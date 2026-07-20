"מחווה מכוערת": מה עשו שחקני ארגנטינה בהנפה?

בספרד ביקרו את מסי וחבריו שהפנו את גבם בזמן ששחקני לה רוחה הניפו את גביע העולם: "במקום לכבד את הטקס ביצעו מחווה שאינה תואמת את רוח הספורט"

בתקשורת הספרדית מתחו ביקורת חריפה על התנהלותה של נבחרת ארגנטינה לאחר ההפסד 1:0 לספרד בגמר מונדיאל 2026, ואף הגדירו את האירוע כ"מחווה מכוערת" מצד האלביסלסטה במהלך טקס הענקת הגביע.

“ארגנטינה הפסידה יותר מאשר את גמר המונדיאל”, טענו בספרד, כאשר לטענת כלי התקשורת במדינה, שחקניו של ליונל סקאלוני הפגינו חוסר ספורטיביות כבר עם שריקת הסיום.

עוד צוין כי לאנדרו פארדס, נאוול מולינה ואף פביאן איילאלה, חבר בצוות המקצועי של ארגנטינה, היו מעורבים בעימותים מילוליים ופיזיים עם שחקני ספרד. בין היתר נטען כי תועדו פארדס מתעמת עם אריק גארסיה וגאבי, בעוד איילאלה נראה סוטר לדני אולמו, סרטונים שכבר הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות.

"הפנו את הגב לאלופה במקום לכבד את הטקס"

אלא שלדברי התקשורת הספרדית, האירוע הבולט ביותר התרחש דווקא במהלך טקס חלוקת המדליות והנפת הגביע. בזמן ששחקני ספרד עלו לקבל את המדליות ואת גביע העולם, שחקני ארגנטינה בחרו שלא להישאר לצפות בטקס. במקום זאת, הם פנו לאחד מיציעי אצטדיון מטלייף כדי להודות ולעודד את האוהדים הארגנטינאים, כשהם מפנים את גבם לרגע הנפת הגביע של האלופה החדשה.

שחקני ארגנטינה מפנים גב (צילום מסך)

בספרד הדגישו כי מקובל ומסורתי שהנבחרת המפסידה נשארת על כר הדשא ומכבדת את הרגע שבו יריבתה מניפה את הגביע, ולכן הגדירו את החלטת הארגנטינאים לעזוב את אזור הטקס כ"מחווה מכוערת" וככזו שאינה תואמת את רוח הספורט.