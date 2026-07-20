מונו מאמנים בחטיבה העליונה בנוף הגליל

הפועל נוף הגליל מתחילה בהכנות לעונה הקרובה. המנהל המקצועי, איסלם כנען, ישמש כמאמן קבוצת הנוער, כאשר שחקן עם עבר בליגת העל יאמן את נערים א'

מחלקת הנוער של הפועל נוף הגליל הייתה עד לימים האחרונים במעין קיפאון, זאת בשל חוסר הוודאות בנוגע לצורת ההתנהלות וזהות האנשים שינהלו את המועדון, שקבוצת הבוגרים שלו נשרה בסיום העונה שעברה לליגה א'. לאחר הפקדת משימת הניהול על רועי כהן, ששימש כמנהל מקצועי בקבוצות בוגרים בליגה הלאומית, בהן מ.ס כפר קאסם והפועל כפר סבא, מתחילה המחלקה בהכנות לעונה הקרובה.



איסלם כנען ימשיך בתפקידו כמנהל המקצועי, כשבמקביל יאמן את קבוצת הנוער של המועדון, בה ישחקו גם שחקנים ילידי 2009, שהיו שותפים לזכייה באליפות ארצית צפון עם קבוצת נערים א'. הקבוצה תשחק גם העונה במחוז הצפוני של הליגה הלאומית, בתקווה להיות גורם בצמרת בליגה עם הרבה קבוצות בעלות יומרות להעפיל לליגת העל.



קבוצת שנתון 2010 תייצג את המועדון בליגת העל של שנתון נערים א'. הקבוצה סיימה את העונה שעברה במקום הרביעי בטבלת ארצית צפון. כדי להצליח להשתלב בליגת העל של שנתון נערים א', תצטרך הקבוצה לקלוט לא מעט שחקנים. על משימת האימון יופקד גאורגי דרסליה, ששימש בעבר הלא רחוק כמנהל המקצועי במחלקה, החל את העונה שעברה במחלקת הנוער של מכבי אחי איכסאל ובאמצע העונה שב להפועל נוף הגליל, כשלקח על עצמו את אימון קבוצת ילדים א'.

נוף הגליל נערים א' (באדיבות המועדון)

גאורגי דרסליה, יליד גאורגיה, הגיע באמצע שנות התשעים לישראל, השתלב בהצלחה בקישור של הפועל ת"א ושיחק במשך כעשור וחצי בקבוצות רבות בשתי הליגות הבכירות ובהן: הפועל כפר סבא, צפרירים חולון ומכבי כפר כנא.



קבוצת שנתון 2011, שסיימה את העונה האחרונה בטבלת ארצית צפון של שנתון נערים ג', חוזרת לפיקודו של גבי מיסטצקי, שאימן את הקבוצה ברוב שלבי העונה שעברה. הקבוצה תשחק במחוז הצפוני של הליגה הלאומית של שנתון נערים ב'.



יש גם מצטרף חדש לחטיבה העליונה - שחר פוני, שיאמן את קבוצת נערים ג', שתשחק במחוז הצפוני של הליגה הלאומית. שחר פוני נחשב למאמן מצליח בגזרת החטיבה הצעירה בקבוצות צפוניות. בשתי העונות האחרונות אימן בהצלחה את קבוצות ילדים א' של מ.כ נהלל יזרעאל. קודם לכן, אימן בהצלחה במחלקות הנוער של מ.כ נווה יוסף, עירוני נשר ובית"ר חיפה.