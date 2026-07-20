"סתום, אידיוט, הפילו אותך לרצפה ואכלו אותך חי"

בצל העימות המתוקשר עם לאנדרו פארדס בסיום גמר המונדיאל, שחקני נבחרת ספרד עקצו בהומור את גאבי במהלך החגיגות בחדר ההלבשה אחרי ה-0:1 על ארגנטינה

חגיגות הזכייה של נבחרת ספרד במונדיאל 2026 סיפקו גם רגע משעשע במיוחד בחדר ההלבשה, כאשר שחקני לה רוחה לא פספסו הזדמנות לעקוץ את גאבי בעקבות העימות המתוקשר עם לאנדרו פארדס בסיום הניצחון 0:1 על ארגנטינה.

כזכור, לאחר שריקת הסיום התפתחה תגרה בין שחקני שתי הנבחרות. פארדס תפס את אריק גארסיה בגרונו, וגאבי מיהר להתערב כדי להגן על חברו לנבחרת. אלא שבמהלך המהומה הקשר של ברצלונה מצא את עצמו על הדשא לאחר שנדחף, כאשר התמונות הפכו במהרה לוויראליות ברחבי הרשתות החברתיות.

בסיום המשחק אף פורסמו קטעי וידאו שבהם נראה פארדס ממשיך להתעמת עם שחקני ספרד, בעוד אנשי הצוות והשופטים מנסים להפריד בין הצדדים. האירועים הללו הגיעו לאחר משחק טעון במיוחד, שבמהלכו הורחק אנצו פרננדס בכרטיס צהוב שני, וארגנטינה סיימה את הגמר בעשרה שחקנים.

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הצחוקים בחדר ההלבשה: "סתום כבר, אידיוט"

אלא שבחדר ההלבשה הספרדי בחרו לקחת את האירוע בהומור. במהלך שידור חי שפתח גאבי באינסטגרם, נשמעו כמה מחבריו לנבחרת מתבדחים על חשבונו ואומרים לו: "סתום כבר, אידיוט, הפילו אותך לרצפה ואכלו אותך חי", כשהם מתייחסים כמובן לעימות עם פארדס.

גאבי קיבל את הדברים בחיוך, והסרטון הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות. בספרד ראו בכך הוכחה נוספת לאווירה הנהדרת ששוררת בנבחרת של לואיס דה לה פואנטה, שהצליחה לסיים את המונדיאל עם זכייה היסטורית שנייה בגביע העולם.

פארדס מפיל את גאבי (IMAGO)

הבדיחות בחדר ההלבשה המחישו כיצד השחקנים בחרו להפוך את אחד הרגעים המתוחים של הגמר לבדיחה פנימית, רגעים ספורים אחרי שחגגו את הזכייה הגדולה ביותר בכדורגל העולמי.