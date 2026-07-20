הפועל תל אביב תפגוש את ז׳ילינה או קטוביץ

הגרלה נוחה: אם ינצחו את לודוגורץ ויעפילו לשלב הבא, שחקניו של ברדה יפגשו את המנצחת בין הסלובקים לפולנים בסיבוב השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג

המשוכה הבאה כבר נקבעה. הפועל תל אביב גילתה היום (שני) כי אם תעבור את לודוגורץ בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, היא תפגוש בסיבוב הבא את המנצחת בין ז'ילינה הסלובקית לקטוביץ הפולנית.

על הנייר, ז'ילינה היא היריבה הקשה יותר מבין השתיים. מדובר באחד המועדונים המעוטרים והמסורתיים בסלובקיה, שזכה בעונה שעברה בגביע הסלובקי והעפיל בזכותו למוקדמות הליגה האירופית. לקבוצה ניסיון עשיר במפעלים האירופיים והיא נחשבת לפייבוריטית במפגש הכפול.

מנגד, קטוביץ תנסה להפתיע את הסלובקים ולהעפיל לשלב הבא. עבור המועדון הפולני מדובר בהופעה ראשונה בתולדותיו במפעל אירופי, והוא יקווה להמשיך את המסע גם בזירה הבינלאומית למרות פער הניסיון בין שתי הקבוצות.

אלא שלפני שתוכל בכלל לחשוב על היריבה הבאה, הפועל תל אביב חייבת לעבור את לודוגורץ. המשחק הראשון מול אלופת בולגריה ייערך ביום חמישי הקרוב, והגומלין שבוע לאחר מכן. רק אם האדומים יעברו את המשוכה הזאת, הם ימשיכו לסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, שם תחכה להם ז'ילינה או קטוביץ.