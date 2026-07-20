ההפרש הענק בין מסי לימאל בפנטזי ומי זכה בטיסה?

אמבפה צמצם לקראת הסוף, אך הפרעוש סיים עם הכי הרבה נקודות במונדיאל. מי נכנסו לנבחרת הטורניר ומי המנג'ר שיטוס לסוף שבוע בפאריס - כולל משחק?

פנטזי מונדיאל 2026 הגיע לסיומו אחרי חודש של דרמות, הפתעות והמון חילופי הרכבים, ובסופו הוכתר המנג'ר Milann כאלוף הגדול עם 825 נקודות. הפרס הראשון כלל סוף שבוע זוגי בפאריס ומשחק כדורגל בחסות מגדל, בעוד המנג'רים שסיימו במקומות 2 עד 15 זכו בשובר בשווי 500 ש"ח לארוחה מפנקת.

על כר הדשא, מי שעמד בראש טבלת הנקודות היה ליאו מסי. הקפטן הארגנטינאי סיים את הטורניר עם 96 נקודות, יותר מכל שחקן אחר במשחק, אחרי מונדיאל יוצא דופן שכלל שמונה שערים, ארבעה בישולים והובלת ארגנטינה לסגנות בגביע העולם. מיד אחריו דורג קיליאן אמבפה עם 93 נקודות, לאחר טורניר אישי אדיר עם 10 שערים, בעוד ג'וד בלינגהאם השלים את שלישיית הצמרת עם 76 נקודות בזכות יכולת נהדרת במדי אנגליה.

ההרכב האידאלי של הטורניר

בין הקורות אין ספק שהמקום שייך לאונאי סימון, שסיים עם 49 נקודות, שמר על שער נקי לאורך רוב הטורניר והיה אחד מעמודי התווך של ספרד בדרך לזכייה בגביע העולם.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

בהגנה בלטו ארבעה שמות מעל כולם: פדרו פורו (66 נקודות), אמריק לאפורט (64), פאו קוברסי (62) ומארק קוקורייה (60). הרביעייה הספרדית שלטה גם בפנטזי, בדיוק כפי שעשתה על כר הדשא, והייתה הבסיס להגנה החזקה ביותר בטורניר.

בקישור, ג'וד בלינגהאם הוביל את הרשימה עם 76 נקודות אחרי מונדיאל מצוין במדי אנגליה. לצדו נכנסים מייקל אוליסה מצרפת עם 67 נקודות ורודרי עם 54, שהוכיח שוב עד כמה השליטה שלו במרכז המגרש הייתה קריטית עבור אלופת העולם.

רודרי (רויטרס)

בחלק הקדמי קשה היה להתחרות בשלישייה שסיפקה את מירב הנקודות. מסי הוביל עם 96 נקודות, אמבפה היה צמוד אליו עם 93, ואת המקום השלישי בהתקפה תפס אוסמן דמבלה עם 66 נקודות, לאחר טורניר נהדר שהסתיים רק בחצי הגמר.

מלבד הכוכבים הגדולים, הטורניר סיפק גם לא מעט הפתעות. מיקל אויארסבאל (47), דני אולמו (45), אלכס באאנה (44) וליסנדרו מרטינס (45) היו בין המשתלמים ביותר מבחינת יחס עלות-תועלת, בעוד לאמין ימאל, למרות טורניר מצוין על כר הדשא, סיים עם 39 נקודות בלבד ביחס לציפיות הגבוהות ממנו.

בסופו של דבר, פנטזי המונדיאל שיקף היטב גם את הסיפור של הטורניר עצמו: ארגנטינה וספרד שלטו, מסי סיים בפסגת הדירוג, ואילו מי שהצליחו לבנות סביבו את ההרכב הנכון לאורך הדרך, ובראשם Milann, היו אלה שחגגו גם בראש טבלת המנג'רים.