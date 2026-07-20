בלסינג אפריפה פצוע וייעדר מאליפות ישראל

האצן סובל מפציעה בשריר הירך האחורי וברגע האחרון נמחק מהרשימות לתחרות ב-100 וב-200 מטר. מי כן ישתתפו הערב בתחרות הלאומית שתערך בירושלים?

אליפות ישראל באתלטיקה תצא לדרך היום (שני) באצטדיון גבעת רם בירושלים, אך אחד מהכוכבים הגדולים בענף צפוי להיעדר. ברגע האחרון בלסינג אפריפה נמחק מהרשימות בריצות ל-100 ו-200 מטר בעקבות פציעה בשריר הירך האחורי ממנה הוא סובל בשבועות האחרונים.

אפריפה נרשם לתחרות בתחילה גם ב-100 וגם ב-200 מטר, בהן הוא זכה באליפויות ישראל בעבר, אבל זו כבר תקופה שהאצן המוביל סובל מפציעה בשריר הירך האחורי שגרמה לו לוותר לכל הפחות על הריצה הקצרה מבין השתיים. לאחר בדיקות שעבר, הוחלט כי עדיף שלא לסכן אותו אם הוא רוצה להתחרות באליפות אירופה בברמינגהאם בעוד פחות מחודש.

כזכור, בשנה שעברה בלסינג זכה בדאבל מוזהב, תוך שקבע שיא ישראל חדש ב-100 מטר אחרי 26 שנה, לאחר שחצה את קו הסיום ועצר את השעונים על 10.09 שניות, אך הפעם הוא לא יעלה על המסלול בהחלטת הצוות הרפואי.

מי יופיע לתחרות? כל מוקדי העניין

מי כן יתחרה? אחד מהיהלומים של האתלטיקה הישראלית, יונתן קפיטולניק, צפוי להתחרות למרות שסבל גם הוא מפציעות קלות בתקופה האחרונה. הקופץ לגובה רחוק משיאו האישי שעומד על 2.31 מטר והוא בעונה חלשה יחסית בה עבר רף של 2.23 מטר בלבד, ויהיה קשה לראות אותו מגיע לקצה בעיקר גם לנוכח העובדה כי לצידו לא יתחרו קופצים שיכולים באמת לאתגר אותו. יחד עם זאת, הוא שם לעצמו כמטרה לעבור 2.27 מטר ולתת שואו לעיני הקהל בארץ.

יונתן קפיטולניק (IMAGO)

מתן עברי, שקבע לאחרונה שיא לאומי חדש ב-1,500 מטר, בספק לתחרות. הוא המריא לישראל אתמול כדי להשתתף באליפות ישראל, אך הריצה הזו תתקיים הערב ולכן לא בטוח שירגיש כשיר לעלות על המסלול. יחד עם זאת, יש סיכוי שירוץ 800 מטר מחר. זוהי התחרות כמעט האחרונה לקביעת קריטריונים לאליפות אירופה לבוגרים ולאליפות העולם לנוער, ויש חשיבות בהשתתפותם של האתלטים, ביניהם גם עברי.

ב-110 משוכות לגברים עשוי להתפתח מאבק מעניין בין ארבעה רצים איכותיים, בראשם שגיא למדיאל שקבע שיא ישראלי חדש לבוגרים במכביה, שעומד על 13.77 שניות. כזכור, גם ב-400 משוכות נקבע לפני שנה שיא חדש של עומרי שיף. השניים הללו יבואו לנסות לשפר את שיאי ישראל שקבעו בחודשים האחרונים, כאשר שניהם מגיעים מלידר נתניה, אגודה קטנה שבתוך שנה יצרה את שיאני ישראל ריצות משוכות.

בקפיצה לרוחק, ישי איפראימוב ורומי טמיר מסוגלים לאיים על השיא הישראלי. כזכור, השיא לגברים עומד על 7.99 מטר ואיפראימוב כבר קפץ ל-7.92 מטר. כמו כן, רק לאחרונה טמיר קפצה למרחק של 6.48 מטר במשחקי המכביה והתקרבה עד כדי 4 סנטימטרים בלבד מהשיא הלאומי של חנה קנייזבה מיננקו שעומד על 6.52 מטר. האתלטית, שעברה ניתוח בקרסול בשנה שעברה בפציעה שפגעה בהתקדמותה עד כה, מגיעה הפעם בכושר נהדר.

מרסי אפריפה (ראובן שוורץ)

ב-100 מטר נשים עשוי להתפתח מאבק מעניין על התואר אלופת ישראל. אלינה דרוטמן תנסה להגן על התואר מול מרסי אפריפה ואילנה דורפמן. גם אדוה כהן, שמתמחה בריצות מכשולים להן יש תחרות נפרדת, תכניס עניין לאירוע כאשר תתחרה ב-800 וב-1,500 מטר. בנוסף, גל ארד יתחרה ב-200 מטר.