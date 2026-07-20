מסי נשדד מהפרס? הנתונים של רודרי במונדיאל

הציונים, התרומה ההתקפית וההפרש בכמות פרסי איש המשחק: ההבדלים העצומים שהציתו את הוויכוח סביב הבחירה בקשר ספרד לתואר כדור הזהב של הטורניר

גמר מונדיאל 2026 הסתיים לא רק בזכייתה של ספרד בגביע העולם, אלא גם בסערה סביב חלוקת הפרסים האישיים. קפטן ספרד, רודרי, נבחר לשחקן המצטיין של הטורניר וזכה בכדור הזהב של המונדיאל, אך ההחלטה עוררה מחלוקת גדולה, כאשר אלפי אוהדים באצטדיון בניו ג'רזי החלו לקרוא בשמו של ליאו מסי בזמן הענקת הפרס, כמחאה על כך שהארגנטינאי לא נבחר.

מסי, שקיווה להפוך לשחקן הראשון בהיסטוריה שזוכה בכדור הזהב של המונדיאל שלוש פעמים, נאלץ להסתפק בכדור הכסף, בעוד קיליאן אמבפה זכה בכדור הארד.

הנתונים הציתו את הוויכוח: מסי הצטיין, רודרי זכה

ההחלטה עוררה דיון רחב בעיקר בשל הפער בנתונים בין שני השחקנים לאורך הטורניר. מסי, בגיל 39, סיים את המונדיאל עם שמונה שערים וארבעה בישולים, והיה מעורב ב-12 מתוך 19 שעריה של ארגנטינה בדרך לגמר.

ליאו מסי תופס את הראש (IMAGO)

מנגד, רודרי לא כבש ואף לא בישל לאורך כל הטורניר, אך היה המנהיג של ספרד במרכז המגרש והאיש שניהל את קצב המשחק של האלופה החדשה. בספרד טענו כי תרומתו הטקטית והשליטה שלו במרכז השדה היו הגורם המרכזי להצלחת הנבחרת.

גם הנתונים הסטטיסטיים חיזקו את הטענות של תומכי מסי. לפי WhoScored, הארגנטינאי סיים עם ציון ממוצע של 8.82, הגבוה ביותר בטורניר, בעוד רודרי דורג רק במקום ה-32 עם ציון של 7.30. מסי גם הוביל את רשימת שחקני המשחק עם שש זכיות בפרס המצטיין, בעוד רודרי לא זכה אפילו פעם אחת בפרס הזה לאורך הטורניר. בפרסי המצטיין הרשמיים של פיפ"א, מסי נבחר חמש פעמים לשחקן המשחק לעומת זכייה אחת בלבד של הקשר הספרדי.

רודרי עם גביע מצטיין הטורניר (רויטרס)

גם במדדי הכוח של פיפ"א נרשם יתרון ברור למסי בכל הקשור למשחק ההתקפה. הארגנטינאי דורג שלישי במדד ההתקפי עם ציון 8.28 ושני במדד היצירתיות עם 8.21, בעוד רודרי דורג רק במקום ה-233 במדד ההתקפי (4.35) ובמקום ה-80 במדד היצירתיות (5.92). מנגד, במדד ההגנתי היה זה רודרי שהוביל את כל שחקני הטורניר עם ציון 8.06, בעוד מסי דורג במקום ה-238 עם 4.87.

בסיום הטקס אמר רודרי: "זה מרגיש כמו התסריט המושלם. לא ציפיתי לזה. הקבוצה הזו מדהימה. זכינו באליפות העולם מול נבחרת כמו ארגנטינה". עבור קשר מנצ'סטר סיטי מדובר בהשלמת קאמבק מרשים, כמעט שנתיים לאחר קרע ברצועה הצולבת, כשלאחר הזכייה בכדור הזהב ב-2024 הוא הוסיף גם את תואר שחקן הטורניר של המונדיאל.

לצד זכייתו של רודרי, ספרד גרפה גם את יתר הפרסים האישיים המרכזיים: אונאי סימון נבחר לשוער המצטיין של הטורניר לאחר שסיים עם שבעה משחקים ללא ספיגה, ופאו קוברסי זכה בתואר השחקן הצעיר המצטיין, כשהקדים את חברו לנבחרת לאמין ימאל.