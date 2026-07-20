רומרו סירב ללחוץ את ידו של טראמפ בטקס המדליות

לחץ את ידיהם של אינפנטינו ונשיאת מקסיקו שיינבאום – ודילג על נשיא ארה"ב: בלם ארגנטינה בכותרות אחרי שלא התייחס לטראמפ כשקיבל את מדליית הכסף

רגע יוצא דופן נרשם בטקס הענקת המדליות לאחר גמר מונדיאל 2026, כאשר בלם נבחרת ארגנטינה כריסטיאן רומרו תועד כשהוא מסרב, לכאורה, ללחוץ את ידו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

רומרו עלה לקבל את מדליית הכסף לאחר ההפסד 1:0 לספרד בהארכה באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. במהלך הטקס לחץ הבלם את ידיהם של נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ושל נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום, שעמדו משני צדדיו של טראמפ, אך דילג על נשיא ארצות הברית והמשיך מבלי ללחוץ את ידו.

רומרו פתח בהרכב ארגנטינה לצדו של ליסנדרו מרטינס, אך הוחלף בדקה ה-70 בעקבות פציעה, בעוד מרטינס עצמו ירד מהמגרש עוד לפני המחצית גם כן בשל פציעה.

רומרו ומסי (IMAGO)

טראמפ התקבל בבוז

טראמפ השתתף בטקס הענקת המדליות והגביע, חילק את הפרסים האישיים של הטורניר והעניק את גביע העולם לשחקני ספרד. לאחר מכן ניגש לעבר שחקני האלופה ואף נשאר סמוך אליהם בזמן ההנפה הראשונית, כך שיופיע בתמונת הזכייה, עד שלפי הנטען אינפנטינו ניסה בעדינות להרחיקו ממרכז האירוע.

עוד צוין כי טראמפ התקבל בשריקות בוז כאשר עלה לכר הדשא לפני תחילת הטקס לצד אינפנטינו. עוצמת הרעש באצטדיון עלתה משמעותית בזמן הקריאות נגדו, והבוז נשמע היטב ברחבי האצטדיון.

רומרו, שהיה חלק מהנבחרת הארגנטינאית שזכתה במונדיאל בקטאר לפני ארבע שנים, לא הצליח הפעם לסייע לנבחרתו לשמור על התואר, לאחר שספרד ניצחה בהארכה וזכתה בגביע העולם השני בתולדותיה.