העירייה אסרה על הפועל חיפה להתאמן בבית נגלר

ברקע להחלטה עומד חוב כספי מצטבר, אך במועדון תקפו: "מכשילים את אחד המוסדות הוותיקים והחשובים בעיר", והוסיפו כי העיתוי מעורר סימני שאלה רבים

העירייה לא מרשה להפועל חיפה לחזור ולהתאמן במתחם האימונים בבית נגלר בשל חוב כספי מצטבר. מדובר במכה רצינית לקבוצה בליגת העל.

תגובת המועדון: "אחרי שקיצצה את תקציב התמיכות השנתי בהפועל חיפה לשנה לסכום של 29 אלף שקלים, שהוא בערך תקציב הגרביים השנתי שלנו, ממשיכה העירייה להפנות כתף קרה למועדון. לצערינו אנחנו בתחושה של בן חורג ולא אהוב בעיר, בלשון המעטה״.

״בהתנהלותה העירייה מכשילה את אחד מהמוסדות הוותיקים והחשובים בעיר בשנת ה-103 לקיומו וגורמת לו להתמודד בכלים לא שוויוניים נגד יריבות שמתוקצבות במיליוני שקלים, כולל מתקנים חינם או מסובסדים על ידי עיריות. נזכיר שהמועדון מממן מידי שנה את עיריית חיפה ופקידיה במיליוני שקלים בשימוש המתקנים העירוניים ובאיצטדיון סמי עופר שאלמלא הפועל חיפה היה הופך לפיל לבן״.

״וכך, למרות שהגענו להסדר תשלום בגין השימוש במתקנים של עונה קודמת, ואחרי שכבר אפשרו לנו להתאמן, החליטה לפתע העירייה - באופן תמוה, בעיתוי שמעורר סימני שאלה, מספר ימים לפני הדרבי, להודיע שאנחנו לא יכולים להתאמן בבית נגלר".