"סעיד לא מפחד, המשטר האיראני לא בוחל באמצעים"

שגיא מוקי דיבר ב"שיחת היום" על הגעתו של סעיד מולאי האיראני לארץ, הפרישה, הסרט והסכסוך בענף: “פונטי וסמדג׳ה? עצוב לי על ההתנגחויות באיגוד”

בזמן שהמזרח התיכון בוער, הג’ודאי האיראני סעיד מולאי עתיד להגיע להתחרות בישראל לאחר שעזב את מולדתו בגלל המפגש שהיה אמור להתקיים בינו לבין שגיא מוקי. מאז, השניים הפכו כבר מזמן לחברים טובים.

שגיא מוקי התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר פרטים חדשים לגבי מצבו של סעיד מולאי, היחסים ביניהם, הפרישה מהג׳ודו, הקריירה החדשה וגם הסכסוך בתוך הענף בין מאמנו לשעבר אורן סמדג׳ה ליו”ר האיגוד משה פונטי שהגיע עד לבית המשפט.

שלום שגיא. אחרי הפרישה, מה קורה איתך ביום שאחרי?

”לקחתי קצת זמן לעצמי למנוחה, לתת את הזמן למשפחה על ההקרבה שלהם ולנצל את הזמן איתם. אני בונה לאט לאט את המטרות הבאות, גם אם זה לא בג’ודו, יש חלומות ומטרות חדשים. יש לי רשת מועדוני ג’ודו, אני מרצה בארץ ובעולם בין היתר על הסיפור שלי ושל סעיד, וכל מיני מיזמים שאני חוקר ובודק לגביהם. סעיד בא לארץ וזה מרגש אותי כי זו סוג של סגירת מעגל”.

שגיא מוקי וסעיד מולאי (רויטרס)

הוא בא לפה בזמן שכל המזרח התיכון בוער ויש חשש שאולי יהיו טילים מאיראן שינחתו בישראל. האם הוא כבר בארץ?

”הוא עדיין לא בארץ. אני מקווה שלא יהיו טילים, הוא מגיע לאירוע שבעצם אנחנו משתפים בו על הסיפור שלנו ואנחנו יושבים בפאנל, אחרי זה יהיה הקרב שלנו שהוא יעלה אליו עם דגל איראן החופשית ואני עם דגל ישראל. אנחנו יום למחרת נעביר סמינר ג’ודו גם. צריך לראות איפה הוא היה לפני כמה שנים ואיפה הוא היום, הסיפור מראה שהאנושיות מעל הפוליטיקה, הספורט מעל, ודרך הספורט אפשר לייצר את הדברים הטהורים האלו - ואני מקווה שזה יכניס פרופורציות, במיוחד בימים אלה עם המלחמות במזרח התיכון. אני מקווה שנצליח לשנות קצת איך אנשים חושבים”.

מה עובר עליו בימים אלה?

”הוא חי באירופה, הוא עם המשפחה שלו, מה שהוא רצה זה להיות אדם חופשי וכל הזמן הזה באיראן הוא לא היה חופשי, עוד לפני שפגש אותי. זה התגבר ברגע הזה שהוא הבין שהוא לא יכול לעלות לקרב מולי וזה קורה פעם אחר פעם, אז הוא עזב את איראן כי הוא רוצה לחיות בדרך שלו ובלי מישהו שיכתיב לו אם לזייף פציעה או לשנות את הדרך שלו, הוא רוצה להכתיב לעצמו את הדרך. הוא מאמן בגרמניה היום והוא חלק מאיגוד הג’ודו העולמי, אני רק מאחל לו בהצלחה ומחכה שיגיע לארץ”.

סעיד מולאי. "רוצה להכתיב לעצמו את הדרך" (חגי מיכאלי)

יש לו חשש שהאיראנים ינסו לפגוע בו על זה שהוא ברח משם ולא שומע למשמרות המהפכה ששולטת במדינה? הרי זה ייצור כותרות והדים אם הוא מגיע לארץ, הוא לא חושש שירצו לנקום בו?

”אני בטוח שיש חששות, המשטר האיראני לא בוחל באמצעים, אבל ברגע שהוא החליט לעזוב את איראן ויש לו אזרחות אירופאית אז יש לו בחירה חופשית והוא ברח בשביל להיות במצב הזה. אני מקווה שהדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר”.

“לא פוסל להיות חלק מנבחרת הג’ודו כמאמן”

הוא נוקט אמצעי זהירות ביום-יום? פה הוא מרגיש חופשי, אבל כשהוא ייצא מפה, האיראנים יראו את הכותרות. הוא לא פוחד? כמה אתם מדברים על זה?

”הוא אדם בפני עצמו והוא לא מפחד ולא חושש, הוא מגיע לפה וכולם מקבלים אותו בזרועות פתוחות. הוא אוהב את ישראל ותמיד יש את השאלות מה המשטר האיראני יעשו כשהוא מגיע לארץ ורואים אותו, אבל הוא חופשי ולא אזרח איראן אלא אזרח גרמניה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כמו כל אדם אחר בעולם. החשש תמיד יהיה כי באיראן מציגים אותו כבוגד, אבל אני שמח לראות שהוא הלך בדרך שלו שהיא אמיצה מאוד”.

אתם הולכים לעלות לקרב. אם זה ראווה או לא, אתה בטח רוצה לנצח בקרב בין אלופי עולם. האם אתה תוותר לו או שהולכים להזיע וזה יהיה רציני?

”זה הולך להיות קרב קרב. שנינו אלופי עולם ואף אחד לא רוצה להפסיד”.

שגיא מוקי. "זה הולך להיות קרב קרב" (רדאד ג'בארה)

באיזה כושר אתה?

”אני מתאמן, אני לא בשיא, אני אחרי הפרישה, אבל גם הוא, שנינו מתאמנים ושנינו רוצים לנצח וכולנו הרמנו את קצב האימונים כדי להיות מוכנים לזה”.

אתה רוצה להשתלב בנבחרת ישראל בעתיד כמאמן? יש לך הרבה ניסיון, יש ג’ודאים שכבר השתלבו בצוות המקצועי, האם זה מעניין אותך?

”זה לא משהו שאני פוסל, יכול להיות שאני אשקול לחיוב אם זה יסתדר, אם זה יבוא לפתח הדלת”.

“פוליטיקה? כן, יש הצעות”

כשאתה רואה מה קורה בין אורן סמדג׳ה שגידל אותך לבין איגוד הג’ודו עם התביעה שהגיש, מה אתה חושב על זה?

”מה שעבר על אורן זו טרגדיה שאי אפשר להסביר אותה, זה קרה ברגע הכי קשוח, הבשורה הכי קשה, לא יודע איך אפשר להתמודד עם דבר כזה והרגשתי תמיד שצריך לחבק אותו. הוא תמיד חיבק אותי, אז הרגשתי שאני צריך להיות שם בשבילו, כחודש לפני האולימפיאדה. כל מה שקורה עכשיו באיגוד עם ההתנגחויות - זה עצוב לי כי אני יודע את התרומה שלו לג’ודו וגם של פונטי. זה עצוב לי. אני מקווה שהדברים ייפתרו ופחות נראה כותרות כאלו גדולות בתקשורת ושזה יהיה מאחורינו״.

אורן סמדג'ה ושגיא מוקי. מקווה שהדברים ייפתרו (חגי מיכאלי)

אנחנו בפתח הבחירות לכנסת. קיבלת הצעה מאחת המפלגות אולי לרוץ איתה? זה מעניין אותך?

”אני אשאיר את הבחירות שלי לעצמי כרגע. כן, יש הצעות וזה מחמיא, אבל כרגע אני נשאר מחוץ לפוליטיקה ואלה חיים שפחות קורצים לי”.

איך מגיעים לקרב עם סעיד מולאי? מתי זה קורה האירוע הזה ואיך אפשר לקנות כרטיסים?

”אפשר לרכוש כרטיסים, אם מחפשים באינטרנט לרשום ‘שגיא מוקי נגד סעיד הקרב’, אפשר לרכוש. יום למחרת כל מי שרוצה להגיע לסמינר ג’ודו יכול להיכנס ולהגיע. יהיו יומיים מרגשים מאוד, גם עם הסרט הבינלאומי שמלווה אותנו בימים האלה. הוא יהיה פה כדי להוציא את הסרט הדוקומנטרי המרגש והמחבר ביותר שאפשר, חברות גדולות מלוות את זה וכולי ציפייה שזה ייצא”.

מתי הקרב נערך ואיפה כדי שמי שרוצה לרכוש כרטיס אז שיסמן?

”הקרב ב-29.7 בארנה בנתניה”.