עסקת הענק נסגרה: רוג'רס חתם על החוזה בצ'לסי

המעבר של הקיץ באנגליה קרוב להפוך לרשמי: לפי פבריציו רומאנו, הקשר חתם ל-6 שנים עם אופציה עד 2033, כשהבלוז ישלמו לאסטון וילה 117 מיליון פאונד

אחרי הסיכום בעל פה והציפייה הגדולה, נראה שעסקת הענק של הקיץ באנגליה נמצאת על סף הודעה רשמית של המועדונים. על פי דיווח של עיתונאי ההעברות הבכיר פבריציו רומאנו הערב (שני), מורגן רוג'רס חתם על חוזהו לשש שנים כשחקנה החדש של צ'לסי, והמעבר מאסטון וילה יוכרז באופן רשמי בקרוב.

הבלוז, שממשיכים להוציא סכומי עתק על רכש ולשבור את השוק, ישלמו לווילה סכום קבוע של 117 מיליון פאונד, כאשר בניגוד לעסקאות רבות אחרות, הסכום ישולם במלואו ללא תוספות של בונוסים או סעיפים משתנים. בנוסף, החוזה ארוך הטווח כולל בתוכו גם אופציה להארכה מצד המועדון הלונדוני בשנה נוספת, עד ליוני 2033.

הקשר ההתקפי האנגלי בן ה-23, שכבר הביע רצון ברור להצטרף לסטמפורד ברידג', בחר בפרויקט החדש והשאפתני של המועדון תחת המאמן צ'אבי אלונסו, שהיה אחד הגורמים המרכזיים בהחלטתו. גם ארסנל עקבה מקרוב אחר השחקן וניסתה לצרפו ברגע האחרון, אך רוג'רס דחה את התותחנים ובחר בכחולים. למרות שרק בנובמבר 2024 הוא האריך את חוזהו בברמינגהאם עד 2030, באסטון וילה לא יכלו לסרב לסכום המטורף.

מורגן רוג'רס במדי נבחרת אנגליה (IMAGO)

רווח עצום לאסטון וילה - וגם לקבוצתו לשעבר

העסקה הזו מהווה הצלחה כלכלית פנומנלית עבור אסטון וילה, אך לא רק עבורה. רוג'רס נרכש על ידי המועדון ממידלסברו בפברואר 2024 תמורת שבעה מיליון פאונד בלבד (עם עד שמונה מיליון נוספים בבונוסים). במסגרת אותה עסקה, מידלסברו שמרה לעצמה סעיף מכירה עתידית של 20 אחוזים מהרווח, מה שאומר שגם קבוצת הצ'מפיונשיפ לשעבר תגזור קופון שמן במיוחד ותרוויח כסף גדול מאוד מהמעבר ללונדון.

רוג'רס הפך בשנתיים האחרונות לאחד הקשרים ההתקפיים המרגשים והבולטים ביותר בפרמייר ליג. במדי אסטון וילה הוא רשם מאז הגעתו 31 שערים ו-29 בישולים ב-125 הופעות בכל המסגרות. בעונת 2025/26 הוא רשם את עונת הפריצה הגדולה שלו עם 14 שערים ו-12 בישולים ב-55 משחקים, כשהוא מוביל את וילה לכרטיס ההיסטורי לליגת האלופות ואף לזכייה בליגה האירופית.