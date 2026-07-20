״מצד אחד שמח, מצד שני עצוב כי מסי האליל שלי״

פאו קוברסי הוביל את ההגנה הספרדית לזכייה בגביע העולם, נבחר לשחקן הצעיר של הטורניר והיה שותף לכך שספרד ספגה שער אחד בלבד לאורך כל המונדיאל

בלם נבחרת ספרד, פאו קוברסי, היה אחד המצטיינים בניצחון 0:1 על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026, אך לאחר המשחק בחר לדבר דווקא על ליאו מסי – האיש שאותו הוא מעריץ מילדות.

כשנשאל כיצד הוא מרגיש אחרי שזכה בגביע העולם דווקא מול מסי, השיב בכנות: "מצד אחד אני שמח, אבל מצד שני אני עצוב. כי הוא האליל שלי״. קוברסי בן ה-19 השלים 120 דקות מצוינות במרכז ההגנה הספרדי וסייע ללה רוחה לשמור על שער נקי בדרך לזכייה השנייה בתולדותיה בגביע העולם. הופעתו זיכתה אותו בציון 8.2 באתר Sofascore, לאחר משחק כמעט ללא טעויות מול ההתקפה הארגנטינאית.

מספרים של בלם ברמה עולמית

ספרד, שהגיעה לגמר מהמקום השני בדירוג פיפ"א, הצליחה לעצור את המדורגת ראשונה בעולם במשך 120 דקות. קוברסי היה אחד מעמודי התווך של ההגנה, לא איבד את קור רוחו גם ברגעי הלחץ והיה מהגורמים המרכזיים לכך שארגנטינה לא הצליחה למצוא את הרשת.

פאו קוברסי מנשק את הגביע (רויטרס)

הבלם השלים 121 מתוך 126 מסירות, 96% דיוק, כולל 45 מ-48 מסירות מוצלחות בחצי המגרש של ארגנטינה ו-76 מ-78 בחצי של ספרד. הוא רשם 139 נגיעות בכדור, מסר שתי מסירות ארוכות מדויקות, סיפק מסירת מפתח אחת ואף בעט פעם אחת למסגרת.

גם מבחינה הגנתית המספרים הרשימו: קוברסי הרחיק את הכדור שש פעמים, ביצע חמש חילוצי כדור, רשם שני תיקולים, ניצח שבעה מתוך עשרה מאבקים אישיים ואיבד את הכדור חמש פעמים בלבד לאורך כל 120 הדקות.

היכולת בגמר הייתה המשך ישיר לטורניר המצוין שלו. בשמונה הופעות במדי ספרד במונדיאל העמיד ממוצע ציונים של 7.56, פתח בכל שמונת המשחקים והיה שותף לשבעה משחקים ללא ספיגה. בנוסף השלים 671 מסירות מדויקות מתוך 698 (96.1%), רשם 31 הרחקות, ניצח 27 מאבקים, הגיע למהירות מרבית של 34.1 קמ"ש וגמע 66.3 קילומטרים לאורך הטורניר.

בספרד רואים בקוברסי את אחד מעמודי התווך של הדור החדש, וההופעה שלו בגמר רק חיזקה את התחושה כי לברצלונה ולנבחרת ספרד יש בלם שיכול להוביל את ההגנה עוד שנים רבות.