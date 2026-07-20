"הביס של הכריש היה קטלני, בעיטה להיסטוריה"

בספרד חגגו עם טורס שכבש את השער המכריע ב-0:1 על ארגנטינה: "כמו אינייסטה ב-2010, הוא הביא את גביע העולם. סיים בתור גיבור". יעבור לפ.ס.ז'?

ספרד לבשה הבוקר (שני) חג לאחר הזכייה השנייה של הנבחרת במונדיאל עם עם 0:1 דרמטי על ארגנטינה בגמר. מי שתפס את כל כותרות העיתונים והאתרים במדינה הוא חלוץ ברצלונה, פראן טורס, שכבש את שער הניצחון בהארכה.

ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני לא היו יכולים להתעלם מסגירת המעגל המטורפת והדגישו את ה-DNA המשותף לשתי הזכיות של לה רוחה: "מאותו שער של אנדרס אינייסטה בסוקר סיטי ביוהנסבורג לפני 16 שנים, שאיפשר ללה רוחה להשיג את הכוכב הראשון שלה, ועד לשער במטלייף בניו ג'רזי כדי להוסיף את הכוכב השני. כמו אינייסטה ב-2010, טורס נתן לספרד את גביע העולם. מאסולגראנה (שחקן ברצלונה) אחד לאסולגראנה אחר. גביע עולם שני לנבחרת ספרד, ושוב עם החותם של בארסה".

הדרך של טורס אל התהילה לא הייתה פשוטה. אחרי שפתח במשחק הראשון, הוא איבד את מקומו בהרכב וספג חיצים רבים מהתקשורת והאוהדים, עד שהגיע לרגע האמת שלו כמחליף בדקה ה-62 של הגמר. בסיקור המשחק החמיאו לתושייה של החלוץ, שזכה לכינוי 'הכריש': "פראן טורס לא כבש עד אתמול במונדיאל הזה. אבל הביס הראשון של הכריש היה קטלני לחלוטין והגיע ברגע הכי נחוץ והכי מתאים, כשארגנטינה, בעשרה שחקנים, כבר שמה לה למטרה יחידה לגרור את המשחק לדו-קרב פנדלים. הוא סיים כגיבור עם בעיטה לתוך ההיסטוריה".

פראן טורס עם הגביע (IMAGO)

מיד לאחר שריקת הסיום, טורס הנרגש התייצב מול המיקרופונים ולא שכח להקדיש את הרגע הקסום הזה להמונים בבית: "השער הוא הדבר הכי פחות חשוב. בסופו של דבר השער הזה הוא של 47 מיליון אנשים, לא שלי. מה שאני רוצה זה לקחת את הגביע הזה ולחבק אותו חזק. זה החלום של 47 מיליון ספרדים שהיינו איתם בתוך המגרש. זה של כולם".

סגירת החשבון של טורס

לצד החגיגות, לטורס היה חשוב לשלוח מסר ברור לכל מי שפקפק בו לאורך הטורניר, והסביר כי עבודה קשה משתלמת בסופו של דבר: "ספגתי המון ביקורות במהלך המונדיאל הזה, אבל הגורל כבר היה כתוב, ותודה לאל שזה נותן לי את הכוחות האלה להמשיך. זה היה מרתון, לא ספרינט. הדברים תמיד מגיעים למי שהכי מגיע לו, בגלל זה צריך לעבוד".

פראן טורס חוגג (רויטרס)

בספרד מסכמים כי השער ההיסטורי הזה לא רק הפך את טורס לגיבור לאומי בן לילה שהשתיק את כל המבקרים, אלא גם "מחזק משמעותית את ערכו בשוק". כשהוא נמצא מרחק שנה אחת בלבד מסיום חוזהו בברצלונה, ולאור העובדה שפאריס סן ז'רמן כבר לוטשת עיניים לעברו ומנסה להחתימו, לא מן הנמנע שההופעה הפנומנלית הזו בניו ג'רזי תצית רשמית מלחמה ענקית בין מועדוני הטופ של אירופה על שירותיו של הכריש.