בהפועל חיפה מודאגים: הסגל דליל, חסרים 4 שחקנים

האדומים ישובו ממחנה האימונים בהונגריה כשעדיין חסרים שני שחקני התקפה, קשר לעמדת ה-10 ומגן שמאלי נוסף. סילבס: ״מכאן פנינו למשחקי גביע הטוטו״

הפועל חיפה תשוב הלילה (שני) ממחנה האימונים בהונגריה, אך במועדון לא מסתירים את הדאגה ממצב הסגל לקראת פתיחת העונה. למרות ההכנות, בקבוצה סבורים כי עדיין חסרים לפחות ארבעה שחקנים משמעותיים כדי להעמיד סגל תחרותי.

במקביל, הבעלים יואב כץ, שהגיע לביקור במחנה האימונים, כבר חזר לארצות הברית. המשמעות היא שגם הפעם הוא ימשיך לנהל את ענייני המועדון מעבר לים, מבלי להגיע לישראל – כפי שעשה בשנים האחרונות.

דורשים חיזוק משמעותי

בהפועל חיפה לא מסתירים את התחושות סביב בניית הסגל. במועדון אמרו: "הסגל דליל ביחס למה שצריך להיות. נהיה חייבים לצרף לפחות ארבעה שחקנים – שני שחקני התקפה, שחקן לעמדת ה-10 ומגן שמאלי נוסף".

יואב כץ (עמרי שטיין)

מאמן הקבוצה חיים סילבס מסכם את מחנה האימונים בבנסקו בולגריה: "הקבוצה עבדה קשה במחנה האימונים בתנאים מעולים. התקדמנו בכל האספקטים ברמה המקצועית והפיזית עם דגש על הפן החברתי שנבנה ומתאחד מגמת השיפור בכל ניכרת. נכון לשלב הזה הסגל עוד רחוק מלהיות שלם ואנחנו נצטרך להתחזק במספר עמדות עם דגש על עמדות ההתקפה. מכאן פנינו למשחקי גביע הטוטו בלו״ז צפוף שיסיים את תקופת ההכנה עם ציפייה להגיע מוכנים לליגה ולעשות עונה מוצלחת".

חיים סילבס (עמרי שטיין)

מי שלא הצליח להרשים את הצוות המקצועי עד כה הוא החלוץ איתי זפרני, שהחמיץ את כל משחקי ההכנה בארץ ובמחנה האימונים בעקבות פציעה, כך שבמועדון עדיין לא ניתן היה להתרשם מיכולתו.

במקביל, גם בגזרת לירן סרדל ואיתי בוגנים אין בשלב זה התקדמות. השניים נשארו בישראל לאחר שלא הגיעו להבנות עם המועדון בנוגע לגובה חוזיהם, ובשלב זה לא נרשמה פריצת דרך במגעים.