הדקות הפוריות במונדיאל, כל מספרי המונדיאל

דו"ח הסיכום הרשמי של SportsBase מנתח את המספרים שמאחורי גביע העולם: המשחק הכי טוב, אמבפה, נבחרת הטורניר ללא מסי שבספסל. כל הנתונים בפנים

מונדיאל 2026 ננעל באופן רשמי והותיר אחריו טורניר בלתי נשכח, עם חגיגת כדורגל שכללה שערים, דרמות, כוכבים ורגעים היסטוריים. דו”ח הסיכום הרשמי של SportsBase חושף את המספרים שמאחורי אחד מגביעי העולם הפוריים והמרתקים שנראו. במהלך הטורניר נערכו 104 משחקים, בהם נכבשו לא פחות מ-308 שערים, ממוצע של 2.96 שערים למשחק. מתוך כלל השערים, 14 היו שערים עצמיים ו-22 נכבשו מהנקודה הלבנה.

גם חלוקת השערים לאורך המשחקים הייתה מרשימה. הדקות הפוריות ביותר היו בין הדקה ה-45 ל-60, בהן נכבשו 50 שערים. בין הדקות 75 ל-90 הובקעו 47 שערים נוספים, בעוד שבתוספת הזמן של המשחקים נכבשו 34 שערים, עדות לכך שהקבוצות המשיכו לתקוף עד לרגע האחרון.

אלכס באנה רודף אחר ליונל מסי (רויטרס)

מבחינת אופן הכיבושים, 58% מהשערים (179) הגיעו מהתקפות מסודרות, 19% (58) ממצבים נייחים, 18% (55) מהתקפות מתפרצות ו-5% (16) בלבד מפנדלים.

המשחק של הטורניר

המשחק שסיפק את ההצגה הגדולה ביותר היה חצי הגמר בין צרפת לאנגליה, שהסתיים בניצחון 4:6 דרמטי של האנגלים ב-18 ביולי. בוקאיו סאקה כיכב עם שלושער, דקלן רייס, אזקיאל קונסה וג'וד בלינגהאם הוסיפו שערים משלהם, בעוד שבצד השני קיליאן אמבפה כבש צמד, בראדלי ברקולה ועוסמאן דמבלה הוסיפו שערים, אך זה לא הספיק. המשחק כלל נתון xG משוגע של 5.47 ו-19 בעיטות למסגרת, והוגדר רשמית למשחק המבדר ביותר בטורניר.

בוקאיו סאקה וקיליאן אמבפה (רויטרס)

אמבפה מעל כולם

קיליאן אמבפה סיים כמלך שערי המונדיאל עם 10 כיבושים ו-xG של 6.05. אחריו דורגו ליאו מסי עם שמונה שערים וג'וד בלינגהאם עם שבעה. אמבפה גם הוביל את הטורניר במספר הבעיטות למסגרת עם 24.

מלך הבישולים היה מייקל אוליסה, שרשם שבעה אסיסטים ויצר 18 מסירות מפתח לבעיטה. בין השוערים בלטו יאסין בונו ממרוקו ומוסטפא שובייר ממצרים, שכל אחד מהם סיפק 12 הצלות גדולות.

קיליאן אמבפה. מלך השערים של המונדיאל (IMAGO)

נבחרת הטורניר

נבחרת הטורניר כללה את אונאי סימון בשער, פדרו פורו, רובן דיאש, איימריק לאפורט ומארק קוקורייה בהגנה, רודרי, ג'וד בלינגהאם ומאליק טילמן בקישור, ולאמין ימאל, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה בחלק הקדמי. בספסל נבחרו חיל, כריסטיאן רומרו, גבריאל מגאלייש, פרימן, אנטוני רובינסון, קאסמירו, ארדה גולר, סנטיאגו אריאס, עוסמאן דמבלה, פלוריאן וירץ וליאו מסי.

עוד מספרים מעניינים

האנס ואנאקן הבלגי כבש את השער בעל סיכויי ההבקעה הנמוכים ביותר בטורניר, עם xG של 0.01 בלבד, בניצחון 1:4 על ארצות הברית. אנגליה וצרפת סיימו כנבחרות הפוריות ביותר עם 20 שערים כל אחת, כשארגנטינה אחריהן עם 19. ספרד רשמה את נתון ה-xG הקבוצתי הגבוה ביותר בטורניר עם 16.17.

ליאו מסי מתקשה לעצור את הדמעות (רויטרס)

ארגנטינה וצרפת היו גם הנבחרות חסרות המזל ביותר, לאחר שפגעו חמש פעמים כל אחת בקורה או במשקוף. בנתון נוסף שבלט במיוחד, פאו קובארסי הוביל את המונדיאל במסירות מקדמות עם 112, בפער משמעותי מרודרי, שסיים במקום השני עם 86.