מה גרם לירמקוב לשתף שני שונאי ישראל בסטורי?

שוער מכבי חיפה תויג על ידי זוגתו, שהשתעשעה בעקבות הדמיון הפיזי לחלוץ ספרד בורחה איגלסיאס ושיתף תמונה בה מופע גם חאבייר ברדם שהתבטא נגד צה"ל

שוער מכבי חיפה, גיאורגי ירמקוב, שנמצא בדרך לעזוב את המועדון ולעבור למטאליסט, העלה לסטורי שלו תמונה שבה נראים חלוץ נבחרת ספרד בורחה איגלסיאס והשחקן זוכה האוסקר חאבייר ברדם, שניים המזוהים עם ביקורת חריפה נגד ישראל.

על פי מה שנראה ברשתות החברתיות, ירמקוב לא העלה את התמונה מיוזמתו. מי ששיתפה אותה תחילה הייתה בת זוגו סנדרה, שתייגה אותו וכתבה: "אני כל כך שמחה בשבילך", כאשר בתמונה נראה איגלסיאס, בעל מראה חיצוני המזכיר את ירמקוב, מחזיק בגביע העולם. לאחר מכן השוער שיתף את הסטורי לחשבונו.

הרקע לתמונה שעוררה תשומת לב

בורחה איגלסיאס, חלוץ סלטה ויגו ונבחרת ספרד, התבטא לא פעם נגד מדיניות ישראל במלחמה בעזה, האשים את ישראל ב"רצח עם", והביע תמיכה פומבית בפעילות פרו-פלסטינית ובמחאות בנושא.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

גם השחקן הספרדי חאבייר ברדם, זוכה פרס האוסקר, נמנה לאורך השנים עם המבקרים החריפים של ישראל. בין היתר, הוא עורר סערה בעבר לאחר שהשווה את פעולות צה"ל לנאצים במסגרת התבטאויותיו הפומביות.

בשלב זה לא ברור האם ירמקוב היה מודע לרקע הציבורי והפוליטי של השניים בעת ששיתף את התמונה, או שמדובר היה בשיתוף אוטומטי של הסטורי שפרסמה בת זוגו בעקבות הדמיון בין השוער לבין איגלסיאס והזכייה של ספרד בגביע העולם.