ללא המאמן וארבעה שחקנים: טבריה מתכוננת לעונה

בקבוצה חזרו ממחנה מדכדך בפולין: "קשה מאוד להתכונן ככה כמו שצריך". בשבת יפגשו את בני סכנין בגביע הטוטו, מוטי קריספיל צפוי לעמוד על הקווים

עירוני טבריה חזרה להתאמן בישראל, לאחר שנחתה בסוף השבוע ממחנה האימונים בפולין, אליו יצאה ב-7.7, ללא מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, המנהל הטכני, חן סול וארבעת השחקנים המושעים בשל פרשת העירויים האסורים (סמביניה, ניב גוטליב, דוד קלטינס וגיא חדידה). כל הנזכרים כאן גם לא מתאמנים כמובן כרגע עם הקבוצה.

בשבת הקרובה (20:30, אצטדיון בראל) צפויה טבריה לארח את בני סכנין, במשחקה הראשון בשלב הבתים של גביע הטוטו ומי שיעמוד על הקווים הוא כמובן עוזר המאמן, מוטי קריספיל, שמעביר את האימונים.

"המצב, כמובן, ממש לא אידאלי, אמר שחקן בקבוצה. "קשה להתרכז ככה באימונים ובהכנה, כאשר המאמן שלך, הקפטן ועוד שחקנים משמעותיים לא איתך ואתה כל הזמן שומע דיבורים על הפרשה. בשנה שעברה המחנה בפולין היה באווירה נהדרת. השנה האווירה הייתה שונה לגמרי. כל המצב הזה פוגע מאוד בהכנה שלנו לעונה".

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״לא נפסיק להילחם על חפותנו״

במועדון ממשיכים לטעון לכך שהחקירה מתנהלת בצורה מזוהמת ואומרים שלא ישתקו וילחמו בחקירה בכל דרך העומדת לרשותם. "אנחנו מנסים להתכונן כרגיל למשחק בשבת, עם הכלים שיש לנו. אנחנו לא נשתוק ולא נפסיק להילחם על חפותנו ועל הפסקת החקירה המעוותת לחלוטין הזאת בכל דרך שיש לנו", אמרו במועדון.