צפו: מכבי חיפה השיקה את החולצה השלישית

בהשראת המגמה המתחזקת של אופנת הרחוב: הירוקים חשפו את החולשה השלישית, בעלת עיצוב חדשני שמשלב לראשונה בתולדות המועדון את צבעי השחור והכסף

במהלך הצגת מדי המשחק לעונת 2026/27, מכבי חיפה ואדידס חשפו היום (שני) גם את החולצה השלישית החדשה של הקבוצה. לאחר השקת חולצת הבית, בחרו במועדון ובחברת הספורט להציג עיצוב חדשני, המשלב לראשונה בתולדות מכבי חיפה את צבעי השחור והכסף.

שילוב בין כדורגל לאופנת רחוב

החולצה החדשה עוצבה בהשראת המגמה ההולכת ומתחזקת של חיבור בין עולם הכדורגל לאופנת הרחוב. היא כוללת בסיס בצבע שחור עם אלמנטים כסופים, כאשר נגיעות של ירוק כהה בצווארון ובשרוולים מעניקות לה זיקה ברורה לצבעי המועדון ולזהותו.

גם סמל המועדון עבר התאמה מיוחדת לגווני החולצה, בעוד שלושת פסי אדידס על הכתפיים משתלבים במראה האחיד. את הסט משלימים מכנסיים שחורים וגרביים שחורות או ירוקות כהות, שעוצבו במיוחד עבור המועדון וכוללים את הכיתוב MHFC.

החולצה השלישית של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

השקת החולצה מלווה בסרטון המציג את החיבור בין כר הדשא לרחוב, כחלק מהמגמה העולמית שבה חולצות משחק אינן משמשות רק למשחקים וליציעים, אלא גם הפכו לפריט אופנתי פופולרי בחיי היומיום.

קנג'י גורה עם החולצה השלישית של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

חשיפת החולצה השלישית היא חלק משיתוף הפעולה המתמשך בין מכבי חיפה לאדידס, כאשר בהמשך הקיץ צפויות השקות נוספות במסגרת הפעילות המשותפת של המועדון והמותג.