בב"ש מבינים: לא ניתן יהיה לעמוד בפני ההצעה

היוונים צפויים לשפר את ההצעה לכ-3.8 מיליון אירו. בבאר שבע מבינים שיהיה קשה לסרב, אך מקווים שקאנגווה יישאר לפחות לצמד המשחקים מול ויקינגור

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות האחרונות למשחק הראשון מול ויקינגור האיסלנדית במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, אך במקביל מתמודדת עם התפתחות משמעותית בגזרת קינגס קאנגווה. הקשר הזמבי נמצא על הכוונת של אלופת יוון א.א.ק אתונה, שמגבירה את המאמצים לצרפו כבר ביממה הקרובה.

בב"ש קיבלו מסר מהיוונים כי ההצעה שתוגש להפועל באר שבע צפויה לעלות על כ-3.8 מיליון אירו, סכום שעשוי לקרב את הצדדים לעסקה. ההצעה הראשונה שהועברה לא סיפקה את דרישותיה של אלונה ברקת, אך נראה כי היוונים מתכוונים לשפר אותה באופן משמעותי.

בקבוצה מקווים שהקשר יישאר למשחק הכפול מול ויקינגור

במועדון מבינים כי יהיה קשה לעמוד בפני הצעה כספית בסדר גודל כזה, במיוחד כאשר גם קאנגווה עצמו מעוניין להתקדם בשכר בצורה משמעותית. למרות זאת, בבאר שבע עדיין מקווים שהקשר יישאר לפחות למשחק הכפול מול ויקינגור, שנחשב לחשוב במיוחד במאבק על הכרטיס לשלב הבא והמשך הדרך לעבר שלב בתים אירופי.

קינגס קאנגווה מאושר (אורן בן חקון)

ביממה האחרונה קיימו ראשי המועדון שיחה עם קאנגווה והבהירו לו עד כמה הם רואים בו שחקן מפתח לקראת שני המשחקים מול האלופה האיסלנדית. השחקן מצדו הביע רצון לעזור לקבוצה והפגין מחויבות, אך ההתפתחויות סביב המו"מ עשויות להשפיע על ההחלטה הסופית כבר היום.

מעבר אפשרי לא.א.ק כבר לפני המשחקים מול ויקינגור עשוי לשרת גם את האינטרסים של המועדון היווני. אם קאנגווה ישותף במדי הפועל באר שבע במוקדמות המפעל האירופי, הוא לא יוכל לייצג קבוצה אחרת באותה תחרות בהמשך העונה. לכן, באתונה מעוניינים להשלים את העסקה במהירות ולאפשר לו לעמוד לרשותם כבר בשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות.