"לכוכב האדום מצפה דרך מהגיהינום, הכי קשה שיש"

בסרביה הגיבו להגרלה ולמפגש האפשרי מול הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות: "חוסר מזל". הכירו את היריבה המורכבת שאצלה משחקים אבו פאני ולויזו

הפועל באר שבע גילתה היום (שני) את זהות היריבה האפשרית שלה בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, במקרה שתשלים את המשימה מול ויקינגור. ההגרלה זימנה לאלופה הישראלית את המנצחת בין הכוכב האדום בלגרד הסרבית לבין לארן מצפון אירלנד, הגרלה שנחשבת למאתגרת במיוחד.

הכוכב האדום בלגרד צפויה להיות הפייבוריטית הברורה להעפיל למפגש מול באר שבע. האלופה הסרבית חזרה בעונה שעברה לראש הפסגה אחרי שהחזירה לעצמה את תואר האליפות, אותו איבדה עונה קודם לכן לפרטיזן בלגרד של ביברס נאתכו. את העונה הנוכחית היא כבר פתחה בצורה מרשימה עם ניצחון 0:5 על מאצ'בה שבאץ במחזור הראשון.

את הקבוצה מדריך דיאן סטנקוביץ', אגדת אינטר וקשר העבר של נבחרת סרביה, ששב לקדנציה נוספת במועדון. סטנקוביץ' אימן את הכוכב האדום גם בקיץ 2022, אז הודח בפלייאוף ליגת האלופות על ידי מכבי חיפה, תוצאה שהובילה לסיום דרכו באותה תקופה.

דיאן סטנקוביץ' (רויטרס)

בתקשורת הסרבית אף הגיבו להגרלה, כאשר ב’מוצרט’ נכתב: “הפועל ב”ש נחשבת לאחת היריבות הכי פחות רצויות שרצינו לקבל”. ב’מונדו’ הוסיפו: “קיבלנו את הצמד הקשה ביותר, לאדומים-לבנים מחכה דרך מהגיהינום באירופה". ב’קוריר’ טענו: "לכוכב האדום לא היה מזל, האפשרות הכי פחות טובה בסיבוב הנוכחי של האלופות".

הכוכב האדום התחזקה, לארן מקווה להפתיע

הסרבים השקיעו הקיץ כ-10 מיליון אירו ברכש. בין המצטרפים נמצאים לויזוס לויזו, שעבר מהפועל תל אביב, מוחמד אבו פאני שהגיע מפרנצווארוש, וכן כריסטיאן באלוב, כישרון בולגרי צעיר שנרכש מסלביה סופיה תמורת כשלושה מיליון אירו ומיועד למלא את מקומו של פליסיו מילסון באגף. מנגד, המועדון מכר את אלכסה דמיאנוביץ' בן ה-17 לבאייר לברקוזן תמורת חמישה מיליון אירו, נפרד ממילסון שעבר לאל ג'זירה, וגם עומרי גלזר צפוי להשלים את מעברו למכבי חיפה.

האופציה השנייה היא לארן, שתצטרך לחולל הפתעה גדולה כדי להדיח את הכוכב האדום. למרות שבעבר לא נחשבה לכוח משמעותי בכדורגל הצפון-אירי, בארבע העונות האחרונות היא זכתה בשלוש אליפויות והפכה לאחת הקבוצות הבולטות במדינה.

הסגל של לארן מבוסס כמעט לחלוטין על שחקנים מהאי הבריטי, כאשר מלבד שחקנים מצפון אירלנד נמנים עליו גם כדורגלנים מסקוטלנד, אירלנד ואנגליה. שווי השוק של הקבוצה, לפי Transfermarkt, עומד על כ-3.53 מיליון אירו בלבד, סכום שמזכיר יותר קבוצת תחתית בליגת העל בישראל מאשר יריבה בשלב מתקדם של מוקדמות ליגת האלופות.