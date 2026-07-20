בן שמעון: הפרמייר ליג הכי מתאימה לענאן חלאילי

מאמן הנבחרת על עתידו של הקיצוני: "בריא ב-101 אחוז, צריך להיות שחקן מוביל בנבחרת". על ההתאוששות מהפציעה: "כאבי ראש עצומים". וגם: הפן האנושי

המונדיאל מאחורינו, ליגת האומות ומוקדמות היורו לפנינו. מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על גביע העולם, על מה שמצפה לבחורים בכחול לבן בהמשך הדרך, על הפציעה האישית שלו ועל ענאן חלאילי.

מה אתה לוקח מהמונדיאל הזה?

”זה שיחה יותר ארוכה, הסתכלתי על כל המונדיאל הזה מהיבט של מה אפשר לעשות יותר טוב לנבחרת שלנו שתגיע אי פעם למקומות האלו. בעיקר לקחתי איך הקבוצות מגיעות למונדיאל הזה, שהגדולות מראות לעצמן להגיע לא ב-100 אחוז במשחק הראשון ואז מפתחות עמוד שדרה ומבינות מה צריך כדי להצליח. הקטנות אין להן את הפריבילגיה הזאת והן צריכות מהרגע הראשון לתת 100 אחוז ומשם לקחתי דברים אישיים לנבחרת”.

כמו מה?

”מה שאמרתי. ואיך משחקים נגד הגדולות ואיך תוך כדי אפשר להחליף ופעם אחת להיות הגנתי ופעם אחת התקפי ולא להחליט על תוכנית אחת. דברים של גישה גם והכנה וטקטיים”.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

ראינו שהחלטה כזאת או אחרת של מאמן חורץ את גורלה של הנבחרת. כל מיני החלטות שנעשו אצל טוכל וכו’, החלטות שמשנות משחקים והרבה יותר נמצא על הכתפיים של המאמנים. סקאלוני קופא והנבחרת לא נראית כזה טוב ואין שינוי, הרבה היה על הכתפיים של המאמנים.

”ממתי זה לא היה ככה? תמיד ככה. ההחלטות של ראשי המערכות ואלו שמנהיגים את הארגונים יש משמעות גדולה, גם ברמה הטקטית וגם ברמה המנטלית, ראיתי מאמנים שמתפקדים יותר טוב בלחץ וכאלה שפחות. כמו כל דבר בחיים, בטורניר כזה של מונדיאל, יש הרבה מאוד מסקנות תוך כדי תנועה וצריך להיות גמיש בדברים שקורים ולראות מה קורה טוב יותר ומה פחות ויש כאלה שהגיבו מהר יותר וכאלה שפחות”.

איך אתה מסכם את המונדיאל הזה? מה הרגע הכי גדול, מה הכי ביאס אותך?

”בגדול, מונדיאל שבו האינטנסיביות שאנחנו מדברים עליה גדלה עוד ועוד, אלו שיודעים ללחוץ ויודעים הגנה, אגב לא בטוח שלקחה הנבחרת הטובה ביותר ובעלת השחקנים הטובים ביותר, לספרד היה את היכולת להגיע למשחק ולהיות טיפה יותר טובה מהיריבה ולהבין תוך כדי המשחק מה היא יכולה להיות יותר טובה מהיריבה וככה גם ארגנטינה. נהניתי מהמונדיאל הזה סה”כ ואני לא יכול לחשוב על נבחרת אחת וראיתי את כל המשחקים כמעט, לא היה משחק אחד שהיה ברור מלכתחילה שהוא קל, גם המשחקים מול ירדן, טוניסיה, מצרים וכו’, לא היה אחת שעשתה חיים קלים ליריבה, אז הכל יכול לקרות בכדורגל העולמי. ונבחרות כמו מצרים וסנגל שאחת מהן הובילה על ארגנטינה עד הסיום והייתה יכולה לנצח את סגנית אלופת העולם, ברח מהידיים, אז הכל אפשרי ועם ההרגשה הזאת אני יוצא”.

שחקני ספרד חוגגים את השער (IMAGO)

אנחנו נוכל לצמצם את הפער הזה? ראינו קצב גבוה.

”יש נבחרת ישראל שיש לה הכל, לא יודע אם כל הזמן, כי ראינו שגם נבחרות שהצליחו להחזיק תקופה קצרה אינטנסיביות מדהימה, וראינו כזה, צריך להחזיק לאורך זמן וזה ל-90 דקות ואת זה ישראל צריכה לעשות בעיקר. לאורך כל ההיסטוריה היו דקות מדהימות של ישראל, אבל לא הצלחנו להחזיק לאורך זמן. האיכות האמיתית והצעד הבא וההגעה לטורניר גדול זה להחזיק את האינטנסיביות הזאת והמנטליות לאורך זמן”.

“חלאילי צריך להיות שחקן מוביל בנבחרת”

אחד השחקנים שיכולים לעשות את זה זה ענאן חלאילי. בניגוד לקמפיין הקודם, הוא יהיה שחקן מפתח הפעם ובאיזו עמדה?

”אני מאמין עניינית קודם כל שהוא יהיה שחקן מפתח כמו עד היום”.

הוא לא היה עד היום, לא קיבל מספיק דקות.

”אני לא רוצה להיות פופוליסט ולנתח על כל משחק, בכללי כשבנבחרת ישראל שיחקנו 4 שחקני הגנה אז הוא היה צריך להמתין וקיבלנו את ההחלטות המקצועיות הכי טובות. הוא עשה התקדמות והוא צריך להיות שחקן מוביל בנבחרת”.

ענאן חלאילי (IMAGO)

דיברת איתו מאז הנפילה של העסקה? זו עסקה גדולה שהיה מקדמת את כולם.

”דיברתי איתו, בטח. אבל בסוף יש פה בן אדם ועם כל הכבוד לכל השאר, מההיבט הכי גדול שצריך לראות את זה, אני חושב שכואב לי מאוד קודם כל, כואב לו ואני אגיד משפט שאני לא יודע אם אפשר להגיד, טפו טפו אני לא מכיר אנשים שבנויים פיזית כמו ענאן, לא יודע מה לא הצליח שם, מדובר בשחקן שבכל הבדיקות וכל מה שבדקנו ושנעשו במדינה ודיברתי עם הרופאים, הוא בריא ב-101 אחוז אפילו, מקווה שיסתדר לו במקום אחר והכל לטובה, הוא מבין”.

הוא יסתדר בפרמייר ליג?

”לדעתי כן, לדעתי זו הליגה הכי מתאימה לו מבחינת הכל. לא משנה איפה הוא יהיה, כל מועדון וכל ליגה הוא ימשיך להתקדם ולהוביל, אני כל הזמן סותר את זה ולא יועד אם שמעתם את זה, אבל באחת הפעמים שביקרתי איתו בבלגיה ועשינו סיור במועדון, הגעתי לחדר כושר, מאמן השוערים היה שם והוא אמר לי לקחת אותו כי הוא לא נותן לאף אחד להתאמן. אפשר לספר לך דברים והכל, אבל כשאתה מגיע לאצטדיון ולמתחם ושומע את זה ממאמן שוערים על השחקן שלך שהוא הרציני ביותר במועדון, זה ההישג הכי גדול”.

ירדת על מאמנים בזמן הפרשנות שלך כמו על מאמן נורבגיה וביקרו אותך על זה ששכחת שאתה מאמן נבחרת. איך אתה יוצא מזה? יש קמפיין גם עוד מעט.

”למרות שלא הבנתי את השאלה, אנסה לענות. אני נותן את הפרשנות הכי טובה שאני מבין באותו רגע, באותו רגע אני פרשן ולא מאמן, מצפים ממני לאמת שלי ולא העברתי ביקורת אישית והיה לי רצון לפגוע במישהו, אמרתי את הדברים כפי שהם וזה בסדר, אני חי עם הביקורות מגיל 12”.

רן בן שמעון (IMAGO)

יחכו לך בפינה ואתה בא לספר סיפורים ושכחת רק לפני חודש שפירקת מאמנים.

”לא יכולים לחכות לי בפינה, אני חי בבית עגול”.

אני רואה שאתה בכושר שיא אחרי הפאדל, חזרת לעצמך.

”תגיד ברוך השם תמיד”.

איך אתה בריאותית?

”האמת שמעולה ואני מרגיש טוב ואני חוזר לעצמי, עברתי אירוע קשה ומורכב ואני מאחוריו ומרגיש טוב”.

אין תופעות או משהו.

”יש פה ושם. הפרופסור שמלווה אותי, פרופסור כהן אומר שזה טבעי וחלק מההחלמה”.

רן בן שמעון (אינסטגרם)

כאבי ראש וכו’?

”כן, מדי פעם יש נפילות, אבל עזוב, בשבועיים הראשונים אני הייתי בסיטואציה מורכבת בחיים גם ואתה מבין דברים, זה שאני היום מרגיש טוב רוב הזמן זה ברכה מאת ה’”.

חשבת באיזה מצב שלא תצא מזה? ראית את עצמך נהיה פגוע?

”בשלב הראשון בסיטואציה מורכבת אתה לא חושב על זה, אתה חושב רק על איך לשרוד עם כאבי ראש עצומים וסיטואציות מורכבות, בעיקר כאבים, אז אתה לא חושב על זה. כשאתה מתחיל לצאת מזה ומתחיל להשתפר ופתאום יכול לישון בלילה, כשבהתחלה היה לי בלתי אפשרי, אז אתה מבין מה עברת. אני לא שלילי אבל אף פעם ואני לא מייצר סרטים שחורים בחיי מימיי”.

בספטמבר תוכל לטוס ולעמוד על הקווים?

”חזרתי לקריירה מבחינתי ובטח, הצוות נפגש כל יום כמעט עם סרטונים ונבחרות וכו’, אני עובד מלא וכל הזמן, הקיץ מבחינתי זה לא קיץ של פגרה”.

עשית ברכת הגומל?

”אחת המרגשות עם הרבה מאוד בני משפחה וחברים, כי פעם ראשונה שהרגשתי שאני צריך את זה באמת, לא היה כדי לעשות טקס דתי או משהו, הרגשתי שצריך לגמול על הדבר הטוב שקרה לי”.

התחלת לשמור יותר מאז?

”לא, אני תמיד אדם מאמין ואני מחזיק בדעות מוצקות ואני פחות מעל הרוח”.

עברת לגור בחיפה.

”כן”.

אתה אוהב את העיר הזאת? או שהצד השני גרר אותך חזרה?

”המשפחה של אשתי שם אז קודם כל טוב לה שם, וגם אני אוהב שם”.