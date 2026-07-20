מסי או רודרי? הצביעו לשחקן המצטיין של המונדיאל

הפרעוש סחב את ארגנטינה לגמר, רודרי ניצח על התזמורת בספרד בדרך לזכייה, אמבפה לא הפסיק לכבוש וגם בלינגהאם הבריק. בחרו את ה-Winner של הטורניר

מונדיאל 2026 הגיע לסיומו. ספרד זכתה לאחר 0:1 על ארגנטינה בגמר בהארכה, רודרי נבחר לשחקן הטורניר, אבל יש גם מי שלא יסכימו עם הבחירה. כעת, זה הזמן שלכם גולשי ONE לקבוע מי היה השחקן המצטיין של גביע העולם.

לוגו Winner (מערכת ONE)

ליאו מסי

ליאו מסי חוגג (רויטרס)

קפטן ארגנטינה היה המנהיג של הנבחרת לאורך כל הטורניר עם שמונה שערים, ארבעה בישולים ושורת שיאים היסטוריים. מעבר למספרים, הוא הוביל את האלביסלסטה עד הסגנות בגביע העולם והיה הגורם המשמעותי ביותר במסע.

קיליאן אמבפה

קיליאן אמבפה (רויטרס)

חלוץ צרפת סיים את הטורניר כמלך השערים עם 10 גולים ועלה לראש טבלת מלכות השערים של כל הזמנים במונדיאל, כאשר היה האיש שסחב את הטריקולור עד חצי הגמר. המהירות, היכולת האישית והאיום המתמיד שלו הפכו אותו לאחד משחקני הטורניר.

רודרי

רודרי (רויטרס)

קשר ספרד היה העוגן של אלופת העולם הטרייה, שלט בקצב המשחק, הוביל את מרכז המגרש והעניק יציבות יוצאת דופן לאורך כל הדרך. תרומתו באה בעיקר דרך ניהול המשחק, חילוצי הכדור וההשפעה הטקטית.

ג'וד בלינגהאם

טוכל ובלינגהאם (רויטרס)

כוכב אנגליה הציג מונדיאל נהדר עם שערים, בישולים ונוכחות דומיננטית בקישור. הוא היה המנהיג המקצועי של נבחרתו והוביל אותה עד חצי הגמר בזכות יכולתו בשני צדי המגרש.