מצעד הזכייה במונדיאל של ספרד נפתח במדריד

אחרי הניצחון בגמר גביע העולם, לה רוחה נחתו בעיר הבירה ומשם מיהרו להגיע למפגש עם המלך שנאם, לאחר מכן הם המשיכו באוטובוס לארמון ראש הממשלה

יממה לאחר הזכייה ההיסטורית בגביע העולם עם 0:1 דרמטי על ארגנטינה לאחר הארכה, נבחרת ספרד נחתה היום (שני) במדריד וזוכה לקבלת פנים חגיגית מצד מאות אלפי אוהדים, כאשר בשעה זו חל מצעד הניצחון ברחובות בירת ספרד.

עוד לפני העלייה לאוטובוס הפתוח, שחקניו של לואיס דה לה פואנטה השתתפו בסדרת טקסים ממלכתיים, כולל קבלת פנים אצל המלך פליפה השישי וראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס. לאחר מכן ייצאו השחקנים למסלול החגיגי במרכז מדריד, שיסתיים בכיכר סיבלס, שם צפוי להתקיים האירוע המרכזי מול הקהל הרב.

ספרד שבה הביתה כאלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, אחרי שפראן טורס הכריע את הגמר מול ארגנטינה עם שער בהארכה והעניק ל"לה רוחה" את התואר המונדיאל הראשון שלה מאז הזכייה בדרום אפריקה ב-2010. על פי ההערכות, כמיליון אוהדים צפויים למלא את רחובות מדריד ולהעניק לנבחרת קבלת פנים היסטורית.

רודרי בנחיתה עם גביע העולם (IMAGO)

רודרי עם גביע העולם בדרך לאוטובוס (IMAGO)

המלך פליפה השישי נאם והחמיא לשחקני הנבחרת הספרדית: “זה היה ניצחון של אופי. אתם קבוצה יוצאת דופן ואגדית בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי. ידעתם להפגין נחישות, עמידות ואומץ. כשנבחרת ספרד משחקת – כולנו משחקים. וכשאתם מנצחים, אתם עושים זאת למען כל ספרד”.

“ברכות לכולכם. הדרך הייתה ארוכה וזה היה ניצחון של אופי. חזרתם עייפים, חבולים מעט, וספגתם גם ביקורות – שכבר התפוגגו. אבל מה כל זה לעומת השמחה שהבאתם עם הגביע הביתה”. הפגנתם נחישות, כוח עמידה ואומץ, תמיד לצד האיכות הטכנית שלכם. שילבתם בין שכל ללב, הפגנתם סבלנות מבלי לאבד תקווה, ונשארתם נאמנים לסגנון המשחק ולשיטה שמאפיינים אתכם”.

מלך ספרד, פיליפה השישי נואם בחגיגות (IMAGO)

מארק קוקורייה בדרך לאוטובוס (IMAGO)

“הייתם מאוחדים, קבוצה אמיתית, סולידריים ונדיבים, וגם ניצחתם בכבוד. מעתה ולתמיד תישאו על חולצתכם את שני הכוכבים שמאירים עבור כל ספרד. אתם קבוצה אגדית שתיזכר לעד בתולדות הכדורגל והספורט הספרדי. זה כבר לא דבר כל כך נדיר או חד-פעמי, אבל הוא תמיד יוצא דופן. בזכותכם ספרד היא שוב אלופת העולם, והיום כולנו אלופי ואלופות העולם”.

לסיום פנה המלך לשחקנים ואמר: "עוד מצפות לכם חגיגות רבות, למרות העייפות, אבל תיהנו מכל רגע. נצלו כל שנייה, כל חיוך, כל שיר, כל מחיאת כפיים וכל חיבוק שתקבלו – הרווחתם את זה ביושר. 16 שנים אחרי הזכייה הקודמת, ספרד שוב אלופת העולם בזכותכם, והיום אנחנו אלופי העולם המכהנים בגברים ובנשים. אל תשכחו את זה".

מלך ספרד, פיליפה השישי במעמד חגיגות המונדיאל (IMAGO)

לאמין ימאל הולך בדרכו לאוטובוס (IMAGO)

אוהדי נבחרת ספרד חוגגים ברחובות מדריד (IMAGO)

תמונה מעניינת נרשמה במהלך קבלת הפנים של מלך ספרד, פליפה השישי, כאשר גילה חיבה מיוחדת לגאבי וללאמין ימאל. המלך החליף מספר מילים עם קשר ברצלונה, בעוד שאת שחקן הכנף הצעיר חיבק לעיני הנוכחים. האוטובוס של נבחרת ספרד הגיע לארמון מונקלואה, שם ייפגשו אלופי העולם עם ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, במסגרת קבלת הפנים הרשמית לנבחרת לאחר הזכייה במונדיאל.

לאחר צילום רשמי נוסף, ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, מתכונן לשאת דברים בפני שחקני הנבחרת, יממה לאחר הזכייה בגביע העולם. עוד לפני הנאום, סאנצ'ס החל לברך באופן אישי את כל אחד מאנשי הנבחרת, כשהוא לוחץ את ידיהם של השחקנים ואנשי הצוות בזה אחר זה.