טורס הכריע, מסי בכה: צפו בתקציר גמר המונדיאל

ספרד השיגה 0:1 מוצדק על ארגנטינה בהארכה באחד מהגמרים הכי חד צדדיים בתולדות הטורניר. חלוץ ברצלונה פרץ את הסכר בדקה ה-106, שברון לב לפרעוש

נבחרת ספרד היא אלופת העולם החדשה. לה רוחה גברו 0:1 על ארגנטינה לאחר הארכה בגמר מונדיאל 2026 באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, כשפראן טורס, שעלה מהספסל, כבש את שער הניצחון בדקה ה-106 והעניק לנבחרתו את גביע העולם השני בתולדותיה, 16 שנים אחרי הזכייה הראשונה בדרום אפריקה.

למרות שהתוצאה נשארה מאופסת במשך יותר מ-100 דקות, ספרד שלטה במשחק כמעט לכל אורכו. אמיליאנו מרטינס הצטיין בשער הארגנטינאי ומנע פעם אחר פעם שערים מספרד, אך לבסוף נכנע כאשר ניקו וויליאמס הוריד בנגיחה כדור שהגביה פדרו פורו, וטורס המשיך מהאוויר לרשת העליונה.

ארגנטינה, שהגיעה לגמר כאלופת העולם המכהנת, נותרה בעשרה שחקנים בתוספת הזמן של המחצית השנייה לאחר שאנצו פרננדס הורחק בעקבות כרטיס צהוב שני, אך גם לפני ההרחקה התקשתה מאוד לייצר מצבים מול ההגנה הספרדית ולא הצליחה לבעוט אפילו פעם אחת לשער במהלך 90 הדקות.

ספרד שברה שיאים, מסי נכנס לספרי ההיסטוריה למרות ההפסד

המחצית הראשונה הייתה בשליטה ספרדית, כאשר לאמין ימאל איים כבר בדקה החמישית, ובהמשך גם מיקל אויארסבאל ומארק קוקורייה התקרבו לשער. ככל שהמשחק התקדם, הלחץ הלך וגבר. ימאל סידר לפראן טורס הזדמנות גדולה בדקה ה-67, פאו קוברסי, פדרי וניקו וויליאמס אילצו את מרטינס לסדרת הצלות, והשוער הארגנטינאי אף הדף בעיטה חופשית של ימאל ממש לפני סיום הזמן החוקי.

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

במקביל, ליונל סקאלוני נאלץ להתמודד עם פציעות של שני הבלמים הפותחים שלו. ליסנדרו מרטינס הוחלף עוד לפני המחצית, ובהמשך גם כריסטיאן רומרו ירד מהמגרש בעקבות פציעה, מה שפגע משמעותית ביציבות ההגנתית של ארגנטינה.

הזכייה של ספרד לוותה גם בשורה של הישגים היסטוריים. לה רוחה ספגו שער אחד בלבד לאורך כל הטורניר, הנתון הטוב ביותר אי פעם של אלופת עולם. אונאי סימון קבע שיא חדש עם שבעה משחקים ללא ספיגה במונדיאל אחד, בעוד לאמין ימאל ופאו קוברסי, שניהם בני 19, הפכו לשחקנים הרביעי והחמישי בלבד בהיסטוריה שפותחים בגמר מונדיאל כנערים ומסיימים אותו עם גביע העולם.

פאו קוברסי מנשק את הגביע (רויטרס)

גם המאמן לואיס דה לה פואנטה נכנס לספרי ההיסטוריה כשהפך, בגיל 65 ו-28 ימים, למאמן המבוגר ביותר שזוכה בגביע העולם, כששבר את שיאו של ויסנטה דל בוסקה. בנוסף, ספרד הפכה למדינה הראשונה שמחזיקה בו זמנית בגביע העולם לגברים ולנשים, לאחר זכיית נבחרת הנשים במונדיאל 2023.

מנגד, גם ליאו מסי רשם מספר ציוני דרך אישיים למרות ההפסד. בגיל 39 ו-25 ימים הוא הפך לשחקן השדה המבוגר ביותר אי פעם שהופיע בגמר מונדיאל, וכן לשחקן השני בלבד בהיסטוריה שמשתתף בשלושה משחקי גמר של גביע העולם, אחרי קאפו הברזילאי. ספרד גם האריכה את רצף המשחקים שלה ללא הפסד בזמן החוקי ל-38, הרצף הארוך ביותר אי פעם של נבחרת אירופית.