ראול בלבראו הצטרף למחנה האימון של בני סכנין

שוער הרכש הרומני ערך אימון בכורה במחנה בהונגריה לאחר שחתם לשנתיים. עמית קראדי הצעיר ממשיך להיבחן, ובמועדון מחפשים גם בלם וחלוץ לחיזוק הסגל

בני סכנין ממשיכה במחנה האימונים שלה בהונגריה, כאשר שוער הרכש הרומני ראול בלבראו הצטרף לסגל וערך אתמול את אימון הבכורה שלו לצד מוחמד אבו ניל. השוער בן ה-31 חתם לאחרונה על חוזה לשנתיים במועדון, אחרי ששיחק במדי פטרולול פלואישטי בין השנים 2024 ל-2026.

מי שעוד נמצא במחנה הוא המגן הצעיר עמית קראדי, שהגיע ממכבי תל אביב ונבחן על ידי הצוות המקצועי. במקביל, במועדון ממשיכים לעבוד על חיזוק הסגל ומחפשים לצרף שני שחקנים נוספים, בלם וחלוץ לקראת פתיחת העונה.

גם מחוץ למגרש: חידוש במחנה

לצד ההכנות המקצועיות, בסכנין דאגו גם לתנאים מחוץ למגרש. לראשונה במחנה אימונים של הקבוצה, צורף טבח ראשי, אוהד המועדון מופיד זבידאת, שאחראי על הכנת הארוחות עבור השחקנים ודואג גם לאוכל כשר עבור אלו המקפידים על כשרות.

הטבח מופיד זבידאת (אבו פנה)

זבידאת מכין בעיקר אוכל ביתי עבור אנשי הקבוצה והשחקנים, במטרה להעניק להם את התנאים הטובים ביותר לאורך מחנה האימונים, בזמן שבסכנין ממשיכים בהכנות לקראת העונה החדשה.