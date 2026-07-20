נשאר בבית: בן רוינה האריך חוזה בהפועל אילת

הפורוורד/סנטר הבטיח את עתידו במועדון הדרומי לפחות לעונה נוספת, לאחר שעזר לה לזכות באליפות הליגה הלאומית ולהעפיל לליגה הבכירה מהמקום הראשון

לאחר שזכתה בעונת 2025/26 באליפות הליגה הלאומית והבטיחה את העפלתה אל הליגה הבכירה מהמקום הראשון, הפועל עירוני אילת כבר מתכוננת לקראת העונה הבאה וממשיכה בהחתמות.

במועדון הדרומי הודיעו היום (שני) על הארכת חוזהו של הפאוור פורוורד/סנטר, בן רוינה, שימשיך בקבוצה גם בעונת המשחקים הבאה וינסה לעזור לה להשיג את המטרות.

רוינה, 2.03’, ימשיך לחזק את החלק הקדמי של אילת לאחר שבעונה שעברה שיחק 15.3 דקות במומצע, בהן קלע 2.8 נקודות לצד 3.2 ריבאונדים שסיפק למשחק.