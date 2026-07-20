"וינצ'יץ' לא נתפס לקטנות, לא מושפע ולא מתחכם"

שופט העבר לירן ליאני החמיא לשופט גמר המונדיאל הסלובני: "נמצא קרוב לאירועים ולא מפסיק לעבוד עד השריקה האחרונה. זו בעיניי תמציתו של שופט גדול"

שופט העבר הבינלאומי לירן ליאני פרסם טור מיוחד לאחר גמר מונדיאל 2026, שבו התייחס להופעתו של השופט הסלובני סלבקו וינצ'יץ' שניהל את המשחק בין ספרד לארגנטינה. ליאני, שניהל בעבר משחקים בזירה הבינלאומית, שיתף את נקודת מבטו המקצועית על האתגר שבניהול גמר גביע העולם ועל התחושות שמלוות שופט ברגע השיא של הקריירה.

“סלבקו וינצ׳יץ׳ בן ה-46, הוא השופט הסלובני הראשון בהיסטוריה שנבחר לנהל גמר מונדיאל. לשפוט את גמר גביע העולם זה חלום שרק יחידי סגולה זוכים בו. רק מלכתוב את זה עולה בי צמרמורת וזה אחרי שכבר פרשתי. פסגת הקריירה של כל שופט, משחק שבו כל העולם נושא את עיניו אליך”.

“שופט גדול”

“לא אכנס לאירועי שיפוט נקודתיים, אבל ניהול משחק ברמה גבוהה, אסרטיבי אך גם מקרין שפת גוף נינוחה ומכבדת, מקפיד, אך לא נתפס לקטנות, לא מושפע ולא מתחכם, מקבל החלטות לפי מה שהוא רואה, נמצא קרוב לאירועים ולא מפסיק לעבוד עד השריקה האחרונה. זו בעיניי, תמציתו של שופט גדול”.

סלבקו וינצ'יץ' (רויטרס)

“אני יכול רק לדמיין את הרגע שבו השופט שרק לסיום גמר גביע העולם. שריקה אחת שמסמלת סוף של משחק, אבל גם שיאו של מסע שנמשך שנים. הנחת הרווחה, ההתרגשות, הסיפוק העצום והידיעה שכבשת את פסגת הפסגות בעולם השיפוט. בשביל רגע כזה היה שווה להקריב כמעט הכל. הדברים שנכתבו לעיל, הם לעניות דעתי המקצועית בלבד ואינם חלילה במטרה לפגוע באדם כזה או אחר”, סיכם.