נשיא ארגנטינה שוקל להכריז על יום חג לאומי

למרות ההפסד בגמר המונדיאל, חאבייר מיליי הודיע שאם נבחרת ארגנטינה תחליט לקיים חגיגות עם חזרתה מגביע העולם, הממשלה תכריז על יום חג לאומי

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הודיע כי אם נבחרת ארגנטינה תחליט לקיים חגיגות עם חזרתה ממונדיאל 2026, הממשלה תכריז על אותו יום כיום חג לאומי. ההודעה הגיעה לאחר ההפסד 1:0 לספרד בגמר, שהותיר את האלביסלסטה עם תואר סגנית אלופת העולם.

מיליי פרסם מסר ברשתות החברתיות שבו שיבח את השחקנים על הופעתם לאורך הטורניר והביע את הערכתו כלפיהם. "תודה רבה לכם, שחקנים! נלחמתם עד הסוף. ארגנטינה תמיד תהיה בפסגה", כתב.

בהמשך הוסיף כי ההחלטה על מועד יום החג תהיה בידי השחקנים והצוות המקצועי. "לאור ההתעניינות סביב החגיגות על ההישג של נבחרת ארגנטינה, אני מודיע לציבור כי בהתאם למה שיחליטו השחקנים והצוות המקצועי לגבי יום החגיגות, אותו יום יוכרז כיום חג לאומי", מסר.

ליאו מסי דומע (רויטרס)

לא כל שחקני הנבחרת ישובו יחד לארגנטינה

לפי התכנון הראשוני, חלק משחקני הנבחרת אמורים לחזור לארגנטינה כבר בימים הקרובים, בעוד אחרים ימריאו ישירות מארצות הברית ליעדים שונים כדי להצטרף לקבוצותיהם או לצאת לחופשה. בשל כך עדיין לא ברור האם החגיגות, אם יתקיימו, ייערכו ביום שני או שלישי.

גם ההתאחדות הארגנטינאית אישרה בהודעה רשמית כי המשלחת לא תשוב במלואה לבואנוס איירס. "לאחר הגמר, חלק מהשחקנים ימריאו ישירות מארצות הברית ליעדים שונים כדי להצטרף למועדוניהם או להתחיל את תקופת המנוחה שלהם. חלק אחר של המשלחת, הכולל שחקנים, אנשי הצוות המקצועי ואנשי הצוות התומך, ישוב לארגנטינה מחר", נמסר. בארגנטינה העריכו כי בעקבות השינוי בתוכניות החזרה של השחקנים, ייתכן שגם החלטתו של מיליי לגבי יום החג תעודכן בהתאם.

בראיון שהעניק לאחר הגמר לתחנת הרדיו "רדיו מיטרה", התייחס הנשיא גם לאכזבה מההפסד ואמר: "הלקחים שהקבוצה הזו משאירה הם עצומים. זה רגע קשה מאוד עבור השחקנים והצוות המקצועי, אבל כשהרגשות יירגעו הם יבינו שההישג שלהם הוא בסדר גודל אדיר".