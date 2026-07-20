סוכנות הסימום מחכה לאישור WADA להסדר טיעון

הסוכנות הלאומית העבירה לסוכנות העולמית את פרטי הסדר הטיעון אליו היא רוצה להגיע עם שחקני טבריה בפרשת העירויים. הדרישה: הרחקה לארבעה חודשים

הסוכנות הלאומית למניעת סימום העבירה ל-WADA (הסוכנות העולמית) את הסדר הטיעון אליו היא רוצה להגיע עם שחקני עירוני טבריה בפרשת העירויים שניתנו לטענתה לשחקנים שלא כדין.

הסוכנות הלאומית מבקשת להרחיק את השחקנים לארבעה חודשים, במסגרת ענישה בסעיף רשלנות ברמה הנמוכה. ידוע שעדיין יש שיחות בין עורכי הדין שמייצגים את השחקנים לבין הסוכנות הלאומית על מספר חודשי הענישה, ולהפחית אותם מארבעה.

הסוכונות חייבת את לקבל את הסכמת WADA, אחרת הארגון העולמי יכול להתערב ולדרוש רף ענישה גבוהה יותר למעורבים.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

התפוצצות הפרשה

כזכור, פרשת העירויים התפוצצה לפני כחודש ופורסמה לראשונה ב-ONE. החשדות היו אז על מתן עירויים אסורים בטבריה לפני משחק ובהמשך הוחלט להשעות לפחות זמנית את דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, ממאדו סמבה, יונתן טפר, המאמן אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול ושלומי ודררו ששימש כמאמן הכושר.

בסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט אמרו אז: "לספורטאים ולאנשי הצוות תינתן כמקובל הזכות לשימוע, האפשרות לעיסקאות טיעון או משפט בכפוף לקוד של WADA”.

מנכ"ל הסוכנות, ד"ר דניאל הרשטיין, אמר: ״לפנינו מקרה חריג של כשל קבוצתי ואני מברך על העובדה שגם ההתאחדות לכדורגל וגם משרד הספורט רואים אותו בחומרה כמו הסוכנות הפועלת ותפעל לספורט נקי בישראל בהתאם לאמנות הבינלאומיות אליהן התחייבה ישראל".