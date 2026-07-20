מסי צנח, לאמין ימאל פייבוריט לזכייה בכדור הזהב

גמר המונדיאל שינה לחלוטין את התמונה: הפרעוש שנחשב למועמד המוביל צנח משמעותית, סוכנויות ההימורים מעניקות לכוכב בארסה יתרון מובהק ואיפה קיין?

גמר מונדיאל 2026 שינה לחלוטין את תמונת המאבק על כדור הזהב. אם לפני המשחק ליאו מסי נחשב לאחד המועמדים המובילים לזכייה, הרי שלאחר הזכייה של ספרד בגביע העולם, סוכנויות ההימורים מעניקות יתרון ברור ללאמין ימאל, שהפך לפייבוריט הגדול לתואר האישי היוקרתי.

על פי ההערכות המעודכנות של סוכנויות ההימורים, ימאל מחזיק כעת בסיכוי של כ-51% לזכות בכדור הזהב, כאשר הארי קיין מדורג שני עם 27%. ליאו מסי, שהיה עד לאחרונה בין המועמדים המובילים, ירד למקום השלישי עם 8% בלבד, בעוד קיליאן אמבפה רביעי עם 4%. גם בפלטפורמת החיזויים Kalshi המגמה דומה מאוד. שם ימאל כבר מחזיק ב-53% סיכוי לזכות בפרס, הארי קיין עם 29%, ואילו מסי ירד ל-6% בלבד.

מעורבות ב-45 שערים ואליפות ספרד

הזינוק של הכוכב בן ה-19 מגיע לאחר עונה יוצאת דופן במדי ברצלונה והזכייה עם ספרד במונדיאל. לאורך עונת 2025/26 רשם ימאל 25 שערים ו-20 בישולים, 45 מעורבויות בשערים, והוביל את ברצלונה לזכייה באליפות ספרד ובסופר קאפ הספרדי. בנוסף נבחר לשחקן העונה בלה ליגה וסיים כמלך הבישולים של הליגה.

לאמין ימאל מאושר (רויטרס)

ההישג הגדול ביותר הגיע בניו ג'רזי, שם היה מהדמויות המרכזיות במסע של ספרד לזכייה בגביע העולם. בעקבות ההצלחה בטורניר, סוכנויות ההימורים מעריכות כי הוא נמצא בעמדה מצוינת להפוך לזוכה הבא בכדור הזהב.

עבור מסי מדובר בשינוי חד בתמונת המרוץ. לפני הגמר, הארגנטינאי נחשב בעיני רבים למועמד המוביל לאחר שהוביל את נבחרתו עד למשחק על התואר, אך ההפסד לספרד והזכייה של לה רוחה הפכו את הכף. כעת, לפחות לפי סוכנויות ההימורים, לאמין ימאל הוא הפייבוריט המובהק לזכות בכדור הזהב של 2026.