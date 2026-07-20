אבל כבד בעולם הכדורגל: קווין קיגן הלך לעולמו

השחקן האנגלי האגדי נפטר בגיל 75 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. נחשב לאחד מגדולי הכדורגלנים הבריטים בכל הזמנים כשזכה פעמיים ברציפות בכדור הזהב

אגדת הכדורגל האנגלית, קווין קיגן, הלך לעולמו בגיל 75 לאחר מאבק במחלת הסרטן. משפחתו של שחקן ומאמן העבר האגדי אישרה כי הוא נפטר היום (שני) כשהוא מוקף בבני משפחתו הקרובים. כזכור, קיגן אובחן בחודש ינואר האחרון כחולה בסרטן הקיבה בשלב 4, לאחר שאושפז בעקבות כאבי בטן מתמשכים.

בהודעה קורעת לב שמסר חברו הקרוב, פיטר גרייבס, נכתב: "בעצב עצום אנו מודיעים על פטירתו של קווין. הוא היה בעל, אב וסבא אהוב, והמשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה בשעה קשה זו". רק בחודש מאי האחרון הופיע קיגן באירוע פומבי בניוקאסל, שם שיתף בהומור האופייני לו על הטיפולים הרפואיים ואף הביע את רצונו להגיע לאצטדיון סנט ג'יימס פארק כדי להיפרד כמו שצריך מהאוהדים שכל כך אהב.

קיגן נחשב לאחד מגדולי השחקנים הבריטים בכל הזמנים. במהלך קריירת המשחק המפוארת שלו במדי ליברפול הוא זכה בשלוש אליפויות אנגליה, גביע אירופה לאלופות ושני גביעי אופ"א, וכן רשם הישג היסטורי כשהפך לאנגלי היחיד שזכה פעמיים ברציפות בתואר כדור הזהב (במדי המבורג).

קווין קיגן במדי הנבחרת האנגלית (IMAGO)

כמאמן, הוא מזוהה יותר מכל עם תקופתו הרומנטית על הקווים של ניוקאסל יונייטד בשנות ה-90, אותה הצעיד ממאבקי הישרדות בליגת המשנה ועד לכינוי "הרוטווילרים" וסגנות אליפות הפרמייר ליג ב-1996, בעונה בה שמטה הקבוצה יתרון של 13 נקודות במרוץ מול מנצ'סטר יונייטד. בהמשך דרכו המקצועית, אימן קיגן גם את נבחרת אנגליה, אותה הוביל ליורו 2000.