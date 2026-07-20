מאמנו של חלאילי בבלגיה: קשה לו לעכל מה שקרה

מאמן סן זילואז' דויד הוברט על נפילת המעבר של הישראלי לאינטר: "הוא חי את החלום הזה במשך כמה שבועות, שלחתי לו הודעות. לא שוללים תרחיש שיישאר"

לאחר קריסת המעבר לאינטר בעקבות אי מעבר הבדיקות הרפואיות של הוועד האולימפי האיטלקי, ענאן חלאילי מנסה להתאושש מהמכה הגדולה, ובאוניון סן ז'ילואז מעניקים לשחקן את מלוא התמיכה ומותירים את כל האפשרויות פתוחות לגבי עתידו במהלך חלון ההעברות הנוכחי.

מאמן הקבוצה, דויד הוברט, סיפר כי המעבר לאלופת איטליה היה חלום גדול עבור הקיצוני בן ה-21, ולכן האכזבה עצומה. "ענאן חי את החלום הזה במשך כמה שבועות. העובדה שזה התרסק ברגע האחרון קשה לו מאוד לעיכול. שלחתי לו הודעות ודיברתי איתו בשיחות וידאו, אנחנו מדברים כמעט בכל יום", אמר.

חלאילי אף קיבל מהקבוצה מספר ימי חופש נוספים כדי לשהות לצד משפחתו, ולכן עדיין לא שב לאימונים עם הסגל. במועדון מקווים כי במהלך השבוע הקרוב הוא יחזור בהדרגה לפעילות, אך מדגישים כי יעשו זאת בקצב הנכון, מתוך התחשבות במצבו.

ענאן חלאילי (IMAGO)

העתיד עדיין פתוח, כל התרחישים על השולחן

הוברט הדגיש כי אסור לשכוח שמדובר בשחקן צעיר בן 21 בלבד, שנאלץ להתמודד בתוך זמן קצר עם עסקת ענק בעלת משמעות מקצועית ואישית. לדבריו, למרות האכזבה הגדולה, ח'לאילי הפגין בגרות רבה לאורך כל התקופה.

במועדון הבלגי גם לא שוללים אפשרות שהישראלי יעזוב עוד במהלך הקיץ, למרות שהמעבר לאינטר נפל. האפשרויות מבחינת אוניון נותרו פתוחות, הישארות בקבוצה, מעבר למועדון אחר או תפנית נוספת במהלך חלון ההעברות. "יש לי אמון מלא בעבודה של המועדון. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, בין אם הוא יישאר ובין אם יעזוב. ואם הוא יעזוב, אני בטוח שנמצא לו מחליף", אמר המאמן.

בשלב זה, באוניון מבינים שהנושא אינו מקצועי בלבד. לפני כל החלטה על עתידו של חלאילי, המטרה היא לאפשר לו להתאושש מהאכזבה הגדולה לאחר שהמעבר לאינטר היה קרוב מתמיד, ורק לאחר מכן יתברר אם ימשיך במדי הבלגים או שיזכה להזדמנות חדשה להגשים את חלום המעבר לחו"ל כבר הקיץ.