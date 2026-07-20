חיזוק כפול: גלזר נוחת היום, נובאקוביץ' מחר

מכבי חיפה ממשיכה להשלים את בניית הסגל לקראת פתיחת העונה, כאשר ביממה הקרובה צפויים לנחות בישראל שני שחקני רכש משמעותיים, כשגם בלם זר על הפרק

השוער עומרי גלזר צפוי לנחות היום בישראל, לקראת השלמת חזרתו למועדון. אם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון, גלזר יעבור את הבדיקות הרפואיות ויחתום על חוזהו לארבע השנים הקרובות, במהלך שמחזיר את אחד השוערים הבולטים בכדורגל הישראלי.

יממה לאחר מכן צפוי לנחות בישראל החלוץ האמריקאי-סרבי אנדריאה נובאקוביץ'. גם הוא יעבור בדיקות רפואיות, ולאחר השלמתן צפוי לחתום רשמית ולהצטרף לסגל של הירוקים.

נובאקוביץ' (29) מגיע לאחר שבעונה החולפת שיחק במדי רג'יאנה מהסרייה B באיטליה, ובעבר אף השתייך לסגל נבחרת ארצות הברית. במכבי חיפה מאמינים כי צירופו יוסיף עומק וניסיון לחלק הקדמי, בעוד שחזרתו של גלזר צפויה לחזק משמעותית את עמדת השוער.

וונדרסון צונאמי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

החיפוש אחר בלם זר נוסף נמשך

בכרמל מקווים כי השלמת שתי העסקאות כבר בימים הקרובים תאפשר לצוות המקצועי לשלב את השניים במהירות בהכנות לקראת פתיחת העונה, כשבמועדון ממשיכים במקביל לבחון אפשרויות נוספות לחיזוק הסגל כולל בלם זר בנוסף לצונאמי שיבוא ע"ח פדראו.