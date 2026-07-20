אנטמן: מכבי חיפה הביאה פתרון טוב יותר לירמקוב

שוער העבר בראיון ל"שיחת היום": "החזרה של עומרי גלזר נכונה וטבעית, הוא לא יקבל ימי חסד". וגם: סגירת החשבון שלו מול הירוקים והילדי ניב ואופק

עומרי גלזר בדרך הבטוחה למכבי חיפה, אצלה יחתום על חוזה ארוך טווח ויחליף בין הקורות את גיאורגי ירמקוב שעובר למטאליסט האוקראינית. שוער העבר גיורא אנטמן שמכיר מקרוב את גלזר התראיין היום (שני) ב”שיחת היום” לגבי המעבר המסתמן לירוקים.

מה שלומך?

”בסדר. נהנים מהמונדיאל בזמן האחרון מהפן של השוערים, מתארגן לעונה חדשה וסה”כ שקט, שיישאר ככה”.

מה שיפה היה לראות שאם אתה שוער טוב אז אתה טוב, לא משנה אם אתה בן 40 וגם נבחרת פחות מוכרת, כמו כף ורדה.

”אצל שוערים התכונה הכי חשובה והמרכזית זה השקט הנפשי והבגרות, עם הגיל אצל שוער ככל שאתה מתבגר התכונה באה לידי ביטוי והשוערים מצליחים להגיע לגיל יותר מבוגר ולתפקד בצורה טובה. קיבלתי עכשיו את ממוצע הגובה של השוערים במונדיאל, יש לכם הערכה מה הגובה?”.

תחלופת השוערים במכבי חיפה

1.84?

”94-96”.

כולם גבוהים, צמיחה גדולה ומהפך.

”רק מראה לאיפה השוערים הגיעו. לפני 50 שנים זה היה 75 אולי”.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

למה זה בעצם?

”נוכחות של שוער וצורת המשחק השתנתה אבל בנוסף לכך גם באופן מובהק, השוער של ספרד לדוגמה או אנגליה, הם משחקים בקו הגנה עם שחקני הגנה באותו קו, הם הגיעו למצב שהמשחק שוערות לא נמצא בתוך השער אלא מחוץ לשער, משתפים את השוער בבניית המשחק ועם הכדור, זה נהיה דומיננטי והוא רוצה להיות שחקן, כבר זה שחקן עם כפפות”.

מה שראינו מאונאי סימון מחוץ לרחבה ושוערים אחרים, זה הופך אותם לתפקיד אחר לגמרי כבר, לא רק להדוף כדורים.

”כל עבודה עם השוער נהיה כבר משה ואחר, אתה לא דורש ממנו רק להציל ולהדוף, אלא שיבין את הטקטיקה של הקבוצה ואיך הוא משתלב בדבר הזה ומאמן השוערים גם צריך לעשות התאמות כי במקום פעולות טכניות בתוך השער, אתה צריך הבנת משחק וראייה מרחבית שדורשת ממנו אחריות יותר גדולה”.

לא מספיק להיות שוער קו היום.

”עוד נתון שאני רוצה להגיד. בזמן המונדיאל לקחו בחשבון שאם שוער יוצא בעקבות אדום או פציעה, תמיד יש שחקן שיכול להיות פוטנציאלי לשוער מסוים”.

אונאי סימון מניף את תואר שוער המונדיאל ב-2026 (רויטרס)

אני רוצה לשאול אותך. עומרי גלזר, היית איתו במכבי חיפה והוא הגיע בזמנך כבוסר צעיר ולא התאקלם עד הסוף, איך אתה רואה את ההגעה שלו בחזרה? מה אתה חושב שמצפים ממנו? מה הוא הולך לתת? זה על הנייר נראה שמכבי חיפה עשתה עסקה מצוינת.

”את מה שעבר במכבי חיפה בתחילת דרכו, אני רק ברמה האישית יכול לספר שהוא הגיע והובטח לי שאם הוא יגיע לנבחרת באותה עונה אני אקבל בונוס, והוא הגיע, אתה יודע מה הבונוס? שחררו אותי מהקבוצה”.

נכון. הוא הגיע גם כמחליף ללויטה או שזה היה מאבק?

”כן כן. ואז כשהלכתי ואמרתי שעדיין הוא צריך מעטפת טובה וזה לא קרה, הוא עזב את מכבי חיפה בצורה צורמת וזוכרים דרבי עם מסירה לא טובה ונהיה שער, אז היציאה ממכבי חיפה לא התלוותה בזיכרונות טובים של הקהל. הוא עשה דרך משם, עבר לבאר שבע ואז חו”ל, הוא התבגר ועכשיו הוא בנקודה הרבה יותר טובה והחזרה למכבי חיפה היא נכונה וטבעית”.

“כל העבודה והעשייה, בנקודת הזמן שמכבי חיפה נמצאת, גם כלפי השוער וגם הזרים, הסבלנות של פעם כבר אין היום והתוצאות צריכות להיות במיידי, היא לא באירופה אז ההכנות יותר ממוקדמות לעונה הקרובה ואין יותר ימי חסד”.

עומרי גלזר (IMAGO)

תן את ההשוואה שלך בין ירמקוב לגלזר?

”זה לא החילוף שיחליש, זה חילוף טוב שחיפה מצאה מענה לירמקוב שבעונה פחות טובה, הוא שם את עצמו כשוער יציב והיו דברים טובים שעשה, אבל אם אני חוזר לגלזר אז הוא מכיר את מכבי חיפה בעבר שלו, הוא צריך מהר מאוד לעשות את ההתאמות שלו וככל שיעשה מהר יותר, זה יתחבר טוב”.

הוא יכול גם להיות מנהיג לכל השחקנים והצעירים. אז העסקה טובה סה”כ.

”הם הגיבו מהר ומבלי להרגיש שצריך לוותר על ירמקוב וזה מחליש, הם הביאו פתרון טוב יותר”.

גלזר בן 30 אבל הוא לא שיחק עונה שלמה ואיך זה פוגע בשוער שלא משחק ועכשיו צריך להוביל?

”זה מה שאני אומר. כל ההתאמות והאימונים שהוא הולך לעשות, לא יקבל ימי חסד ויוותרו כי הוא לא שיחק שנה, הוא צריך להתמודד עם זה וזה המסר לו, הוא צריך להיכנס לנעליים האלה מבלי להסביר שהוא שנה לא שיחק”.

ברק בכר ועומרי גלזר (עמרי שטיין, IMAGO)

הוא התאמן ברמות הגבוהות ביותר כפי שאני מכיר והוא אחד שלא מוותר, לא מאמין שזו תהיה הבעיה של מכבי חיפה. בוא נעסוק בילדים שלך, הבן שלך ממשיך במכבי נתניה.

”כן. הוא ממשיך בנתניה ונכון שהביאו עוד שוער, אבל בעת הזו כשיש שני שוערים טובים מאוד ויכולים לשרת את המועדון והמאמן בצורה שקטה, אז זה מבורך. הייתי במכבי חיפה כל שנות העבודה שלי תמיד היו שני שוערים מצוינים וכשהיה צריך מישהו אז הוא נתן את התרומה שלו”.

ניב אבל מה שקרה לו זה שהפריצה שלו הייתה מאוחרת, אם זה היה קודם אולי היה במקום אחר.

”חזרנו לאותה נקודה מהפתיחה, שגם בגיל 40 אפשר ליצור עבודה טובה ורמה גבוהה ושקטה, כל עוד הבגרות המנטלית וכו’ נמצאת אז הכל טוב. מכיר שוערים שזכו לקריירה גבוהה וגדולה והתחילו יותר מאוחר”.

אופק שהיה מצוין ללא קבוצה.

”נקודה שצורמת לי כל כך ואני כאבא, מי שמכיר אותי, יודע שהיושר המקצועי שלי וההגינות לא קשורה לילדים, אלא לדרך החיים. אופק באמת במו ידיו וזה מתועד, היה ביכולת שיא והשאיר את עכו ליגה, הוא מוצא את עצמו ללא קבוצה עכשיו ויש לו סטט’ שהוא יתייחס אליה שהיא כל כך טובה”.

למה הוא לא נשאר בעכו?

”מסיבות שלהם הם החליטו גם אפילו לא לדבר איתו”.

טעות גדולה של נקש.

”כל אחת ועושה את הבחירות שלו, אבל מקווה שמי שמאזין לזה ויסתכל על הרזולוציות, זה שוער שמסוגל לעשות דברים מצוינים, גם בחדר ההלבשה וכו’ והוא בגיל המתאים, כל האפשרויות פתוחות ומרוויחים שוער מצוין ואדם מצוין ומקווה שיגיע לאוזניי שמעריכים את זה”.