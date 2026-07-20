סדר חדש ביוון: צ'די אוסמן חתם בפאוק סלוניקי

רעידת אדמה בכדורסל היווני: הבעלים החדשים של המועדון הנחיתו את הפורורוד טורקי בחוזה מטורף של 11 מיליון דולר עד 2029. טרינקיירי בונה גלאקטיקוס

רעידת אדמה בכדורסל היווני: השליטה הבלעדית של פנאתינייקוס ואולימפיאקוס עומדת בפני איום חסר תקדים שמגיע מצפון המדינה. פאוק סלוניקי, שעברה לאחרונה לידיהם של בעלים חדשים עם כיסים עמוקים במיוחד, הוכיחה היום (שני) שהיא מכוונת הכי גבוה שיש והנחיתה את אחת ההעברות הגדולות ביותר שנראו באירופה הקיץ: פורוורד נבחרת טורקיה ואקס קליבלנד, צ’די אוסמן, חתם במועדון בחוזה עתק עד קיץ 2029.

העסקה המטורפת הזו מוגדרת ביוון כ"שדידת השנה". אוסמן החזיק בחוזה בפנאתינייקוס שרצתה מאוד לראות אותו ממשיך בשורותיה. אלא שלפאוק היו תוכניות אחרות: המועדון מסלוניקי הסכים לשלם לירוקים מאתונה ביי-אאוט בגובה 2 מיליון דולר עבור שחרורו, והעניק לשחקן שכר עתק של 3 מיליון דולר לעונה (9 מיליון דולר לכל התקופה) - מה שמעמיד את השווי הכולל של העסקה על 11 מיליון דולר.

הכסף הגדול משנה את מאזן הכוחות

במקור, הבעלים החדשים של פאוק תכננו בנייה הדרגתית שמטרתה להגיע ליורוליג בתוך מספר שנים. אלא שההחתמה של אוסמן טורפת את כל הקלפים ומבהירה שהמועדון רוצה תארים כאן ועכשיו. הטיולים הקלילים של האימפריות מאתונה בליגה המקומית כנראה הסתיימו, כאשר פאוק מציבה אלטרנטיבה כלכלית ומקצועית שיכולה לפתות את השחקנים הטובים ביותר ביבשת, למרות שהקבוצה תשחק בעונה הקרובה רק ביורוקאפ.

אנדראה טרינקיירי. בונה גלאקטיקוס (איציק בלניצקי)

אוסמן הוא כמובן הטופ של הכדורסל האירופי, והוא מצטרף למה שנראה כמו סגל גלקטיקוס מפלצתי שנבנה תחת המאמן האיטלקי המוערך, אנדראה טרינקיירי. המאמן התעקש על שחקנים בעלי ניסיון יורוליג עשיר והנחית הקיץ שמות כמו ניק קלאת'ס, נאז מיטרו-לונג ומרקוס פוסטר. אליהם הצטרפו רייקון גריי וקייל אלכסנדר, שהחזיקו בהצעות מקבוצות יורוליג, והדובדבן שבקצפת עד כה - מלך הסלים של הליגה הצרפתית, טרבור האדג'ינס.