אם תעבור: הפועל ב"ש צפויה לפגוש את הכוכב האדום

הכי קשה שיש: אם ינצחו את ויקינגור ויעפילו לשלב הבא, שחקניו של קוז׳וק יפגשו בסיבוב השלישי של מוקדמות האלופות את המנצחת בין לארן לקבוצה הסרבית

המשוכה הכי קשה בדרך. הפועל באר שבע יודעת מה מצפה לה אם תעבור את ויקינגור רייקיאוויק. בהגרלת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות שנערכה היום (שני) נקבע כי אם החבורה של רן קוז'וק תחלוף על פני האיסלנדים, היא תפגוש את המנצחת במפגש בין הכוכב האדום בלגרד של מוחמד אבו פאני ללארן מצפון אירלנד. אם האדומים יפסידו בצמד המשחקים הקרוב מול רייקיאוויק ויתדרדרו לאירופית, הם יפגשו את המפסידה בין תון משווייץ לדינמו זאגרב.

על הנייר, מדובר באחת ההגרלות הקשות ביותר שבאר שבע הייתה יכולה לקבל. הכוכב האדום נחשבת לפייבוריטית הברורה להעפיל לשלב הבא, לאחר שפתחה את העונה עם ניצחון 0:5 מרשים על מאצ'בה שבאץ. הקבוצה הסרבית מודרכת על ידי דיאן סטנקוביץ', שחזר לקדנציה נוספת במועדון, ובמהלך הקיץ השקיעה כ-10 מיליון אירו בחיזוק הסגל. בין המצטרפים ניתן למצוא את לואיזוס לואיזו, מוחמד אבו פאני והכישרון הבולגרי כריסטיאן באלוב, בעוד פליסיו מילסון נמכר לאל ג'זירה ועומרי גלזר צפוי לעזוב למכבי חיפה.

מנגד, לארן תנסה לחולל סנסציה ולהדיח את אלופת סרביה. המועדון מצפון אירלנד אמנם לא נחשב במשך שנים לאחד הבכירים במדינתו, אך זכה בשלוש אליפויות בארבע העונות האחרונות. סגל הקבוצה מורכב כמעט כולו משחקנים מהאי הבריטי ושוויו מוערך בכ-3.53 מיליון אירו בלבד – פער עצום ביחס ליריבתו האפשרית.

רן קוז׳וק, יפגוש את הכוכב האדום? (חגי מיכאלי)

אלא שלפני שתוכל בכלל לחשוב על המפגש בסיבוב השלישי, הפועל באר שבע חייבת להשלים את המשימה מול ויקינגור רייקיאוויק. רק אם תעבור את האיסלנדים, היא תזכה להזדמנות להתמודד מול אחת משתי הקבוצות על הכרטיס לשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, כשהאפשרות הסבירה ביותר היא מפגש יוקרתי מול הכוכב האדום ואבו פאני.