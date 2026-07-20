קריית שמונה: שוער הצטרף לנוער, קשר לנערים א'

תומר יוסוב, שהגן בעונה האחרונה על שערה של הפועל בית שאן, ורועי טננבאום, שהצטיין בנערים ב' של נווה יוסף, מצטרפים למחלקת הנוער הצפונית במדינה

בחטיבה העליונה של עירוני קריית שמונה עמלים בימים אלה על חיזוק השורות על מנת להעמיד קבוצות תחרותיות בליגות העל לנוער ולנערים. זאת לאחר שלוש עונות מורכבות מאוד, שבהן השפעות המלחמה על העיר, ובפרט על פעילות מחלקת הנוער, פגעו לא מעט בכל הקשור לבנייה לטווח ארוך. שוער וקשר, המיוצגים ע"י סוכנות Play It, חתמו על חוזים בשורות שתיים מהקבוצות בנוכחות נציגם, אורן שטרלינג.

קבוצת הנוער, שתודרך עונה חמישית ברציפות ע"י עומר לוינזון, מצרפת לשורותיה את השוער תומר יוסוב (2008), שחתם על חוזה לשתי עונות עם אופציה לעונה נוספת. יוסוב שימש העונה כשוער הראשון של קבוצת הנוער של הפועל בית שאן, שנשרה במחזור האחרון של העונה לליגה הארצית, ורשם בשורותיה 22 הופעות.

יוסוב עבר דרך ארוכה בליגות הצעירות: את דרכו החל בחטיבה הצעירה של מכבי עמק חפר, בשנתון ילדים א' עבר למ.ס קדימה צורן, בשנתון נערים ג' עבר להפועל כפר סבא, לאחר מכן עבר לקבוצת נערים ב' של מכבי הרצליה, ובאמצע העונה שקדמה לזו האחרונה עבר למכבי חיפה ורשם בשורותיה הופעה אחת. כעת יקווה השוער למצוא את מקומו בליגת העל לנוער, בקבוצה עם אתגרים רבים ומשמעותיים.

רועי טננבאום (קרדיט:NDV_captures)

מנווה יוסף לנערים א' של קרית שמונה

לשורות קבוצת נערים א', שתודרך ע"י אביב כנפו (ששימש כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של עירוני נשר), מצטרף בחוזה לשלוש עונות הקשר רועי טננבאום. טננבאום שיחק במחצית השנייה של העונה במדי קבוצת נערים ב' של מ.כ נווה יוסף חיפה, כבש בשורותיה שבעה שערים ב-15 משחקים וסייע לה לזכות באליפות ארצית צפון, המקנה העפלה לליגת העל.

גם טננבאום עבר דרך ארוכה במחלקות הנוער: דרכו החלה בקבוצת טרום א' של מ.ס רובי שפירא חיפה, המשיכה בשתי עונות במכבי צור שלום/קרית ביאליק, ולאחר מכן בפרק ארוך בשלוחת קצף של מכבי חיפה. פרק זה החל בקבוצת ילדים ג' והסתיים באמצע העונה שעברה, כשהשחקן התקשה למצוא את מקומו בקבוצת נערים ב', שזכתה בסיום העונה באליפות המדינה. טננבאום מגיע כעת למועדון שרואה בו פוטנציאל גדול, ולא בכדי הוחתם על חוזה לשלוש עונות.