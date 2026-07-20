"צריך לחשוב איפה אני מקעקע את דה לה פואנטה"

קוקורייה מתכוון לקיים את ההבטחה שלו: "אולי זה לא יהיה במקום כל כך גלוי, אבל יש לנו עכשיו טיסה ארוכה הביתה ואני מקווה שבמהלכה אקבל רעיונות"

מארק קוקורייה היה אחד משחקני המפתח של ספרד בדרך לזכייה במונדיאל 2026, אך לאחר הניצחון 0:1 על ארגנטינה בגמר, דווקא הבטחה יוצאת דופן שהעניק לפני הטורניר עמדה במרכז תשומת הלב.

המגן השמאלי נשאל במסיבת העיתונאים על ההבטחה לקעקע את פניו של מאמן הנבחרת, לואיס דה לה פואנטה, אם ספרד תזכה בגביע העולם, והבהיר כי אין לו שום כוונה לחזור בו.

"אני עדיין לא יודע איפה אעשה את הקעקוע. אני צריך לחשוב על זה. גם אנשים ישאלו אותי, אז אולי זה לא יהיה במקום כל כך גלוי, אבל יש לנו עכשיו טיסה ארוכה הביתה ואני מקווה שבמהלכה אקבל רעיונות ואחליט איפה לעשות אותו", אמר קוקורייה. לאחר מכן הוסיף: "אני אעשה אותו במקום גלוי. אחשוב על זה בדרך הביתה".

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

ההבטחה לפני הטורניר והתגובה המשעשעת של המאמן

הסיפור החל עוד לפני פתיחת המונדיאל, כאשר קוקורייה התארח בריאיון והצהיר כי אם ספרד תזכה בגביע העולם, הוא ינציח את מאמנו על גופו. "אם נזכה במונדיאל, אקעקע את הפנים של לואיס דה לה פואנטה. קטן, אבל זו תהיה מזכרת נהדרת. רק צריך לחשוב איפה בדיוק לעשות את זה", אמר אז.

גם המאמן עצמו התייחס לנושא לאחר הזכייה ולא הותיר מקום לספק לגבי דעתו. כשנשאל אם הוא מצפה מקוקורייה לעמוד במילתו, השיב בחיוך: "כבר אמרתי להם שהם טעו כשהבטיחו את זה, אבל אם מבטיחים – צריך לקיים. אני גם לא כזה מכוער".