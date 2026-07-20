ב"ש מול הכוכב האדום? יריבות הישראליות צומצמו

אלופת המדינה עשויה לפגוש את אבו פאני בשלב הבא במוקדמות ליגת האלופות, גם היריבות האפשריות של מכבי ת"א באירופית ובית"ר והפועל בקונפרנס פורסמו

הקבוצות הישראליות ממשיכות את דרכן במוקדמות המפעלים האירופיים, והגרלות הסיבוב הבא חשפו את היריבות האפשריות שממתינות להן – כמובן בכפוף למעבר השלב הנוכחי. הפועל באר שבע עשויה להעפיל לסיבוב הבא של מוקדמות ליגת האלופות, בעוד גם מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים והפועל תל אביב יודעות כבר אילו יריבות עשויות לעמוד מולן אם ימשיכו הלאה.

אלו האפשרויות של הנציגות הישראליות

היריבות האפשריות של הפועל ב"ש: לארן (צפון אירלנד) או הכוכב האדום (סרביה), תון (שווייץ) או דינמו זאגרב (קרואטיה), איבריה 1999 טביליסי (גאורגיה) או סלובן ברטיסלבה (סלובקיה), ארהוס (דנמרק) או לך פוזנן (פולין), אגנאטיה (אלבניה) או קאליה (סלובניה), ואומוניה ניקוסיה (קפריסין) או קייראט אלמאטי (קזחסטן).

אם מכבי תל אביב תעבור את שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית, היא תפגוש את המנצחת באחד מארבעת המפגשים הבאים: בנפיקה (פורטוגל) מול סט. גאלן (שווייץ), פרנצווארוש (הונגריה) מול טוונטה (הולנד), או צסק"א סופיה (בולגריה) מול קרבאח (אזרבייג'ן).

גם בית"ר ירושלים תוכל להמשיך לחלום על שלב הליגה של הקונפרנס ליג, אך קודם תצטרך לעבור את א.א.ק לרנקה. אם תעשה זאת, היא תפגוש את המנצחת באחד מהמפגשים הבאים: ספרטק טרנבה (סלובקיה) מול צסק"א 1948 (בולגריה), ליפאיה (לטביה) מול אוסטריה וינה (אוסטריה), רונאביק (איי פארו) מול קופר (סלובניה), או נפטצ'י באקו (אזרבייג'ן) מול דינמו מינסק (בלארוס).

הפועל תל אביב, שתצטרך לעבור את לודוגורץ כדי להמשיך במסע האירופי שלה בקונפרנס ליג, עשויה לפגוש בסיבוב הבא את המנצחת באחד מהמפגשים הבאים: פנבז'יס (ליטא) מול טובול (קזחסטן), ז'ילינה (סלובקיה) מול קטוביץ (פולין), דילה גורי (גאורגיה) מול אפולון לימסול (קפריסין), או באטה בוריסוב (בלארוס) מול סיון (שווייץ).