"הפכו את חזיזה ממלך למסכן, הוא מאוד פגוע"

יובל נעים שמקורב לקשר אמר ב"שיחת היום": "לא מבין מה חיפה הרוויחה מכל הסיפור הזה, בכר לא קיבל את ההחלטה, דולב רצה לסיים את הקריירה בחיפה"

דולב חזיזה נמצא בדרך החוצה ממכבי חיפה, כאשר אחת האפשרויות שעלו היא מעבר למכבי נתניה. יובל נעים שמכיר מקרוב את קשר הירוקים ששימש כקפטן בעונה האחרונה, התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” לגבי עזיבתו המסתמנת של חזיזה.

אתה מכיר היטב את דולב חזיזה, אתה מקורב אליו. מה עובר עליו עם ההחלטה של מכבי חיפה לא להמשיך איתו?

”הסיפור עם חזיזה זה סיפור מורכב מאוד. הוא במשך שנים נתן את החיים שלו למען מכבי חיפה, החליטו בצוות המקצועי שלא להמשיך למרות שיש לו חוזה לשנה נוספת. אני ראיתי את המשחקים של שנה שעברה ולדעתי הוא היה בין הטובים, אני לא מבין למה שחקן שנתן כל כך הרבה מעצמו בשביל המועדון, במיוחד שיש לו חוזה, להעזיב אותו. האשם במצב הזה זה יענקל’ה שחר וכל אחד שצריך לקבל את המילה שלו הוא זז הצידה. דולב לא סתם שחקן ואף קבוצה לא תשלם את החוזה שלו”.

השלב הבא: מה יהיה עתידו של דולב חזיזה?

חיפה תשלים את החוזה לנתניה. אבל אם בכר ורפאלוב הוחליטו שצריך לוותר על השחקן, אתה רוצה שיענקל’ה יכריח אותם להשאיר למרות שהם לא רוצים?

”אם זה היה תלוי בבכר זה לא היה קורה”.

אז בכר לא קיבל את ההחלטה?

”כן. אני בטוח שהוא לא קיבל את ההחלטה, לו זה לא היה מפריע שדולב יהיה בסגל ואם יהיה טוב אז יהיה ואם לא אז לא”.

דולב חזיזה וברק בכר (עמרי שטיין)

הוא הגן עליו כל העונה עם הביקורות ובסוף הסיום שמודיעים לו שהוא לא בתוכניות, זה לא מתאים. היה צריך להגיד לו הרבה לפני.

”אני מודד אנשים ברגע האמת ואני שם לב שברגע האמת יענקל’ה תמיד לא נמצא שם, אז להגיד שהוא לא קיבל החלטה זה לא נכון, אין החלטה שהוא לא מעורב בה, בטח אם היא גדולה. הם היו צריכים אישור של יענקל’ה, אין דבר כזה, הם לא יכולים בלי”.

אם מכבי חיפה תבוא ותאמר שזה שחקן מצוין ונתן הרבה, אבל זו חיפה, צריך תחרותיות ולהיות הישגי, והם חושבים שצריך מישהו טוב יותר ממנו ואין מקום בסגל, מה תגיד? זו מכבי חיפה, לא סתם קבוצה.

”אני ראיתי את מכבי חיפה בשנה שעברה ולפני שנתיים, קבוצה ב-120 מיליון ואנשים שקיבלו החלטות ולא נאבקים אפילו על התואר. התואר היחידי שנאבקים עליו זו הכניסה לפלייאוף עליון. אם לא היה לו חוזה אז הייתי מסכים, אם היה מסיים את החוזה והיו אומרים שהוא לא מתאים אז בסדר. אבל אם יש לו חוזה לעוד שנה אז מה החוכמה? אתם רוצים לצאת בסדר עם חזיזה אז גם אם הצוות המקצועי קיבל החלטה, שיענקל’ה ייקח אותו ויגיד לו שבגלל השבע שנים שהוא נתן את הנשמה וכולם אוהבים אותו, יש לו חוזה לעוד שנה. חיפה נפלה עם זרים, אז שיגיד לו שהוא משלם לו את כל החוזה. אגב, זה קרה לי ברמת גן ששילמו לי את הכל למרות שהביאו מאמן אחר”.

איתך מישהו התעסק?

”לא עניין של להתעסק. קח את חזיזה ותגיד לו שהצוות המקצועי לא רוצה להמשיך, הרי צריך לשלם את החוזה הזה ויענקל’ה לא צריך את ההקטנה הזו של נתניה, ברור שהוא יקבל סכום מסויים ואז חיפה תשלים את הסכום. הם היו צריכים לקחת את כל החוזה שלו לדעתי, לא היה קורה כלום אם הוא היה משלם עוד 150 אלף אירו והיה נגמר כמו שצריך. תסתכלו איך סיימו עם סאן מנחם, ברקוביץ’, יניב קטן וכו’, אני מיענקל’ה שכולם אומרים עליו שהוא איש טוב, הייתי מצפה ליותר”.

יעקב שחר (לילך וויס-רוזנברג)

אצל יניב קטן הוא קיבל הרבה הרבה כסף כדי לגמור איתו והוא קיבל כסף. איך חזיזה מרגיש עם מה שקורה איתו? מה הוא אומר לך על הסיטואציה?

”מה שאני אומר זה על דעת על עצמי קודם כל, אבל הוא מאוד פגוע, מה זה חדש? הוא היה הלב ומלך, איך הוא ייכנס לחדר הלבשה כשכולם היו מעריצים אותו והיה עוזר להם, והיום הוא צריך להיכנס לחדר הלבשה שכולם מכירים אותו, ויודעים שחיפה עשתה לו טובה שהוא מתאמן וברגע שיש משחק אז הוא לא משחק ועושים לו טובה, זה רע לאחד כמוהו. ממלך בחדר הלבשה מסתכלים עליו כמסכן”.

הפכו אותו למסכן במכבי חיפה?

”סיטואציה לא נעימה ואני לא מבין מה חיפה הרוויחה מהסיפור הזה”.

הוא רצה לסיים את הקריירה בחיפה?

”ברור. אם היו עושים שנה הבאה כשאין לו חוזה אז הייתי מבין, אבל מה הסיפור שיש לו עוד חוזה? תשאירו אותו. הקבוצה לא טובה ונלחמים בליגה בינונית על פלייאוף עליון, אז תשאירו אותו ואם הוא טוב ישחק ואם לא אז לא”.

יובל נעים (לילך וויס-רוזנברג)

איך הוא יהיה במכבי נתניה? רוני לוי עושה עסקה טובה?

”הוא יהיה מצוין ויש לו עוד מה למכור, בטח בליגה הישראלית, יבוא עם להט ותשוקה. זה מה שייחד את חזיזה במשך כל הקריירה שלו, גם כשהיה פחות טוב הוא נתן את הלב והנשמה”.

איך מתפתחת בית דגן לשנה הבאה?

”אסביר מהר ותבינו לאט או אסביר לאט ותבינו מהר? מקום נחמד, מקום שנותן לצעירים לבוא לידי ביטוי, תנאים טובים ומגרש חדש, עושים דברים טובים ומקדמים צעירים”.

אם אתה לא עולה ליגה זה כישלון.

”יש מאמן, אני לא מאמן, אני בא לעזור למקום שיהיה במקומות טובים”.