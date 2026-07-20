"לפי ChatGPT זה אסור, סול ענה לי: 'אני קונה'"

תמליל החקירה המלא של מאמן הכושר בטבריה לשעבר בפני התובע והחוקר: מי השחקנים שחוברו לאינפוזיות, מי סירב וההוכחות המפלילות. הפרוטוקול המלא נחשף

פרשת העירויים האסורים בעירוני טבריה ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל הישראלי ומגיעה כעת לרגע האמת שלה. להלן פרוטוקול החקירה המלא, המדויק והבלתי מצונזר של מאמן הכושר של הקבוצה בעונה החולפת, שלומי ודררו, אשר פותח את הכל ומספק לחוקרים הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של אחד האירועים החמורים בשנים האחרונות בליגה.

מי שחקר אותו היו, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, ודין פרגר שחוקר את הפרשה מטעם ההתאחדות לכדורגל, בעלי משרד החקירות “DMI מודיעין עסקי”.

תמליל השיחה בין שלומי, גלעד ודין

דין: שלומי, קודם כל תודה רבה שבאת. אנחנו בטלפון, אמרתי לך ממש למען, למה אם יבקשו ממך. אני רק אגיד שוב, הגיעה אליהו בסוף השבוע האחרון תלונה חריגה מאוד מקבוצת מ.ס אשדוד, על אירוע שלכאורה אירע בקבוצה שאתה היית מאמן כושר שלה בשנתיים האחרונות. הבנתי שאתה כבר לא עובד שם, זה נכון?

שלומי: אוקי.

דין: ואנחנו רוצים לבדוק את אמיתות התלונה הזאת. קודם כל, השאלה הראשונה שלי אליך היא מתי הודיעו לך שאתה כבר לא עובד המועדון?

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

שלומי: בשלישי שעבר היה לי שימוע. יומיים לפני זה ביום ראשון קיבלתי מכתב הזמנה לשימוע.

גלעד: בשלישי האחרון?

שלומי: בשלישי האחרון.

דין: אוקי.

שלומי: זה היה ב-16, ב-14 קיבלתי מכתב בווטסאפ מיעל המזכירה, היא חשבת שכר שמה. הזמנה לשימוע, להגיע ביום שלישי לשימוע בשעה 12:00.

דין: ומי ערך את השימוע?

שלומי: מיקי ויעל ישבה שם ורשמה את הכל.

דין: תאמר לי,

גלעד: מי זה מיקי?

שלומי: מיקי הוא הבעלים.

גלעד: עכשיו, לפני שאני מעביר את השרביט לדין, כמה שאלות ברשותך מלמעלה. קודם כל מה התפקיד שלך בדיוק כמאמן כושר, אם תוכל להגיד לי, בקבוצה, מלבד האימונים הפיזיים, מה כללה הגדרת התפקיד?

שלומי: הגדרה של מאמן כושר – אין איזשהו משהו ספציפי בטבריה שהוא שונה מקבוצות אחרות, זה עריכת... רפואית יחד עם הצוות, בעיקר עם עוזר המאמן ועם המאמן, לצורכי השבוע, לצורכי המשחק, עבודה בחדר כוח, עבודה של מניעת פציעות, הפעלה במערכת GPS. כל אימון כמובן הוא ב-Live, דו"חות משחק, עבודה בפועל במגרש,עבודה מול הצוות הרפואי בנושא של פציעות, שיקומים וכיוצ"ב.

גלעד: מה כולל הצוות הרפואי?

מיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

שלומי: וכמובן עניין של תוספי מזון לפני משחק, כל העניין של מגנזיום, מלח, משקאות איזוטוניים בעיקר, זה מה ש...

גלעד: מי זה הצוות הרפואי, כשאמרת צוות רפואי, את מי זה כולל?

שלומי: היה בתחילת שנה את ד"ר ירון ברק, בוקר, שהוא עזר לנו.

גלעד: תחילת שנה, זה השנה הזאת?

שלומי: כן.

גלעד: 25’-26’, אתה מדבר?

שלומי: גם שנה שעבר וגם השנה, כן.

גלעד: גם השנה שעברה זה 25'-26'.

שלומי: 24', 25', ועכשיו 26'.

גלעד: הוא סיים את עונת 2025/26 בוקי?

שלומי: לא, לא, בערך באמצע העונה.

גלעד: באמצע העונה?

שלומי: כן.

גלעד: אוקי. אז לא היה רופא בעצם.

שלומי: לא היה רופא.

גלעד: מהרגע שהוא עזב.

שלומי: לא היה רופא גם לפני זה.

גלעד: אז מי הסמכות הרפואית, אם לצורך העניין מישהו רוצה לקבל איזושהי תרופה או מישהו כזה, עם מי מתייעצים?

עו"ד גלעד ברגמן (שחר גרוס)

שלומי: עם רופא של... קודם כל כשהיה בוקי זה היה בוקי ורופא שהיו מארגנים...

גלעד: באיזה מקרים היו שואלים רופאים, באיזו סיטואציה?

שלומי: בעיקר עניין של פציעות, פציעות שריר, פציעות כף רגל.

גלעד: ומי היה אחראי לליווי של השחקנים, תזונה, אוכל?

שלומי: הייתה תזונאית שעבדה איתנו גם שנה שעברה וגם השנה. הייתה מגיעה אחת לשבועיים, עורכת משקל, אחוזי שומן לכל השחקנים, מעקב, בקרה, מי צריך לרדת, מי צריך להוריד, זה לגבי התזונה.

גלעד: דיברת על התאוששות, מה זה כולל, מה זה מבחינתך התאוששות?

שלומי: התאוששות לאחר משחק, התאוששות בין אירועים, זה נושא של אמבטיות קרח, גם אמבטיה חמה וגם אמבטיה קרה שהייתי מפעיל אותה כל יום, מידי יום, ששחקנים היו נכנסים בתור אימון, כולל אימון שחרור אחרי משחק. ארוחות, שהיינו דואגים לשחקנים שיהיו להם ארוחות צהריים, ארוחות בוקר משהו קליל וארוחת צהריים כל יום אחרי האימון, משקאות איזוטוניים בעיקר.

גלעד: ומי היה... מבחינת התאוששות, מבחינת...

שלומי: זה לא איזשהו משהו מורכב, זה מי ששיחק, יום למחרת כמובן ששיחק מעל 60, 70 דקות, יש איזשהו פרוטוקול שהוא עושה, ריצה קלה, אופניים, שחרור, מתיחות, טיפולים...

גלעד: אז בוא נגיד אם אני מסתכל על זה מבחוץ, יש איזה פרוטוקול קבוע ביחס לדקות המשחק של כל שחקן ביחס לעומס?

שלומי: כן.

גלעד: אוקי.

שלומי: נגיד שחקן ששיחק מחצית אז הוא יכול לעשות אימון למחרת, אימון השלמה וגם שחקן ששיחק 50, 60, 70 דקות והוא מרגיש שהוא יכול, שחקנים שממש רצו לדחוף את עצמם.

גלעד: תשמע, אתה מן הסתם מכיר את… היית חלק מהמועדון סביב הפרשה של הפחתה של 8 נקודות...

שלומי: כן.

גלעד: הגיעה הקבוצה בסיטואציה שהיא בעצם מתחילה פלייאוף תחתון ובאופן חריג, לא באותה קבוצה, נכנסתם לאיזשהו מעגל כזה של שני משחקים כמעט כל שבוע, שזה לא משהו...

שלומי: עמדנו בזה יפה.

דין: אני אוסיף, ובנוסף לזה, יכול לתקן אותי שלומי, איך היה העומס של הקבוצה, איך הייתה ההתנהלות בפלייאוף התחתון?

שלומי: הייתה התנהלות של, בעיקר מי שקבע שם את ההתנהלות של הדקות משחק זה...

גלעד: אם אפשר להוסיף עוד משהו, אני זוכר גם שהייתה איזו תקופה של מחלות…

עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

שלומי: היה לנו איזשהו וירוס, אבל זה היה עוד לפני זה, זה היה לפני הפלייאוף, היה עניין של וירוס כן, אבל זה היה עוד הרבה לפני הפלייאוף.

גלעד: אוקי.

שלומי: בפלייאוף היה רק את באצ'ו במשחקים האחרונים, הייתה לו איזשהי דלקת באוזן שהשביתה אותו, שזה היה ממש משחק, זה התחיל לו נגד הפועל חיפה ואחרי אשדוד הוא כבר שיחק וכבר לא ראינו אותו.

גלעד: אוקי, זה אחרי אשדוד בעצם?

שלומי: אחרי אשדוד הוא לא שיחק יותר, זה היה משחק אחרון שלו.

דין: במשחק עם הפועל חיפה, היה משהו חריג מבחינת ההתאוששות של השחקנים אחרי המשחק הזה?

שלומי: השחקנים הגיעו, שאלנו מי ששיחק ומי שלא שיחק, מי ששיחק מחצית כמובן נשאל אם הוא רוצה לעשות אימון, אם הוא יכול לעשות אימון. מי ששיחק עשה שחרור, אמבטיות קרח, טיפולים, עיסויים. מי שלא שיחק עשה את האימון השלמה למעלה. לא זוכר בדיוק את הלו"ז, שאלנו מה היה לנו אח"כ, המשחק היה ביום רביעי, יום חמישי היה לנו את האימון שחרור והשלמה.

דין: מה היה המשחק הבא, אתה זוכר, זה היה הפועל חיפה?

שלומי: כן, עם הפועל חיפה. אני לא זוכר אם אח"כ היה לנו שישי חופש, שבת חופש, או שישי מול שבת, צריך לבדוק את הלו"ז.

גלעד: זה פחות חשוב לי, יותר מעניין אותי אם, אתה יודע מה, אני אשאל את זה קודם כל אחרת. סיטואציה ששחקן בקבוצות עבר ששיחקת בהן, מתאושש בדרך שונה מהצורה שאתה תיארת של משקאות איזוטוניים, אמבטיות קרח וכאלה, בין היתר בנטילה של חומרים כאלה ואחרים, תוספי אנרגיה, שקלת?

שלומי: לא, לא שידוע לי.

גלעד: לא שידוע לך. יכול להיות סיטואציה שאחרי המשחק נגיד הפועל חיפה, חלק מהשחקנים בקבוצה או הרבה מהשחקנים בקבוצה, בכל זאת קיבלו איזשהי תוספת נוזלים דרך הווריד?

שלומי: כן, לצערי כן.

גלעד: אוקי. בוא ספר בבקשה מכאן ואילך בדיוק מה קרה, כמה ולמה, כל מה שאתה יודע בבקשה, על האירוע הזה, מסיום המשחק נגד הפועל חיפה בעצם.

שלומי: אחרי המשחק נגד הפועל חיפה לא היה איזשהו משהו רציני, כי ידענו שיש למחרת אימון בוקר, כל אחד הלך לביתו. בבוקר האימון למחרת, קיבלתי שיחת טלפון מחן סול.

“חן סול אמר שהוא קיבל הוראה מחודדה שהוא רוצה לעשות עירוי לשחקנים”

דין: מחן סול?

שלומי: חן סול. האימון בד"כ אימוני שחרור, אנחנו עושים בד"כ אימונים מהשעה תשע וחצי, עשר וחצי מתחיל האימון, האימון הזה נדחה אז לשעה יותר מאוחרת, כי הוא הסתיים מאוחר, זה היה גם משחק חוץ, סד"כ משחקי חוץ עד שמגיעים הביתה, עד שכל אחד מגיע הביתה, עד שהצוות מגיע למתחם, יש המון-המון עניינים גם של כביסות, אז אנחנו נותנים להם איזשהו… דוחים טיפה את... אם אפשר לדחות את האימון לשעה, שעתיים. הוא אמר שהוא קיבל הוראה מחודדה שהוא רוצה להביא, לעשות עירוי לשחקנים.

דין: שהוא?

שלומי: רוצה לעשות עירוי לשחקנים.

דין: עירוי.

שלומי: כן.

דין: ואומר בפירוש, את ההוראה הזאת קיבל מאלירן?

שלומי: כן. שום דבר לא קורה במועדון...

דין: בלי... של אלירן.

שלומי: נכון.

גלעד: מה התפקיד של חן סול הרשמי?

שלומי: הוא מנהל טכני.

גלעד: מנהל טכני.

דין: אוקי. והוא אומר לך שאלירן רוצה לתת עירוי לשחקנים, ככה?

שלומי: זו הייתה היה שיחת טלפון, שיחת טלפון מאוד-מאוד קצרה, כן.

דין: ומה אתה אומר לו?

שלומי: שאני לא ממליץ, לא חושב שזה כדאי.

דין: שזה לא כדאי?

שלומי: לא חושב שזה כדאי, לא ממליץ לו.

דין: כי מה?

שלומי: כי עד כמה שאני יודע, זה אסור.

גלעד: אמרת לו את זה?

דין: רגע, למה זה אסור?

שלומי: אסור לתת כל דבר שהוא חיצוני בצורה כזאת של נוזלים או דרך הגוף.

דין: אזור בשום צורה?

שלומי: אני יכול להגיד לך שאני לא ידעתי באופן ספציפי, אבל מאוד פשוט, אתה רושם בגוגל, נכנס לגוגל, אתה רושם בגוגל ChatGPT’ האם מותר לשחקן עירוי ואז הוא רושם לך שאסור.

דין: ועשית באותו רגע?

שלומי: כן. חזרתי דקה לאחר מכן, אמרתי לו ‘חן, זה אסור, אני לא חושב שמותר, אסור’.

דין: מה הוא ענה לך?

שלומי: ‘הכל בסדר. אני כבר שם’.

דין: מה ז"א ‘אני כבר שם?’.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

“אני לא נתתי את ההוראה לקנות, זה לא שלי, חודדה החליט, יכול להיות שזאת הייתה הטעות שלי”

שלומי: הוא היה בדרך, היה בדרך ללכת לקנות.

דין: הוא כבר בתוך האירוע, הולך לקנות את העירויים.

שלומי: כן, כנראה.

גלעד: יש לך מושג מאיפה הוא קנה אותם? וצריך לדבר על זה עם האחרים?

שלומי: לא. אלה היו שיחות הצוות מה נתנו/לא נתנו, מותר/לא מותר.

גלעד: מרגע זה אתה חוזר אליו, אם אני מבין אותך נכון, אומר לן ‘חן, בדקתי, אם היה ספק, בדקתי, הדבר הזה אסור לחלוטין’.

שלומי: אני זז הצידה. אתם החלטתם, אני זז הצידה. זה הכל, השיחה מסתיימת, אני מתכונן לאימון, יש לי בערך שעה ורבע, שעה עשרים...

גלעד: והאימון...

שלומי: 11:00 להיות, 12:00 להתחיל.

דין: שנייה, אני רוצה רגע לחזור אחורה, ברשותך. אמרת מקודם הסמכות לתת תוספים זה אתה.

שלומי: כן.

דין: אתה מחליט. ז"א חן פונה אליך כי, כי הוא רוצה ליידע אותך, רוצה לקבל את הרשות שלך?

שלומי: רוצה לתת עירוי, אם יש איזשהו עירוי שאני יודע שכדאי לתת. בדרך של המלצה, בוא תמליץ לי איזה עירוי לקנות, אני הולך לקנות, מה לתת.

דין: ואתה...

שלומי: לא יודע, אין לי מושג, לא מתעסק עם הדברים האלה, זה מה שאני אומר לו, ‘אין לי מושג חן, אני לא יודע להתעסק עם הדברים, לא חושב שכדאי לתת’.

דין: אז הייתה בכלל שיחה אחת או שתי שיחות?

שלומי: הייתה שיחה שהוא התקשר אלי, אחרי דקה וחצי שתיים חזרתי אליו אחרי שבדקתי, אמרתי לו ‘חן, אני לא חושב שזה רעיון טוב, אסור’.

דין: ואיך הוא מגיב?

שלומי: ‘הכל בסדר, אני כבר שם’, משהו כזה.

דין: הבנתי, טוב.

גלעד: כשהוא התקשר אליך, הוא אמר שהוא מתקשר וגם שואל אותך איזה עירוי כדאי לתת, אתה נותן לו את זה?

שלומי: לא, לא, אין לי מושג, אין לי מושג, לא מתעסק עם הדברים האלה, לא התעסקתי, לא מתעסק, אין לי מושג.

גלעד: אוקי, וכשהוא אמר לך שהוא כבר בדרך לקנות, אחרי דקה, שתיים, שלוש, שאלת אותו איזה עירוי?

שלומי: לא, לא, אני מחוץ לתמונה.

גלעד: קיבלו החלטה?

שלומי: קיבלו החלטה, קיבלו החלטה, אני לא אהפוך שמה שולחן.

דין: אבל למה אתה מחוץ לאירוע?

שלומי: כי אני לא נתתי את ההוראה לקנות, אני, זה לא שלי, חודדה החליט, יכול להיות שזאת הייתה הטעות שלי.

דין: אני רוצה לשאול אותך שאלה, נניח שהוא היה בא אליך ואומר ‘תשמע, החלטתי ללכת לקנות 100 כדורי אקסטזי לחלק לשחקנים’, מה היית עושה?

שלומי: כמובן שלא. בוא נחשוב על זה ביחד, בוא נראה מה אנחנו עושים, מה פתאום, מה הסיבה, מאיפה זה מגיע.

גלעד: אבל הוא פונה אליך, אני מניח, כי הוא רואה בך סמכות.

עו"ד גלעד ברגמן (אסי ממן)

שלומי: הוא התקשר לקבל, הוא אומר לי ‘אני בדרך לשם, רק אם יש משהו שאתה יכול להמליץ לי לקנות’. הוא לא אמר לי ‘אתה מאשר’, ‘אתה חושב שצריך’, ‘אני בדרך לשם לקנות’.

גלעד: אבל אחרי שבדקת ואתה רואה שאסור, אתה לא מרגיש צורך לדפוק על השולחן להגיד, ‘חן...

שלומי: כן, נכון, אתה צודק.

דין: אגב שזה מה שנקרא...

גלעד: לא, אתה אומר בדיעבד, לא עשית את זה.

שלומי: לא עשיתי את זה.

דין: לא אמרת לאף אחד מהם...

שלומי: לא אמרתי לאף אחד כלום, דיברנו אחרי זה, דובר על זה ‘חבר'ה מה, מי, מו’ וזה, כאילו מה אתם, כולם דיברו, מותר/אסור, אסור/מותר.

דין: מי זה כולם?

שלומי: כל הצוות, אנחנו מגיעים שעה וחצי לפני, אנחנו מגיעים רבע לעשר, עשר כולנו.

גלעד: אז בזמן שחן הולך לקנות, אתם מדברים ביניכם אם מותר/לא מותר.

שלומי: צריך/לא צריך.

גלעד: מי זה שאתם מדברים?

שלומי: זה המאמן אלירן חודדה, זה העוזר מאמן מוטי קריספין, זה המאמן... זה אני, זהו, זה הצוות.

גלעד: ומה היה השיח לגבי זה?

שלומי: לא היה יותר מדי שיח.

גלעד: מי העלה את השיח? אתה יושב בחדר הלבשה, אני מניח, אתה, מוטי ודודו ואלירן בתוך החדר, מי העלה את השיח ביחס לאירועים, אתה?

שלומי: לא.

גלעד: אהה, זה לא אתה, איך השיחה עלה, אתה זוכר?

שלומי: חודדה. בשעה 12:00 מגיע בחור, נותן…

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

גלעד: מי זה הבחור?

שלומי: יש אוהד של הקבוצה, בחור בשם יוסי שעובד במד"א.

גלעד: מי זה?

שלומי: בחור בשם יוסי, אוהד של הקבוצה.

דין: מה, הוא בא לתת את העירוי?

שלומי: כן.

גלעד: לא היה חובש לקבוצה?

שלומי: לא, הוא נתן, הוא עובד במד"א.

גלעד: הוא מה, חובש במד"א? שם משפחה אתה יודע?

שלומי: אני יכול לבדוק בפייסבוק, אתה רוצה עכשיו?

גלעד: כן, כן, אני אשמח מאוד.

שלומי: אני לא עוקב אחריו, אבל הוא...

דין: הוא זה שנתן את העירוי בפועל לפי מה שאתה יודע?

שלומי: כן. אני לא עוקב אחריו בפייסבוק, אבל סביר להניח שאני אמצא אותו בפייסבוק של טבריה.

דין: מה זה, אוהד מפורסם כזה?

שלומי: לא, בחור שקט, בחור כזה טוב כזה, לא...

(מחפש בפייסבוק)

גלעד: תרשום לעצמך, אתה אומר יוסי עובד ממד"א?

שלומי: לא יודע מה התפקיד שלו, עובד במד"א.

גלעד: עובד במד"א.

שלומי: לא יודע מה התפקיד שלו.

גלעד: אוקי. תמשיך.

שלומי: זהו. חודדה אמר ‘יוסי יגיע לפה...’

דין: רגע, סליחה, אתה כבר 20 שנה בכדורגל, משהו כזה?

שלומי: 24 שנה.

דין: נתקלת בסיטואציה כזאת אי פעם, של שחקן בקבוצה שאימנת?

שלומי: לא, רחוק ממני שנות אור, לא מתעסק עם הדברים האלה.

דין: הבנת בזמן אמת שזה משהו שהוא...

שלומי: משהו בעייתי, כן.

דין: ובכל זאת לא חשבת שמתפקידך לדפוק על השולחן.

שלומי: זה תפקידי לדפוק על השולחן, להפוך את זה, כשמאמן מחליט?

דין: אני שואל.

שלומי: אני חושב שלא.

דין: אוקי.

שלומי: אם מאמן מחליט...

גלעד: ולא פחדת שעצם זה שאתה מאמן הכושר אחרי תוספי המזון, שאתה בעצמך אומר...

שלומי: זה לא בקטגוריה שלי של תוספי מזון, תוספי מזון שלי...

דין: בוא נקרא לזה התאוששות, זה חלק מההתאוששות.

שלומי: אוקי, ההתאוששות שלי זה אמבטיות קרח, זה עיסוי...

דין: כן, אבל בוא נגיד ככה, אם, אתה אחראי על ההתאוששות...

שלומי: כן.

דין: בעצם נכנס מנהל קבוצה ונכנס לתחום ההתאוששות שלך, לא פחדת שיקשרו אותך לזה, שיניחו שזה אתה, לדווח אולי?

שלומי: בגלל זה קראתם לי פה, אני אומר לך לא, לא חשדתי, לא פחדתי, לא חשבתי על זה בכלל, אז הנה בגלל זה אני פה, מה אני אגיד לך. קראתם לי, באתי. אני לא מסתיר שום דבר, אני לא עשיתי שום דבר, אני לא נתתי את הרעיון, אני לא יזמתי את המהלך.

דין: יש לך מושג מאיפה זה הגיע לאלירן פתאום לראש?

שלומי: לא יודע.

דין: תאר לי קצת שנייה לפני, היה לכם עומס משחקים באותה תקופה.

שלומי: לא, לא היו פציעות, איזשהו משהו בגדר הנורמה, לא היה משהו מיוחד. עומס משחקים מה שהיה לכולם, אתה יודע ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, ידענו שיש לנו 7 משחקים, כל משחק גמר, לא...

דין: כשדיברנו על זה בתוך החדר, אלירן פשוט אמר ‘מגיע בחור יוסי’.

שלומי: כן.

דין: היה שיח כלשהו מאיפה זה הגיע, האם זה מותר, האם זה אסור?

שלומי: לא היה, אבל עוד פעם לא בקטע של ‘בוא עכשיו נעשה שיח’, לא, לא. אין לי, אני מצטער שאין לי מה...

גלעד: לא, אני רוצה לשמוע, אוקי בסדר. חן מגיע באיזשהו שלב עם...

שלומי: כן, עם העירוי, מתחיל האימון, אני מעביר את האימון, יוסי מגיע, כל מי שסיפק עושה שחרור, טיפולים וזה, נכנס לחדר, מקבל את העירוי, בזה זה נגמר.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

גלעד: איזה חדר?

דין: כל מי ששיחק במשחק אתמול...

שלומי: כן.

דין: איך אתם, מעבירים, מחליפים...

שלומי: כן.

דין: וכל מי ששיחק הולך לאיפה?

שלומי: יש, במתחם החדש יש את, זה במתחם חדש באצטדיון, יש את החדר של השחקנים ויש של קבוצה אורחת, אז עשו את זה כאילו החדר של הקבוצה האורחת.

גלעד: לא בחדר ההלבשה של הקבוצה.

שלומי: לא בחדר של הקבוצה.

גלעד: למה?

שלומי: למה, לא יודע.

גלעד: מי השחקנים, אמרת השחקנים ששיחקו, כל השחקנים בהרכב?

שלומי: אני לא זוכר בדיוק מי בהרכב, גם אם זה – אתה רוצה אני יכול להיכנס לראות מי השחקנים.

גלעד: אבל מי כן אתה זוכר שחקנים שעשו כאילו עירוי.

שלומי: אני זוכר שזה היה כל מי ששיחקו, פרט לכמה, אני לא זוכר בדיוק את ההרכב, לא זוכר בדיוק מה היה, אבל היו כמה אני זוכר שלא קיבלו, כל אחד מהסיבה שלו.

גלעד: תספר לי מי קיבל, מי לא קיבל.

דין: אתה שם כשהם מקבלים בתוך החדר?

שלומי: אני נכנסתי תוך כדי לראות, אתה יודע, אני באימון אבל, האימון למעלה. סיימתי את החלק שלי, נכנסתי לראות מה, מו, מי וזה, אמרתי למנהל קבוצה, ‘לפחות תצלם’ שאני אדע מה הם מקבלים.

דין: מי המנהל קבוצה, גבי?

שלומי: כן וזהו ועליתי חזרה, לא התעסקתי, לא הייתי שם.

גלעד: לא הבנתי, מה ביקשת ממנו לעשות?

שלומי: שישלח לי את, אמרתי ‘אתה יכול לשלוח לי לפחות מה הם מקבלים’, שיהיה לי בטלפון בווטסאפ שלי מה הם מקבלים.

גלעד: והוא שלח?

שלומי: כן.

גלעד: אתה יכול להראות לנו?

דין: מתי הוא שלח את זה, במהלך האימון כבר?

שלומי: כן, תוך כדי, השחקנים מקבלים תוך כדי.

דין: אז בעצם מה זה היה, זה היה בערך מה, שסיימת את החלק שלך?

שלומי: אימון, חימום, חלק טכני.

דין: כמה זמן בערך?

שלומי: בערך 35 דקות, 40 דקות ואז יש כזה קטע שהם עוברים לעוזר מאמן, בקטע של החזקת כדור ואז זה עניין של כמה דקות, כמובן של האימון אני עושה אותו ב-Live ב-GPS ואז אני קורה כמה דקות שירדתי למטה, אתה יודע זה כמה מטרים, לראות.

דין: ז"א בערך כשסיימת את הקטע שלך באימון...

שלומי: כן.

דין: ניגשת לטלפון...

שלומי: לא לטלפון שלי, חלילה.

דין: מתי אמרת לגבי לשלוח לך את...

שלומי: אמרתי לו, ‘גבי, אני...

דין: מתי בערך?

שלומי: כשסיימתי את החלק שלי, ירדתי לחדר ההלבשה, ראיתי כל מה שקורה שם, אמרתי לו: ‘גבי, לפחות תשלח לי, הטלפון שלי בחדר ההלבשה, אח"כ כשאני...אני אקבל אח"כ את הווטסאפ...’.

גלעד: אתה נכנס לחדר ההלבשה ומה אתה רואה שם? מה, שחקנים יושבים ומקבלים עירוי?

שלומי: כן.

גלעד: כמה שחקנים? סדר גודל.

התובע גלעד ברגמן (פרטי)

דין: שמע, היו 10 בהרכב, אבל לא כולם קיבלו, אמרתי לך כל אחד מהסיבה שלו, אני לא זוכר בדיוק מי בהרכב, אבל לפחות אני יודע מי לא קיבל.

דין: תיכף נעבור אחד אחד.

גלעד: אתה יכול לשלוח לי את זה, את צילום המסך הזה?

שלומי: כן.

דין: כשנכנסת לחדר, שלומי, ראית את יוסי שם?

שלומי: כן.

דין: תגיד לי, כשהוא הגיע, הוא היה עם מדים של מד"א?

שלומי: כן.

גלעד: ואתה אומר, אתה את התמונה ראית רק אחרי זה?

שלומי: כן, הטלפון היה ב...

גלעד: אבל את השקית עצמה...

שלומי: ברור שראיתי.

גלעד: וכשראית את זה, לא קפצה לך נורה אדומה שמדובר פה במשהו...

שלומי: ברור שקופצות נורות וקופצות אלף שאלות, אבל אני בתוך הסיטואציה וזה לא… לא אני קיבלתי את ההחלטה, יש מי שקיבל את ההחלטה וזהו.

דין: כשאתה נכנס פנימה, זה באמצע, ז"א...

שלומי: תוך כדי.

דין: כמה זמן לוקח?

שלומי: שניים קיבלו.

דין: שקית כזו לוקח מה, רבע שעה, 20 דקות?

שלומי: לא, יותר. אני זוכר ששחקנים התלוננו כמה זמן זה לוקח.

דין: עם מחט לתוך הווריד?

שלומי: כן.

גלעד: ושמעת שיח גם מהשחקנים, שחקנים הבינו מה, מי, מו, מה קורה. מישהו תיעד את הדבר הזה?

שלומי: לא.

דין: מתי נאמר לשחקנים ‘אתם הולכים לשם כחלק מהכנה...’

שלומי: הגיעו לאימון, אמרו להם.

דין: בעצם כמו חלוקת אימון רגילה. ז"א ‘אתם עושים את הקטע הזה, אתם הולכים עם שלומי, אתם הולכים לעירוי’, ממש באסיפה של כל השחקנים?

שלומי: לא, זו לא הייתה אסיפה. אתה יודע מה, אני לא זוכר אם הייתה אסיפה מקדימה לפני האימון. בד"כ נושא אסיפה כמה נקודות שהוא מדבר על האמון, דברים טובים/דברים לא טובים, איך אנחנו צריכים להיערך לזה. אני לא זוכר, לא זוכר אם הייתה איזושהי אספה, אבל הייתה חלוקה, מי שלא שיחק עולה לאימון, מי ששיחק עושה שחרור, טיפולים.

דין: בסדר, אני מבין, אלא אם כן תגיד לי שזה קרה יותר מפעם.

שלומי: לא, זו הייתה פעם אחת ויחידה.

גלעד: ואף אחד לא אומר מה עירוי, שמע עירוי, כן עירוי, לא עירוי.

שלומי: ברור שאמרו.

גלעד: אמרו.

שלומי: אמרו.

דין: מי אמר למשל, זוכר?

שלומי: קודם כל ... את זה אני זוכר טוב מאוד שבאתי אליו, כי אלי גם כשעשינו את החיסונים, כשהיה את הסיפור של השפעת, גם הלכנו, אלי נסע עם כולנו לבי"ח פוריה, אלי לא קיבל עירוי, פחד מזה, הוא לא היה מוכן.

גלעד: והוא אומר את זה בנוכחות כולם?

שלומי: כן, ‘אני לא מוכן לקבל עירוי, לא מוכן’, הוא מפחד, לא רוצה, לא רוצה, הוא לא קיבל.

דין: הוא אומר את זה בנוכחות כל השחקנים?

שלומי: כן.

דין: ז"א אני בעצם מבין ממך ששחקנים מתקבצים, אלירן אומר לכל אחד ‘אתם הולכים עם שלומי, שחקנים ששיחקו א', ב', ג', ד', אתם הולכים לחדר לקבל עירוי’?

שלומי: משהו כזה.

היה את בילנקי שאמר ‘אני לא רוצה לקבל אחרי משחק, אני מעדיף לקבל לפני משחק כי פעם באוקראינה נתנו לי לפני משחק וזה עשה לי טוב’

דין: בוא אני אעבור איתך אחד אחד, תגיד לי אם אתה זוכר, אם אתה לא זוכר תגיד שלא, אבל האם אתה זוכר מי סירב?

שלומי: לא היה מי שסירב, אני אגיד לך מה היה, היה... שלא היה מוכן בשום פנים ואופן. היה את בילנקי שאמר ‘אני לא רוצה לקבל אחרי משחק, אני מעדיף לקבל לפני משחק כי פעם באוקראינה נתנו לי לפני משחק וזה עשה לי טוב, אני לא רוצה לקבל’.

סטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)

דין: ככה נתנו לו באוקראינה?

שלומי: כך הוא אמר. ‘אם כבר, אני מעדיף לקבל לפני המשחק’.

דין: עידו שרון?

שלומי: אני חושב שהוא קיבל.

דין: עידו קיבל?

שלומי: אני חושב שכן.

דין: ....

שלומי: אני חושב שכן.

דין: מה זה חושב, בוא נתחיל אחרת, כשאתה נכנס לחדר ורואה את האנשים שמחוברים, מי זה החבר'ה שמחוברים כשאתה נכנס לחדר?

שלומי: אני לא זוכר את ההרכב, אבל אם...

דין: מי שכן אתה זוכר, לאט לאט, קח את הזמן, תנשום שנייה, מי אתה כן זוכר, שאתה יכול להגיד ‘זה בוודאות אני זוכר אותו’.

שלומי: אני יכול רגע לפתוח את ההרכב?

דין: אם אתה זוכר, תנסה שנייה לזכור. אמרת שהיית שם כמה דקות בפנים, מי אתה זוכר שאתה יושב רואה שהוא מחובר לאינפוזיה?

שלומי: היה, עוד פעם, אתה יודע מה לגבי עידו, סיכוי של 50-50 לגבי עידו.

דין: אוקי. מי אתה כן זוכר, אונגר רון?

שלומי: אונגר רון.

דין: סמבה.

שלומי: אוקי, סמביניה.

דין: גוטליב.

שלומי: ניב.

דין: טפר.

שלומי: יונתן טפר.

דין: רגע, גוטליב וטפר קיבלו?

שלומי: כן. עוד פעם, אם אני זוכר נכון, כן.

דין: אוקי. אם אתה זוכר נכון, ז"א ראית, נכנסת, ראית.

שלומי: אני זוכר את השיח, ‘מה, למה זה כל כך לאט’, אני זוכר היה שם, ‘למה הטפטפת אצלו יותר’, כאילו.

דין: הם התרעמו על זה או בקטע של הומור?

שלומי: בקטע של הומור.

דין: אוקי. טפר, מי עוד? אני אחזור על השמות שאמרת - רון אונגר, סמיביניה, ניב גוטליב.

שלומי: קלטינס.

דין: קלטינס, מה אמרת? קלטינס קיבל?

שלומי: כן. באצ’ו לא כי באצ'ו היה עם הדלקת באוזן, לא ראינו אותו באימון למחרת.

דין: הוא לא היה באימון?

שלומי: לא היה באימון. מי עוד שם שיחק?

דין: אני מעדיף שתגיד לי אתה אם אתה זוכר ואם לא, אני...

שלומי: אני לא זוכר, אני אומר לך, כמו שאמרתי...

דין: אלה אתה זוכר במאה אחוז, אתה זוכר אותם.

שלומי: כן.

דין: אם אמרת שבילנקי סירב, באצ'ו לא היה באימון בכלל.

שלומי: כן.

דין: יש לנו עוד אחד, ז"א סה"כ 3 שלא קיבלו כל אחד מסיבותיו ועידו שרון שאנחנו לא יודעים, סה"כ 10.

שלומי: כן, עידו שרון, סמבה, טפר, גוטליב, חודדה.

דין: שבירו קיבל?

שלומי: לא, שבירו עשה אימוני מחליפים, הוא לא קיבל.

דין: אני חוזר על הרשימה. אם יש שם שאתה לא בטוח, עידו שרון אמרנו שאתה לא בטוח. נכון?

שלומי: כן.

דין: אוקי.

גלעד: רגע שנייה, למה לא בטוח?

שלומי: לא זוכר שראיתי אותו בעין, לא זוכר.

דין: את כל השאר ראית בעיניים. אני חוזר על הרשימה – רון אונגר.

שלומי: כן.

דין: סמביניה.

שלומי: כן.

דין: ניב גוטליב.

שלומי: כן.

דין: יונתן טפר.

שלומי: כן.

דין: קלנטיס.

שלומי: כן.

דין: חודדה.

שלומי: כן.

דין: עכשיו תגיד לי, אני מדבר איתך כשחקן, באים אליי פעם ראשונה בחיים, עירוי זה לא דבר נעים, יכול להיות שזה גם לא דבר שכיח. מלבד שהוא מתאר על עצם העירוי בכלל, לא על המועד שלו, על עצם העירוי, שחקנים לא פחדו, לא באו לשאול אותך?

שלומי: לא.

דין: אף אחד לא בא לשאול אותך?

שלומי: לא. אני מחוץ לאירוע, אני הוצאתי את עצמי מהאירוע, לא רוצה להיות קשור, עזבו תודה רבה, להתראות. יש מאמן שהוא בעל הבית של הקבוצה, הוא קובע הכל, הוא עושה הכל, לא נכנס לנושא, לא מתעסק עם זה בכלל.

דין: שחקנים לא פחדו, היה להם איזה חשש?

שלומי: סביר להניח שכן. אני נכנסתי, אני שמעתי מה הם אומרים וזה.

גלעד: מתי אתה הבנת, קודם כל בוא נתחיל מהסוף, היום אתה יודע שזה נחשב, לקבל עירוי, אהה רגע סליחה, עוד לפני זה, ראינו את זה בתמונה אבל רק כדי להבין, אנחנו מדברים על שקית אינפוזיה סטנדרטית של 1000 מ"ג.

שלומי: ליטר, כן.

דין: זו אותה שקית שהוא שלח לך, אתה זוכר את השקית כשנכנסת?

שלומי: כן, זה זה.

גלעד: מתי הבנת שלקבל דבר כזה זה, זו בעצם הפרה של תקנון,

שלומי: אתה שואל את ה-ChatGPT. בבית.

דין: בבית, לא הבנתי.

שלומי: כשחן התקשר אליי.

דין: אהה, כשחן התקשר אליך אתה לא במתחם, אתה עוד בבית?

שלומי: לא, אני בבית, עוד לא יצאתי.

” אמרתי לו: ‘חן, אני לא חושב שכדאי שתעשה את זה’”

גלעד: מתי אתה מבין שמדובר פה בהפרה של התקנון ואתה לא חושב שמתפקידך לדפוק על השולחן ולהגיד, רבותיי.

שלומי: אני רשמתי, קראתי, אני אמרתי לו ‘חן, לא חושב שכדאי שתעשה את זה’. הוחלט, הוחלט.

גלעד: ומה קורה אחרי, יש איזה שיח ביניכם, אתם מדברים?

שלומי: לא, שום כלום.

גלעד: עד סוף העונה דבר?

שלומי: שום כלום, בעניין הזה שום כלום.

גלעד: יכול להיות שיש לזה איזשהו קשר ל...

שלומי: כן, יכול להיות, אני לא יודע.

גלעד: יש סיבה שאמרו לך דבר כזה?

שלומי: לא, אמרו לי שרוצים לעשות רענון, לא אמרו לי מה הסיבה.

דין: מה מהות סיום עבודתך שם, מה הסיבה שהם אמרו לך?

שלומי: אני לא יודע.

דין: מה נאמר לך?

שלומי: אני קיבלתי שיחת טלפון לפני שלושה שבועות מחודדה, שיחת טלפון התקשר אלי בווטסאפ, אני הייתי באוטו יחד עם אשתי, בלי שום התראה מוקדמת אמר לי, אני רוצה שתשמע את זה ממני... דיברתי עם מיקי ואריה והודעתי להם שאני...

דין: כשהוא דיבר איתך זה היה מה, לפני כמה?

שלומי: שלושה שבועות.

דין: והוא אמר ‘דיברתי עם מיקי ואריה’.

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

שלומי: ב-24 במאי בשעה 10:08.

דין: מתי?

שלומי: 24 במאי בשעה 10:08, שיחה בווטסאפ.

גלעד: אבל השימוע אמרת שהיה שבוע שעבר.

שלומי: השימוע היה ביום שלישי.

דין: תגיד לי רגע, מעבר למה שאתה יודע מבחינת, נגענו קצת...

גלעד: רגע, שנייה, סליחה דין, מהאירוע ועד המשחק, לך לא הייתה אף שיחה עם אף אחד מהשחקנים על מה שקיבלו?

שלומי: נעלם, התאדה כלא היה.

גלעד: לא דובר. ואחרי הפיטורין שלך, הייתה לך איזושהי שיחה עם אחד השחקנים?

שלומי: אתה יודע היו כמה שפנו אליי, באו אלי: ‘מה, שמענו שאתה לא ממשיך’ ופה ושם, זהו.

גלעד: אף שיחה עם גורם במועדון בקשר לאירוע.

שלומי: איזה, של הפיטורין שלי?

גלעד: לא, לא.

שלומי: שום כלום, שום כלום. חודדה התקשר, הודיע לי בווטסאפ, אני ממש אח"כ הייתי בשוק, גם אשתי הייתה ליידי, חצי שעה אח"כ התקשרתי לדודו שהוא היה הכי קרוב אליי שם במועדון, אמרתי לו ‘דוד, אתה ידע מזה משהו, כאילו עכשיו הייתה לי שיחה מאוד מוזרה עם... הוא פיטר אותי, אתה יודע משהו?

הכל בסדר, שנתיים מדהימות, כאילו, נותן את עצמי מעל ומעבר. הוא אומר לי ‘לא, אני רק יודע שהוא שאל אותי שבוע שעבר ואני אמרתי לו שלא לגעת בעמדה של מאמן כושר, ואם הוא שאל אותי, סביר להניח שגם שאל את שאר אנשי הצוות וזהו. בסוף זו ההחלטה שהוא קיבל. אז אני מעבר לזה לא התעסקתי עם זה’.

אחרי כמה ימים התקשר אליי... שהוא מנהל... היה מתלווה אלינו למשחקים, התקשר אליי מוטי קריספין. ‘חבר'ה הכל בסדר’, להגיד לי ‘שמענו, לא רצינו לדבר איתך, ראינו שאתה עצבני’. אמרתי להם הכל בסדר, אני לא עצבני, הכל טוב, אני עצבני על הדרך ואני עצבני שאני לא יודע למה.

דין: החוזה שלך היה חוזה עונתי?

שלומי: כן. 1 ביוני – 31 במאי. ואני מאוד... כאילו, אני רוצה לדעת למה. כאילו מה עשיתי לא בסדר. אני יודע, הכל בסדר, אני מקבל, פיטרו אותי ממקומות עבודה, זה לא מקום עבודה, פיטרו אותי מהפועל ת"א, פיטרו אותי מבית”ר ירושלים, פיטרו אותי ממועדונים הרבה יותר גדולים, מקריית שמונה פיטרו אותי, אבל בוא נגיד - עשו את זה בצורה יותר יפה, בצורה של שיח בארבע עיניים. הסבירו לי על מה הרצון, אם זה רוצים להביא. בהפועל ת"א רצו להביא מאמן כושר זר, הביאו מאמן כושר זר. בבית"ר ירושלים רצו להביא מאמן כושר זר, הביא מאמן כושר זר במקומו.

בקריית שמונה, בא קורצקי ורצה להביא את הצוות שלו, מקובל, הכל בסדר. קרה לי שהמנכ"ל אמר לי ‘שמע, אתה לא ממשיך איתנו, שתדע, שבועיים לפני סוף הליגה, הכל בסדר’. אמר ‘נשלם כל מה שמגיע לך’, הכל בסדר. לא היה לי מקרה שסיימתי את העונה ובווטסאפ התקשר, עדיין הכל בסדר, אמרתי לו ‘אני רוצה לדעת למה’, כי כשאני הולך לקבוצה אחרת, אני יודע שהייתי מאה אחוז, שאני אדע מה לתקן, איפה הייתי לא בסדר. שלא יפטרו אותי עוד פעם אחרי שנה וחצי, שנתיים.

הוא אמר לי ‘לא יודע, זה מה שחודדה החליט’, זהו. ומאז שתקתי, לא היה לי יותר מדי לעשות, לא ידעתי לאן אני לוקח את זה, התחלתי קצת לחפש, דיברתי עם אנשים, דיברתי עם מלא אנשים. דיברתי עם, אני יודע שב... חשבתי שבמכבי נתניה, עופר דורון אמר לי באחת השיחות שפגשתי אותו במשחק שהם רוצים לצרף, אז התקשרתי לעופר דורון, אמרתי לו ‘שמע שמעתי שאתם רוצים לצרף, אמרת לי אז, מה קורה וזה, אם אתם צריכים אני פה’. דיברתי עם אורי אריה, אמרתי לו ‘אורי, הבנתי שמתפנה אצלכם משרה, אם אתה צריך מישהו’, אמר לי ‘כן, כמובן, נמצא לך מקום’ ולא הסתדר. דיברתי עם הרבה אנשים, כאילו ניסיתי את המזל שלי.

גלעד: אני מתנצל אם אני מתמקד באירוע שרלוונטי וחשוב לנו, אני רוצה לחדד בצורה מאוד ברורה, לא בשיחה עם אלירן ולא בשימוע, הסיפור הזה של הזה לא עולה בשום צורה.

שלומי: לא, אני אגיד לך יותר מזה. לדעתי גם מיקי ואריה לא מודעים לסיפור הזה בכלל. אם אתה שואל אותי, אין להם מושג, אין להם מושג.

גלעד: מי כן יודע? מיקי ואריה לא, מי היה נוכח בחדר מהצוות?

שלומי: כל הצוות, מה זה.

גלעד: מי הצוות שהיה נוכח?

שלומי: אלירן...

דין: אלירן היה בתוך החדר שקיבלו את העירויים?

שלומי: כן. מוטי, דודו, אני, גבי המנהל קבוצה, זה הצוות, עמית האפסנאי, העוזר של האפסנאי, זה הצוות. הספורט תרפיסט, המעסה.

דין: מי זה הספורט תרפיסט והמעסה?

שלומי: הספורט תרפיסט זה בחור בשם… ג'יבי והמעסה זה בחור בשם גדליה.

גלעד: וכולם בתוך החדר ממש?

שלומי: כן, אתה יודע, נכנסים, יוצאים, כן. זה לא חדר שהוא אינטימי להיכנס, כולם נכנסים, יוצאים.

דין: יש לי שאלה אליך, ברשותך, אני רוצה להראות לך איזשהי מצגת אינגו, אתה יודע מה זה אינגו, מכיר?

שלומי: לא.

דין: אינגו זו בעצם השלוחה הישראלית של WADA, אתה מכיר WADA? זו הסוכנות העולמית (למניעת סימום בספורט).

שלומי: ...

דין: כן. כחלק מהדרישות של WADA, כל קבוצה וכל שחקן וכל איש צוות בקבוצה, עוברים מדי שנה הדרכה... מניעת סימום, אתה עברת את זה השנה בטבריה?

שלומי: היה ממש בשבועיים האחרונים של העונה, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון.

דין: מה, הדרכה כזאת?

שלומי: כן.

דין: הייתה אחרי ינואר?

שלומי: כן. אם אני זוכר נכון, כן.

דין: ובהדרכה הזאת הזכירו באיזושהי צורה את…?

שלומי: אני לא יודע, השחקנים היו, אני לא הייתי.

דין: לא היית?

שלומי: לא.

דין: ושנה קודם?

שלומי: שנה קודם היה גם, הגיע הבחור הזה, הפיזיותרפיסט, יונתן, שהוא מעביר את, יש פיזיותרפיסט שבא ועשה את זה.

דין: מה עשה?

שלומי: עשה את ההרצאה הזאת בנושא של סימום הספורט. אבל תשמע, אתה יודע, יצא לי לשמוע כמה הרצאות כאלה, הם לא מדברים על נושא של עירוי.

דין: כן, אבל הם כן, אני מניח ואני גם רואה במצגת, שקודם כל הם מפנים, מראים בדיוק איך יודעים מה מותר ומה אסור וגם מאוד מאוד מדגישים שהידיעה של הרשימה של החומרים, זה משהו שהוא באחריות השחקן והצוות המקצועי. כמו שאומרים, אי ידיעת החוק בהקשר הזה, לא פוטר מזה. מאוד מאוד מקפידים להדגיש שהאחריות בהיבט הזה היא על המשתמש. אגב, אני באמת לא רואה את החתימה שלך השנה, אבל שנה שעברה אני רואה שגם אתה חתמת על זה שעברת את ההדרכה הזאת בקבוצה.

שלומי: כן.

דין: אתה אומר שלא הגישו את הסיפור של העירוי שם. את התקנון הרפואי של ההתאחדות, אתה מכיר?

שלומי: לא.

דין: לא מכיר? אתה איש מקצוע, אתה לא מתעניין?

שלומי: אני אמור להכיר את...

דין: כן. למשל סעיף 8.5 לתקנון.

שלומי: (מעיין) אוקי.

דין: עכשיו אתה אומר שבזמן אמת, אתה הבנת שמדובר במשהו אסור.

שלומי: רשום בגוגל.

דין: לא חשבת לפנות למישהו מההתאחדות, למישהו...

שלומי: לא.

דין: טוב.

גלעד: בוא נלך... לחדר הלבשה?

שלומי: כן, כל אחד הולך מתקלח והולך הביתה.

גלעד: הוסבר להם מה המטרה? מה הוא אומר, ‘אתם היום מקבלים עירוי’ והם כמו תוכים, אף אחד לא שואל למה, מה, מקבלים והולכים הביתה?

שלומי: כן. זה איפשהו נפל שם בין הכיסאות העניין הזה.

דין: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, האם שחקנים נגיד לא מרגישים טוב, רוצים לקחת איזשהי תרופה או איזה תוסף כזה או אחר, מי הגורם שאנשים פונים אליו כדי שיאשר להם את זה?

שלומי: קודם כל הם יודעים שאסור לקחת שום דבר, אפילו דקסמול, יודעים את זה, זה כבר הוחלט ביניהם, היו שחקנים שנפלו ולא לוקחים.

דין: אם שחקן חולה, מה הוא עושה?

שלומי: חולה ולא מגיע?

דין: לא, הוא...