טאלס קוסטה חתם בעירוני קריית שמונה

המועדון הודיע על החתמתו של הקשר הברזילאי שגדל בסאו פאולו וזכה עם נבחרת ברזיל עד גיל 17 בגביע העולם. מצטרף לעונה עם אופציה לשנתיים נוספות
קריית שמונה הודיעה על החתמתו של הקשר הברזילאי טאלס קוסטה לעונת המשחקים הקרובה, כאשר למועדון קיימת אופציה להאריך את ההתקשרות בשנתיים נוספות.
קוסטה, בוגר מחלקת הנוער היוקרתית של סאו פאולו, ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת בגיל צעיר וצבר ניסיון בליגה הברזילאית הבכירה, בגביע ליברטדורס ובמפעלים בינלאומיים נוספים. בנוסף, היה חלק מנבחרת ברזיל עד גיל 17 שזכתה בגביע העולם בשנת 2019.
בשנת 2024 נרכש על ידי פוליסיה ז'יטומיר מהליגה האוקראינית תמורת מיליון אירו, ולאחר מכן צבר ניסיון גם במסגרת משחקי הקונפרנס ליג האירופי. השחקן צפוי להצטרף לסגל הקבוצה לאחר נחיתתו בישראל והשלמת הבדיקות הרפואיות.
"אנו מאחלים לטאלס הצלחה רבה ומברכים אותו עם הצטרפותו למשפחת עירוני קריית שמונה", נמסר מהמועדון.