"הפועל ב"ש מתפרקת? זה עוד מוקדם להספיד"

סתיו אלימלך על סאגת קאנגווה ב"שיחת היום": "תנו לו 700 אלף דולר ותגידו לו שבינואר יש מצב שאפשר לשחרר אותו. בלי קשר, צריך עוד שחקן מוכח וחזק"

האם קינגס קאנגווה יעזוב את הפועל באר שבע? בצל ההצעה והמגעים מול א.א.ק אתונה, שחקן העבר של הדרומיים סתיו אלימלך התייחס ב”שיחת היום” לעתידו של הקשר המצטיין ולאפשרות שייפרד מהקבוצה של רן קוז’וק לטובת היוונים.

מה דעתך המלומדת?

”קאנגווה זה אבידה שידועה מראש וכל הסוכנים וכל הסקאוטים ידעו את זה מסביב, ראו שהמחירים שהוא מקבל מב”ש הם נוחים אז אפשר להעביר אותו ואפשר לעשות קופה על הדרך, אבל אם ב”ש הייתה ערה לזה יותר, תנו לו 700 אלף דולר ותגידו לו שבינואר יש מצב שאפשר לשחרר אותו, וגם תרוויח עליו יותר ובינתיים תביא שני שחקנים ותכשיר אותם כמו שהכשרת את קינגס. ככה אתה יודע שיש מחליף, אבל כרגע אין וזו אחת הבעיות שיכולות להיות לב”ש, גם לאבד אותו וגם כשאין מחליפים”.

קינגס קאנגוואה בדרך ליוון?

ראינו את באר שבע. היא הייתה עם הגנה מצוינת ועכשיו הייתה נראית חסרת אונים, הרבה איבודים ואין הגנה, ועכשיו אתה לוקח את הכוכב של הקבוצה שעושה הכל במרכז השדה, ב”ש מתפרקת או שאני מגזים?

”אני חושב שזה עדיין מוקדם להספיד את ההתנהלות ואת המקצועיות של ב”ש, אני בטוח ומשוכנע שעושים הכל ויש שחקנים על הפרק. ב”ש יודעת להפתיע ולהביא, והיא גם תדע להגיד ‘אוקיי, אני השנה הולכת על תארים וגם אם צריך להכשיר שחקנים על חשבון תארים בשביל השנים הבאות’ אחרי מה שהרגילו אותנו משם. אז אני בטוח שהיא תהיה בטופ, טופ 3 בטוח, נכון שנראה לא טוב ויש עוד את המשחקים הראשונים שצריך לעבור אותם כדי להיכנס להגרלה נוחה, אבל ב”ש צריכה להתעורר, יש שחקנים מוכחים שיכולים לעזור”.

קינגס קאנגווה (ראובן שוורץ)

“מי צריך למלא את מקומו של קאנגווה? אין לי תשובה”

אם קאנגווה לא משחק, מי צריך למלא את מקומו אם היית רן קוז’וק ומי היית מצפה שייקח את המושכות להנהיג את הקבוצה?

”שאלה מצוינת, אין לי תשובה לזה”.

אתה עכשיו המאמן ובוחר את ההרכב, מי?

”לא יודע, אולי כלפי יכול לעזור לי. צריך להגיד לו שיהיה איתם רגע ושהוא הולך לקבל סכום מטורף מהמועדון אם הוא עולה לשלב בתים, כי יודעים שמובטח הרבה כסף אז אפשר לתת לו סכום מזה ואז שיילך, ואולי אפשרי שהוא יישאר אפילו, אבל מי ישחק? משאיר לכלפי”.

האם הפועל ב”ש שיודעת שיש את האפשרות הזאת הרבה זמן, האם חיפשו מחליף והאם תהיה פנייה? כי יהיה גם הרבה כסף שנכנס אם הוא יימכר. ב”ש יודעת להביא שחקנים מעניינים שמתבררים כשחקני כדורגל, האם יש את המחליף.

”אני רק את המשפט האחרון – לא משנה אם הוא יישאר או לא יישאר, צריך עוד שחקן מוכח וחזק, כי הולכת להיות עונה קשה והכירו כבר את ב”ש ויודעים איך היא משחקת, צריך עוד שחקנים גם לעתיד וצעירים כאלה שיבשלו אותם לעונות הבאות, והגנה חובה”.