אחרי שער הניצחון: ברצלונה פועלת להשאיר את טורס

בזמן שפ.ס.ז' לוחצת לצרפו ואחרי שדווח שהספרדי שכבש מול ארגנטינה נמצא בדרך החוצה מהקטלונים, כעת בתקשורת טוענים לתפנית בעלילה. ימשיך אצל פליק?

פראן טורס הפך לגיבור הגדול של נבחרת ספרד לאחר שכבש את שער הניצחון ב-0:1 על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026, אך מיד עם סיום הטורניר עובר המוקד לעתידו במדי ברצלונה. על פי הדיווחים בספרד, פאריס סן ז'רמן מעוניינת להשלים את צירופו כבר בשבועיים הקרובים, בעוד שבברצלונה פועלים במקביל כדי לשכנע אותו להישאר ולהאריך את חוזהו.

טורס, שמסיים עונה מצוינת מבחינה אישית עם מספרים התקפיים מרשימים, נחשב לדמות חשובה מאוד בחדר ההלבשה של ברצלונה. למרות זאת, חוזהו מסתיים בקיץ 2027, ואם יגיע להסכמות עם האלופה הצרפתית, במועדון הקטלוני מבינים שיהיה קשה מאוד להשאירו.

בברצלונה טוענים כי באופן רשמי אינם מכירים את כל ההתפתחויות סביב השחקן, אך מודים שההתעניינות של פ.ס.ז' הפכה למוחשית מאוד בימים האחרונים. לפי הפרסומים, מדובר בבקשה אישית של לואיס אנריקה, שרוצה לחזק את ההתקפה לאחר עזיבתו של גונסאלו ראמוס. בנוסף, ההצעה הכספית שממתינה לטורס בפאריס צפויה להיות גבוהה משמעותית משכרו הנוכחי בברצלונה.

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ברצלונה תציע חוזה חדש, לואיס אנריקה מנסה לשכנע

למרות הלחץ מפאריס, בברצלונה עדיין מאמינים שניתן לשכנע את טורס להמשיך. לאורך השנים הביע החלוץ את רצונו להישאר במועדון, והוא נהנה מיחסים מצוינים עם שחקני ההרכב. עם זאת, בחודשים האחרונים הוא חש אכזבה מכך שהמשא ומתן על הארכת חוזהו הוקפא, ובמקביל במועדון לא הסתירו כי המטרה המרכזית לחיזוק עמדת החלוץ היא צירופו של חוליאן אלברס.

במצבו הנוכחי, טורס מעריך כי יתקשה לפתוח באופן קבוע בהרכב אם אלברס אכן יצטרף, וייאלץ להסתפק בתפקיד משני. גם בפריז צפויה לו תחרות גדולה על מקום בהרכב, אך הקשר המצוין שלו עם לואיס אנריקה מעניק לו יתרון משמעותי. מאמן פ.ס.ז' היה מהאנשים שהאמינו בו יותר מכל בנבחרת ספרד, וכעת הוא מעוניין לצרפו ולהעניק לו תפקיד משמעותי ברוטציה של הקבוצה.

בפ.ס.ז' שואפים להשלים את בניית הסגל בתוך כשבועיים מסיום המונדיאל. מלבד טורס, המועדון פועל גם לצירופם של מוחמד דיומאנדה מלייפציג ומגנס אקליוש ממונאקו. על פי הדיווחים, עבור דיומאנדה מוכנה האלופה הצרפתית לשלם למעלה מ-100 מיליון אירו, בעוד שאקליוש עשוי להצטרף תמורת כ-45 מיליון אירו.

בברצלונה מתכננים להציע לטורס חוזה חדש, אם כי בשל מגבלות תקרת השכר ההארכה צפויה להיכנס לתוקף רק במהלך חודש ספטמבר. במועדון רואים בהשארתו יעד חשוב במיוחד, שכן לאחר עזיבתו של רוברט לבנדובסקי הוא נותר החלוץ הטבעי היחיד בסגל. אם יעזוב, ברצלונה תיאלץ לצרף חלוץ נוסף בנוסף לניסיון להחתים את חוליאן אלברס. ההחלטה הסופית נמצאת כעת בידיו של גיבור גמר המונדיאל, שיצטרך לבחור בין המשך דרכו בקאמפ נואו לבין מעבר לצרפת.