"ספרד הצילה את הכדורגל מהפשעים של ארגנטינה"

בעולם חגגו את הזכייה של לה רוחה: "כדורגל 1 - פושעים 0", "מסי לא היה ראוי לכלום, משחק עגום ומדכא". בארגנטינה כאבו: "ספרד ראויה וניצחה בצדק"

הניצחון 0:1 של ספרד על ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 לא זכה רק למחמאות על הזכייה עצמה, אלא גם עורר גל תגובות חסר תקדים ברחבי העולם. כלי תקשורת רבים היללו את היכולת של לה רוחה, בעוד שחלקם מתחו ביקורת חריפה במיוחד על סגנון המשחק של ארגנטינה בגמר.

בספרד הציגו את הזכייה כניצחון של פילוסופיית המשחק והכדורגל ההתקפי, בעוד שבאנגליה, איטליה, גרמניה, צרפת ופורטוגל הודגש הפער הגדול בין שתי הנבחרות והעובדה שספרד הייתה עדיפה לאורך כל המשחק.

"ספרד לא רק זכתה בגביע העולם – היא הצילה את הכדורגל"

הכותרת החריפה ביותר הגיעה מ"מארקה", שם הקדישו טור נרחב לזכייה והציגו אותה כניצחון של ערכי המשחק עצמם. "זה לא היה רק עניין של זכייה בגביע העולם, אלא של הצלת הכדורגל", נכתב. "היה רגע שבו, בתוך כל ההתחזויות והתרגילים המלוכלכים של ארגנטינה, המשחק כמעט גרם לספרד לנטוש את כל מה שהביא אותה עד הגמר. היה קל להיגרר לזה, להגיב ולשחק משחק אחר. למרבה המזל, ספרד לא קיבלה את ההזמנה הזו".

דונלד טראמפ "נדחף" להנפה של ספרד (IMAGO)

עוד הוסיפו: "עם מעט מאוד כדורגל להציע, ארגנטינה ניסתה להפוך את המשחק לשדה קרב, הרבה מגע, הרבה עצירות, הרבה תיקולים מאוחרים והרגשה שהמשחק צריך להתנהל בקצב של הטריקים המלוכלכים. ספרד עשתה בדיוק את ההפך. היא המשיכה להניע את הכדור והמשיכה להאמין בכדורגל".

ב"מארקה" המשיכו והיללו את דור השחקנים הנוכחי: "זה קרה ב-2008, ב-2010, ב-2012, ועכשיו שוב. איזה שחקנים יש לנו. לאפורט, קוברסי, רודרי, פביאן, לאמין ימאל, ניקו וויליאמס. הזכייה הזו היא ניצחון של הדרך שבה ספרד מבינה את המשחק. היא ניצחון של לואיס דה לה פואנטה ושל כל מאמני מחלקות הנוער שמלמדים ילדים להתחיל התקפות מאחור, לשלוט בכדור, להסתכל לפני שמוסרים וללחוץ יד ליריב. ספרד לא רק ניצחה בגמר, היא הגנה על סגנון משחק. היא הצילה את הכדורגל".

אוטמנדי ורודרי מתעמתים (IMAGO)

ביקורת חריפה על ארגנטינה: "פשע נגד הכדורגל"

גם ברחבי העולם לא חסכו מחמאות מספרד, ובמקרים רבים גם לא ביקורת קשה על האלופה היוצאת. ב"טלגרף" האנגלי נכתב תחת הכותרת: "ספרד זכתה בגביע העולם בניצחון של הכדורגל על הפשע הארגנטינאי". בכתבה נכתב: "כדורגל 1 – פושעים 0. היה צריך הארכה כדי להגיע לרגע הזה, אבל למרבה המזל הספורט ניצח. ספרד זכתה בגביע העולם וכולנו הרווחנו. הכדורגל טוב יותר בזכות זה". עוד הוסיפו: "מסי וארגנטינה לא היו ראויים לכלום כי הם לא עשו דבר. הם הפכו לפיינליסטית הראשונה בתולדות המונדיאל שלא רשמה אפילו בעיטה אחת למסגרת בזמן החוקי. רק עבירות, עבירות ועוד עבירות. במחצית הראשונה הם ביצעו יותר עבירות (9) ממסירות בשליש האחרון (8). זה היה כדורגל עגום ומדכא".

ב"טיימס" נכתב: "השיטה של ספרד גברה על הטירוף של ארגנטינה", בעוד ה"דיילי מייל" בחר במשחק המילים "Fight for the Title", תוך שהוא מתאר את ההתפרצות האלימה לאחר שריקת הסיום: "אפילו מסי לא הצליח להתעלות מעל המשחק המלוכלך. חלק מהשחקנים הארגנטינאים איבדו את העשתונות כאשר אנשי הספסל הספרדי פרצו למגרש לחגוג".

ליאו מסי בוכה (רויטרס)

ב"גרדיאן" נכתב: "זה היה ניצחון של רעיון, של זהות ושל אמונה בלתי מתפשרת בדרך. ספרד הייתה הנבחרת היחידה שעמדה בציפיות בגמר. ארגנטינה נידונה בגלל חוסר השאפתנות שלה. היה מדהים שאלופת העולם כמעט לא הצליחה לבעוט למסגרת. ספרד פשוט לא נתנה לה לשחק".

גם ה-BBC קבע: "ספרד זכתה בצדק בגמר מאכזב מאוד", והוסיף כי "שערו של פראן טורס שבר סוף סוף את ההתנגדות של ארגנטינה בעשרה שחקנים והפך את ספרד למדינה הראשונה אי פעם שמחזיקה בו זמנית בגביע העולם לגברים ולנשים".

ב’סקיי ספורטס’ הזכירו את ההקבלה לזכייה ב-2010: "כמו אז, גם הפעם שער בהארכה העניק לספרד את גביע העולם. אז היה זה אנדרס אינייסטה, הפעם פראן טורס, שחקן נוסף של ברצלונה, שחקק את שמו בהיסטוריה".

פראן טורס בטירוף (רויטרס)

גם בארגנטינה הכירו בעליונות הספרדית. ב"אולה" נכתב: "הקבוצה לא הצליחה להגן על הכתר מול ספרד ששיחקה טוב יותר, שלטה, תקפה מכל הכיוונים והייתה אלופה ראויה". ב"קלארין" נכתב: "ספרד ניצחה נבחרת ארגנטינה מותשת. הריקוד האחרון של מסי הסתיים בדמעות", ואילו ב"לה נסיון" סיכמו: "ארגנטינה החזיקה מעמד ככל שיכלה, אך ספרד שלטה מהרגע הראשון והייתה עדיפה לאורך כל הדרך".

גם בגרמניה, איטליה וצרפת הצטרפו לשבחים. "בילד" כתב: "שמחה ואקסטזה לספרד, כאב ודמעות למסי וארגנטינה", תוך הדגשת חילופי הדורות בין מסי ללאמין ימאל. "קיקר" הגדיר את ספרד כ"אלופת עולם ראויה", בעוד "לה גאזטה דלו ספורט" פרסמה את אחת הכותרות החריפות ביותר: "ספרד הייתה חייבת לנצח. אילו ארגנטינה הייתה זוכה, זו הייתה עלבון לכדורגל. ספרד הייתה נהדרת, ארגנטינה הייתה בלתי נסבלת".

כותרת ה'בילד' (צילום מסך)

ב"ל'אקיפ" הצרפתי בחרו בכותרת "מלכי המשחק" וכתבו: "ספרד זכתה בגביע העולם השני שלה אחרי שהכתיבה את הקצב, שלטה בכדור ולא ויתרה לרגע על הזהות שלה. מול ארגנטינה חסרת אונים, שלא רשמה אפילו 0 שערים צפויים בזמן החוקי ובעטה לראשונה למסגרת רק בדקה ה-117, זו הייתה זכייה מוצדקת לחלוטין. עכשיו נותר לראות האם הדור החדש ישחזר את רצף התארים האגדי של ספרד בין 2008 ל-2012".