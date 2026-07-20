שלוש זכיות רצופות: השיא החדש של אלכס באאנה

שחקן הכנף הספרדי עקף את מסי ודי מאריה כשזכה ביורו, בזהב באולימפיאדה ובמונדיאל, והפך ליחיד אי פעם בכדורגל העולמי שהשיג את הכתר המשולש ברצף

הזכייה של נבחרת ספרד במונדיאל 2026 הכתירה אותה לאלופת העולם בפעם השנייה בתולדותיה, ורשמה ציון דרך היסטורי עבור אלכס באאנה. שחקן הכנף של אתלטיקו מדריד הפך לכדורגלן הראשון שזוכה ברציפות בשלושת הטורנירים הבינלאומיים הגדולים: אליפות אירופה, המשחקים האולימפיים וגביע העולם. אף שחקן בעבר לא השלים את הכתר המשולש הזה בצורה רציפה, מה שמציב את מאזן התארים שלו כייחודי בהיסטוריה של המשחק.

באאנה התחיל את הרצף בקיץ 2024, כאשר זכה עם הנבחרת הבוגרת של לואיס דה לה פואנטה ביורו שנערך בגרמניה. שבועות ספורים לאחר מכן, במדי הנבחרת האולימפית של סנטי דניה, הוא זכה במדליית הזהב במשחקים האולימפיים בפאריס, הישג שנרשם רק פעם אחת קודם לכן בהיסטוריה של הכדורגל הספרדי.

שנתיים לאחר מכן, הקשר השלים את הרצף עם הזכייה במונדיאל בארצות הברית. בכך הוא רשם זכייה בשלוש אליפויות שונות, עם שתי נבחרות שונות, בפרק זמן של שנתיים בלבד וכמעט ללא מנוחה, נתון שאף כדורגלן אירופי לא השיג מעולם.

אלכס באנה רודף אחר ליאו מסי (רויטרס)

עקף את השיא של מסי ודי מריה

רק שני כדורגלנים בהיסטוריה החזיקו במאזן תארים מקביל לזה של באנה: צמד הארגנטינאים ליאו מסי ואנחל די מריה, שזכו במדליית הזהב האולימפית בבייג'ינג 2008, בשני גביעי קופה אמריקה ב-2021 וב-2024 ובמונדיאל 2022 בקטאר. עם זאת, אף אחד מהם לא עשה זאת ברציפות, שכן בין התארים שלהם הפרידו מספר שנים ודורות שונים של שחקנים בנבחרת.