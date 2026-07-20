רכש למרות הכל: סמיר פרהוד הושאל לעירוני טבריה

הקבוצה מהצפון הודיעה על החתמתו של החלוץ, שמצטרף אליה מהפועל באר שבע לעונה אחת. עונש ההרחקה שספג מאירועי גמר הגביע עונה קודמת ילווה אותו

עירוני טבריה ממשיכה להתחזק לקראת פתיחת עונת 2026/27 והודיעה היום (שני) על החתמתו של החלוץ סמיר פרהוד. בתוך כל פרשת העירויים האסורים הדרמטית הצליח בכל זאת המועדון לצרף שחקן רכש.

פרהוד מצטרף לטבריה לאחר התקופה בהפועל באר שבע, כאשר בחודשים האחרונים שמו עלה לכותרות בעקבות חלקו בתגרה ההמונית שהתפתחה בסיום גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל הרשיע אותו והטיל עליו עונש של חמישה משחקי הרחקה בפועל וחמישה משחקים נוספים על תנאי.

המשמעות היא שהעונש ילווה את פרהוד גם במדי עירוני טבריה, והוא ירצה את חמשת משחקי ההרחקה הראשונים של העונה במסגרת קבוצתו החדשה. לאחר מכן יעמוד לרשות הצוות המקצועי, שיקווה כי יספק תוספת כוח לחלק הקדמי במהלך המשך העונה.

פרהוד בן ה-25 כבש שני שערי ליגה בשתי העונות האחרונות , בהן שיחק בבירת הנגב. לפני כן, במדי הפועל נוף הגליל בלאומית, כבש שבעה שערי ליגה בעונת 23/24.