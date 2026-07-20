"מבטיח לתת הכל כדי להחזיר את הגביע לארגנטינה"

ניקו פאס שנולד בספרד, היה שחקן האלביסלסטה היחיד שהתבטא אחרי הגמר: "היום יותר מתמיד אני גאה לייצג את המדינה הזו". מסי והיתר עזבו בלי לדבר

נבחרת ארגנטינה חוותה הלילה (בין ראשון לשני) שברון לב ענק לאחר שהפסידה 1:0 לספרד בהארכה בגמר המונדיאל באצטדיון מטלייף. בעוד שחקני האלופה היוצאת, ובראשם הקפטן ליאו מסי, בחרו לעזוב את האצטדיון בשתיקה מוחלטת ומבלי לדבר עם כלי התקשורת, מי שכן בחר לשתף את תחושותיו הוא הקשר הצעיר, ניקו פאס, בפוסט מרגש במיוחד ברשתות החברתיות.

דקות ספורות לאחר שריקת הסיום, פאס לא התחבא מאחורי השתיקה הקבוצתית והעלה פוסט לאינסטגרם שבו הצהיר אמונים לאלביסלסטה: "היום יותר מתמיד, אני גאה לייצג את המדינה הזו, את הנבחרת הזו, ולהיות חלק מקבוצה של אנשים מדהימים שמתים למען הצבעים האלה ומשאירים את הלב והנשמה בכל רגע. אני יכול רק להגיד לכם תודה".

הדברים האלה מגיעים אחרי שקשר קומו האיטלקית שגדל בריאל מדריד, חווה ערב חסר תקדים מבחינה אישית. הוא נולד בטנריפה שבספרד בשנת 2004 בזמן שאביו, פאבלו פאס (שחקן נבחרת ארגנטינה במונדיאל 98’), שיחק שם. בעקבות כך, פאס הפך לכדורגלן הראשון בהיסטוריה שפוגש את מדינת הולדתו בגמר גביע העולם. למרות שגדל בספרד, הקשר תמיד ידע איזה לב פועם בתוך החזה שלו. "מאז שהייתי קטן, אבא שלי החדיר בי את התשוקה שיש לכל המדינה הזו", סיפר בעבר.

ניקו פאס (IMAGO)

בסיום הגמר, פאס ששותף בשני משחקים בלבד במהלך הטורניר הנוכחי (מול אלג'יריה וירדן), שלח גם מסר של תקווה להמשך: "אני מבטיח לתת לחלוטין את הכל מעצמי כדי להחזיר את הגביע הזה לארגנטינה". לצד זאת, הפגין ספורטיביות ובירך את המנצחים: "ברכות לספרד ולכל הספרדים".

מסי לא דיבר

כאמור, שאר חברי נבחרת ארגנטינה נטשו את האצטדיון כשעתיים לאחר סיום המשחק באווירה קודרת ובשתיקה רועמת. העיניים כולן היו נשואות כמובן לעברו של מסי בן ה-39. הציפייה בקרב אנשי התקשורת הייתה לשמוע מוצא פיו של הפרעוש לגבי עתידו הבינלאומי, במה שמסתמן כמונדיאל האחרון בקריירה המפוארת שלו, אך נכון לעכשיו, עולם הכדורגל יצטרך להמשיך להמתין להצהרה הרשמית של הקפטן.

ליאו מסי דומע (רויטרס)

כעת, המסע הנוכחי של ארגנטינה על אדמת ארצות הברית מגיע לסיומו הרשמי, כשהנבחרת המריאה מניו יורק בשעות הלילה המאוחרות. הטיסה לבואנוס איירס צפויה לארוך כ-11 שעות, והמשלחת המאוכזבת אך הגאה צפויה לנחות בנמל התעופה הבינלאומי אסייזה בשעות הצהריים, אז יזכו לקבלת פנים חמה מהאוהדים המקומיים, למרות שברון הלב בגמר.