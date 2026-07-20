פיפ"א פתחה בחקירה נגד ארגנטינה עקב אירועי הגמר

ב"סקיי ספורט" דיווחו כי ארגון הכדורגל העולמי יבחן את התנהלותם של כמה מאנשי האלביסלסטה לאחר שריקת הסיום, לצד האירועים במהלך טקס הענקת הגביע

פיפ"א פתחה בחקירה משמעתית בעקבות התקריות שבהן היו מעורבים מספר מאנשי נבחרת ארגנטינה לאחר משחק הגמר מול ספרד, כך דווח ב"סקיי ספורטס". הארגון צפוי לבחון את דו"חות השיפוט ואת צילומי המשחק, לפני שיקבל החלטה האם להטיל עונשים על המעורבים.

בין האירועים שייבחנו נמצאת הרחקתו של לאנדרו פארדס בגין התנהגות אלימה לאחר שריקת הסיום, בעקבות מעורבותו בעימות עם שחקני נבחרת ספרד במהלך חגיגות הזכייה. בנוסף, תיבחן גם התנהלותו של נהואל מולינה, שעל פי הדיווח היה מעורב באירוע שבמהלכו נרשם אגרוף לעברו של רודרי, וכן מעורבותו לכאורה של עוזר המאמן רוברטו אז'אלה, שנחשד כי דחף את דני אולמו במהלך המהומה.

גם הטקס ייבדק

מלבד העימותים על כר הדשא, בפיפ"א צפויים לבחון גם את התנהלות המשלחת הארגנטינאית במהלך טקס הענקת הגביע. לפי הדיווח, מספר שחקנים הפנו את גבם בזמן שנבחרת ספרד הניפה את גביע העולם, מחווה שעוררה סערה וביקורת.

פארדס תוקף את גאבי (IMAGO)

בשלב זה, פיפ”א טרם הודיעה על סנקציות אפשריות, והיא צפויה להמתין עד להשלמת ההליך המשמעתי בטרם תפרסם את החלטתה הסופית, שצפויה להתקבל רק בעוד מספר שבועות.