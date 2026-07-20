בית"ר י-ם הוגרלה מול אוסטריה וינה או ליפאיה

הצהובים שחורים של אלמוג כהן עוד צריכים לעבור את לרנקה, כאשר גילו את היריבות האפשריות במידה וינצחו וזה הכי קשה שיש: האוסטרים או היריבה מלטביה

הגרלה לא קלה בכלל לבית”ר ירושלים. הקבוצה של אלמוג כהן עוד צריכה לשחק מול לרנקה, אך היום (שני) כבר הוגרלה לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג, בו היא תשתתף כמובן רק אם היא תעבור את הקפריסאים, כאשר נקבע שאם תנצח, היא תפגוש את המנצחת בין אוסטריה וינה לליפאיה מלטביה.

המשחק הראשון של בית"ר מול הקפריסאים ייערך ביום חמישי הקרוב בחוץ ושבוע לאחר מכן יתקיים הגומלין. אם הצהובים שחורים יעלו לסיבוב השלישי של המוקדמות, המשחקים ייערכו ב-6 וב-13 באוגוסט.

אם בית"ר תעלה גם לפלייאוף – השלב האחרון בדרך לשלב הליגה – המשחקים האלו יתקיימו ב-20 וב-27 באוגוסט.