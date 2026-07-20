טאלס קוסטה חתם בעירוני קריית שמונה

המועדון הודיע על החתמתו של הקשר הברזילאי שגדל בסאו פאולו וזכה עם נבחרת ברזיל עד גיל 17 בגביע העולם. מצטרף לעונה עם אופציה לשנתיים נוספות